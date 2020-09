¿Libertad y/o independencia?

Chachalaqueando Con Uthzie

En estos últimos meses he sigo testigo de que la enfermedad, aunque “temible” no pudo ni podrá quitarme la libertad y/o robarme mi independencia.

En este mes, las frases y pensamientos alrededor de la independencia y la libertad están a la orden del día, la mayoría de ellas nos inspira y provoca ganas de poner a prueba nuestros límites. Es por eso por lo que muchas veces, pocas palabras pueden hacer que toda nuestra percepción cambie y nos empuje a “movernos”… provocando que hagamos algo o dejemos de hacerlo.

Lo cierto es que desde mi punto de vista, la libertad en estos tiempos de confinamiento “está limitada”; pero “simplemente sigue siendo libertad”.

Camus, (premio Nobel de Literatura) argumentó que en el uso de nuestra libertad; puede que lo que hacemos no traiga siempre la felicidad, pero si no hacemos nada, no habrá felicidad tampoco.

Este pensamiento, me hace sentido completamente, además, me formula una serie de cuestionamientos y me invita a preguntar y preguntarme, ¿cómo uso mi libertad? ¿cuándo estoy dispuesta a ser libre? ¿qué hago para sentirme libre? ¿busco la libertad, asumiendo que así encontraré la felicidad?…ante la incertidumbre de la vida ¿qué parte de mi libertad se ve limitada? En cuanto a la independencia, ¿será acaso la máxima expresión de la libertad? ¿podremos ser dependientes y libres? ¿será que necesitar de otro, detiene mi libertad? ¿ser independiente es una forma de ser libre?

Cada generación, sin duda, se cree destinada y dispuesta a rehacer el mundo, ¿será la generación de esta pandemia quien entienda que no lo rehará?… quizás nuestra libertad e independencia, consiste únicamente en impedir que el mundo no se detenga; o se detenga y cambie.

En estos últimos meses he sigo testigo de que la enfermedad, aunque “temible” no pudo ni podrá quitarme la libertad y/o robarme mi independencia. Por lo menos elegí poder salir aunque dependa del uso de la mascarilla, el alcohol, el jabón y el distanciamiento. Soy libre de salir y puedo elegir sentirme feliz o desdichada.

Celebro la libertad y celebro la independencia, las entiendo distintas, pero caminando juntas.

“Bendito el corazón que se puede doblar porque nunca se romperá” -CAMUS-

porque en mi flexibilidad puedo aceptar, mi idea de libertad y mi limitación de independencia; solo quiero permanecer entera y adaptarme a las circunstancias.

Libre expresión de pensamiento.

Lea más de la autora: