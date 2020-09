Mensaje al Canciller Brolo

Políticamente Incorrecta

Primero que nada, Señor Ministro, desde el momento en el que una persona acepta entrar al ruedo político, está sujeto a críticas.

Habrán quienes concuerden con usted, y quienes estemos en desacuerdo. Siendo Guatemala un país libre, se vale emitir opiniones. Al aceptar un cargo público como el que usted ostenta, está no sólo sujeto a críticas, sino a escrutinio. Le recuerdo que usted es ante todo, un servidor público. En otras palabras, es nuestro empleado, y nosotros le pagamos su salario con el dinero que pagamos al Estado proveniente de nuestros impuestos.

Es así que usted al aceptar ser Ministro se ha colocado a sí mismo bajo el escrutinio del Congreso de la República, que debe fiscalizar todo lo que usted haga, y cómo usa su presupuesto. Usted es, le guste o no, responsable de todas las acciones cometidas por el equipo bajo su mando, y su responsabilidad dura 20 años, así que piense bien lo que hace y recuerde que entre cielo y tierra, tarde o temprano, todo se sabe.

Si bien algunos van a opinar sobre temas personales del funcionario, en lo personal, me gusta más enfocar mi atención en temas substantivos. Voy a las acciones. Lo mío no es personal. Lo he visto una vez, no lo conozco, así que mis críticas y comentarios van directo a temas de país. Usted podrá ser una maravillosa persona, pero de buenas intenciones están empedrados los caminos del infierno y el país requiere mucho más que buenas intenciones.

En primer lugar, el presidente Giammattei se vendió como un candidato de derecha, y lo primero que hizo cómo Canciller fue acercarse a Suecia y revertir las acciones tomadas por la administración anterior, cómo si Suecia fuese un socio importantísimo para Guatemala. Bofetada a todos los que defendemos el derecho a la vida, la familia cómo concebida en la Constitución, el derecho a la fe, etc. Parece que usted no conoce la Guatemala a la que sirve. Un país eminentemente Cristiano. Pareciera que usted ignora que aunque le moleste a algunos, somos muchos en el hemisferio que alertamos que, guste o no, estamos en una batalla entre la Internacional Socialista-Foro de Sao Paulo-Grupo de Puebla, y los que vamos a defender la libertad y por ende, a luchar hasta la muerte contra el socialismo en cualquiera de sus formas. Hasta el viaje a Venezuela cómo presidente electo fue un bochorno.

Acto seguido. Sólo usted puede pensar que Cuba es importante en el concierto de las naciones. Cuba es un paria, violador de los derechos humanos, que sólo en ese universo paralelo que llamamos Naciones Unidas ha podido llegar a presidir la Comisión de Derechos Humanos. Su comentario no sólo nos hace pensar, nuevamente, que o tiene usted las ideas confusas, o no conoce su patria, o es usted otro socialconfuso. Los socios más importantes de Guatemala en política exterior son: Centroamérica, México y los Estados Unidos. Por si no lo sabe, el Departamento de Estado, incluyendo del #DeepState quieren acabar con el programa de médicos cubanos.

Ese programa se ha demostrado ampliamente en todos los países donde ha sido aplicado, es únicamente una fuente de abusos dantescos a los derechos humanos de los cubanos. A los médicos, según investigaciones internacionales, les cae cuando les va bien, $20 míseros, mientras que Cuba ha recibido más de 10 mil millones de dólares por ellos. Hay muchos reportes, cuando se atreven, de mujeres cubanas en esa misión que han sido violadas. Hay médicos que no son médicos, y en Guatemala, tenemos hasta choferes cubanos, porque aquí no se consiguen ni médicos, ni enfermeras, ni técnicos, ni choferes, chapines que puedan ser empleados para lo que esos médicos diz que hacen, a menor costo para el Estado (sarcasmo).

Quizás tampoco sabe que hay hasta un proyecto de Ley en el Senado de los Senadores Marco Rubio y Rick Scott para sancionar a los países que sigan apoyando este programa.

Tercero, el tema de Belice. Además del bochorno de ver a la Embajadora Maritza Ruiz de Vielman dormir plácidamente durante una audiencia en la que habla el representante legal del equipo de Belice, especialmente cuando trata de otro diferendo que sienta jurisprudencia que afectan nuestra disputa con Belice, tenemos un equipo con enormes deficiencias. Nadie, absolutamente NADIE, de la nueva Comisión de Soberanía y Dominio que sustituyó a la Comisión de Belice, ha litigado ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya ni son expertos en Derecho Internacional o Derecho del Mar. El Embajador Jorge Skinner, que algo tiene de experiencia en el tema, está según parece fuera de combate por temas personales, y de eso se ha aprovechado la señora Vielman para entrar como Directora Ejecutiva y coagente en el caso. Los asesores del famoso equipo saben del tema tanto como yo de energía atómica. Ninguno tiene experiencia. Es cómo enviar un paciente de neurocirugía en estado crítico al quirófano en manos de médicos generales, que jamás han operado. Y esperar que los expertos los guíen a control remoto.

Hay una experta en aguas que no sabe de Derecho del Mar, elemento importante en esta disputa. Menos mal que tiene buenas historiadoras. Ellas y los archivistas son los que seguro les están sacando las castañas del fuego para nutrir a Alain Pellet, del Bernard Buffet de París, y su equipo. En mis años de experiencia cómo parte del equipo legal en litigios ante La Haya con una de las mejores firmas del planeta, jamás he visto que un equipo de abogados internacionales ganen un caso sin el apoyo idóneo del equipo del país cliente.

Pellet es brillante, y tiene un buen equipo. Pero ya Guatemala empezó con sus excusas baratas (Belice cumple sus tiempos que en esa corte son serios), y los abogados son profesionales, pero no hacen magia. Está en juego mar territorial, territorio y compensación económica. Quizás usted, por no tener experiencia, se apantalle de gente como la Señora Vielman. Quizás está usted explotando a una persona que ya debiera de estar retirada. Ojalá el Embajador Skinner vuelva a batear pronto.

@PedroBroloGT se me hace que explota a esta Sra que ya debiera estar en pensión. Piensa dejarle la dirección del caso contra #Belice ante la @CIJ_ICJ. Aquí en video, minuto 40 https://t.co/jnFmM2ojrJ Esto es explotación… pobrecita. Y si no es así, ¿cómo nos puede humillar así? pic.twitter.com/cxGuswSIq6 — BettyMarroquín (@BettyMarroquin9) September 16, 2020

Y casi se me olvida, la cuarta metida de pata, cancelar el tercer país seguro con los Estados Unidos. Ese punto amerita otro artículo completo. Enmendar es de sabios… aún no es tarde.

Libre expresión de pensamiento.

