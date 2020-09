Ley de competencia y medicinas

Ustedes se preguntarán a qué viene que escriba sobre la Ley de Competencia en estos momentos, es muy simple, en Guatemala, con la aparición del Covid 19, se incrementaron los precios de muchas medicinas.

El objetivo de la Ley de Competencia es regular la protección a pequeños y grandes competidores en contra de la utilización de monopolios, prácticas de concentraciones y carteles en el mercado, ley que de aprobarse implica a futuro, promoción del desarrollo económico, mejores precios y generación de empleo.

Para desgracia nuestra, Guatemala es uno de los pocos países en el mundo que no cuenta con una Ley de Competencia; la ruta para su aprobación ha sido tortuosa, se han desperdiciado valiosos recursos y, durante muchos años, el Congreso de la República no ha podido aprobar esta ley que es tan importante para lograr una economía sana, alejada de prácticas anticompetitivas y de abusos de posición de dominio en muchos mercados; al final, parece ser que todo se limita a intereses poderosos de pequeños grupos de interés y de políticos comprometidos con éstos para no aprobar la ley, olvidándose totalmente del beneficio que la aprobación de esta ley significaría para toda la sociedad, finalmente, es importante resaltar los beneficios que esta ley trae consigo; están aquellos que promueven que los entes económicos sean eficientes al aumentar su producción local, reduzcan sus costos, bajen los precios y, paralelamente en el Estado, los procesos de licitación sean abiertos y competitivos, ajustados a la ley, lo que al final redundaría, en una mayor participación de licitantes, en igualdad de condiciones.

Pero ustedes se preguntarán a qué viene que escriba sobre la Ley de Competencia en estos momentos, es muy simple, en Guatemala, con la aparición del Covid 19, se incrementaron los precios de muchas medicinas, estas subieron de precio de una manera dramática afectando los bolsillos de una gran mayoría de guatemaltecos y, para reafirmar lo dicho, no hay necesidad de hacer una investigación a fondo de esta realidad, simplemente hay que preguntar a nuestros amigos que deben tomar una medicina regularmente y ellos contarán los sacrificios que tienen que hacer para poder comprarlas en el mercado guatemalteco y como los nuevos precios los han afectado y, otros amigos nos pueden contar como ellos se ven en la necesidad de viajar a el Salvador o a México a comprar sus medicinas porque el costo es mucho más barato, y ojo, porque casi todos salen de madrugada, compran sus medicinas y regresan al país, utilizando sus vehículos para trasladarse y comprar, aun así, les sale más barato viajar para comprar sus medicinas que comprarlas en el mercado local.

La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, “recomiendan a los Ministerios de Salud, como entes rectores, fortalecer las acciones de control y regulación de precios de medicamentos, implementar un sistema de vigilancia de precios de medicamentos vendidos al por menor y que estos valores sean accesibles públicamente a los ciudadanos”.

Es muy fácil escribir o hablar cuando se tienen los recursos para comprar la medicina, sin detenerse a ver los precios, pero cuando una gran mayoría de nuestra población vive en la pobreza y la pobreza extrema y simplemente no pueden comprar, o cuando a duras penas se cuenta con los recursos para alimentarse los 3 tiempos, y debe de dejarse de comer por lo menos un tiempo para comprar las medicinas porque estas han incrementado precio de verdad, no se vale, es injusto porque en nuestro país, mucha gente muere por no tener acceso a medicina o no poder comprarla. Señora Ministro de Salud yo sé de su honestidad, de su sensibilidad hacia el prójimo, porque me lo han comentado personas que la conocen de muchos años, le pido que integre equipos de supervisión para revisar los precios de las medicinas, usted sabe que el alto precio de las medicinas no permite el acceso a la salud.

