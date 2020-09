Iniciamos Cuenta regresiva para el Bicentenario (parte 2)

Cocina Al Desnudo

La Ley de la Consciencia

Hoy es 15 de septiembre fecha hermosa la nación. En que su noble

pendón levanta y todo sonríe y canta a los pies de este blasón.

No fue el crujiente cañón, ni el entrañable guerrero,

Quienes en combate fiero nos dieron la independencia.

Fue la ley de la consciencia y no el filo del acero.

Amigos de nobles hazañas y de hondos ideales,

Nos despedimos serenos de entre los brazos de España.

Anónimo

Gracias a fina atención de Arq. Brenda Montes de Oca P.

Preparándonos para el Bicentenario de la Independencia de Guatemala

Muchos hacen grandes escritos y semblanzas históricas en páginas de redes sociales como también en periódicos y revistas acerca de los antecedentes culturales, étnicos, históricos, políticos y religiosos en la línea del tiempo de los hechos que nos han dado nuestra independencia. Pero como reza la última frase del poema ser LIBRE es EL PODER DE LA CONSCIENCIA que nos hace vincularnos con nuestro interior y saber de qué todos los seres humanos somos iguales, valemos igual y tenemos los mismos derechos y obligaciones para ser plenamente felices. Derecho a ser incluidos, escuchados y respetados.

Hay algunos compatriotas que celebran la INDEPENDENCIA, haciendo actividades artísticas, culturales, sociales y religiosas (lo cual es parte del civismo y es maravilloso inculcarlo pero basados en la consciencia de vida). Pero triste y lamentablemente están presos de rencores, miedos, desesperanza y una muy baja autoestima. Solamente las personas que trabajan en su desarrollo de consciencia (coherente con sus pensamientos, valores y acciones) y crecimiento interior espiritual e intelectual (basados también en la conciencia) dependiendo del credo de cada uno, tendrán la dicha de poseer y levantar la presea de la auténtica y duradera LIBERTAD, que no depende de estar engrilletado en una mazmorra o corriendo por la playa o paraje más verde y exuberante; sino más bien del poder interior de trabajar nuestras heridas y retos transformándolas en las oportunidades más sublimes para ser felices y plenos. SER LIBRE es un estado psicológico, mental y espiritual, es un estado de consciencia donde me amo como soy y me siento amado y apoyado por el amor creador que me dio el aliento y oportunidad de la vida.

Mis dos musos quienes me han inspirado a emprender y pensar en libertad, Ing. Manuel Ayáu Cordon e Ing. Raúl Quintana Y Moreno mi amado padre gran visionario mexicano que adopto a Guatemala como su segunda patria para emprender.

Libertarios

El fin de semana compartí muy gratamente con Manuel Ayáu García (Hijo de Manuel Ayáu Cordon) y platicábamos filosofando (pues el tema lo iniciamos hace 15 días atrás) de lo importante de incentivar la cultura libertaria del libre pensamiento y libre acción, libre empresa, libre mercado, valores fundamentales para desarrollar una sociedad en auténtica LIBERTAD. Conversamos como nuestros padres Manuel Ayáu Cordon y Raúl Quintana Y Moreno nos transmitieron los ideales de ser visionarios, emprendedores, libertarios y diseñadores de nuestros propios destinos en base a nuestros pensamientos, deseos, sueños y acciones. Siempre agradeceré desde mi alma, corazón e intelecto a los dos personajes anteriormente mencionados pues me dieron un par de alas para volar y emprender. Esta conversación entre amigos, jajajaja, buenos más que entre amigos en familia; me inspiro a escribir este artículo, para invitar a cada ciudadano a soñar en grande, vivir en LIBERTAD desde un estado de catarsis constante que gobierne nuestro actuar desde la razón y el subconsciente creativo, sano, libre y feliz para crear LA MEJOR VERSION DE NOSOTROS MISMOS con nuestros pensamientos positivo/propositivos, trabajo y acciones. Siendo responsables de nuestros pensamientos, palabras y acciones seremos coherentes de nuestros ideales en cada momento de nuestro vivir.

Quiero aprovechar que estamos en nuestro mes patrio por ello hoy quiero compartir una reflexión acerca del porque nos encontramos celebrando las fiestas patrias del todo este mes de septiembre en toda Centroamérica de camino al bicentenario el próximo 15 de septiembre del 2021.

Por eso acuñé las estrofas de este hermoso poema, donde reflexionamos lo importante de pensar ser conscientes y vivir en una comunidad libertaria.

Volviendo a nuestro relato histórico antropológico de la independencia (el cual comente en la primera parte el fin de semana anterior). Las ansias de emancipación política y social nacen del interior del ser humano desde siempre. Pues traemos en nuestro ADN el anhelo de felicidad, libertad y plenitud. Durante toda la larga historia de la humanidad, el ser humano consciente se ha hastiado del abuso, la discriminación, la desigualdad y el estar encerrado en una granja social en contra de la sinergia de ser LIBERTARIO para reaccionar y vivir de acuerdo a sus sueños, deseos, ideales y proyectos individuales. Fue a partir de la era de la Ilustración cuando el ser humano comienza a investigar y a saber más a fondo el por qué y para que de todo, desde la anatomía, antropología, astrología, biología, ciencias sociales, gastronomía libre mercado y economía.

Desde la independencia de EUA y Mexico, revolución francesa, 1era revolución industrial, 4ta revolución industrial (Informática e inteligencia artificial hasta las situaciones de anarquía, retos de salud y economía en medio de esta pandemia covid19 del 2020 TODOS han sido detonantes que nos empujan a ser más libres, creativos y emprender el camino de nuestra propia INDEPENDENCIA y vida plena individual y colectiva.

Resumen de hechos históricos de los precedentes y subsecuentes de nuestra independencia.

Era de la ilustración de 1715 a 1789.

Primera Revolución industrial de 1760 a 1840.

Independencia de EUA 4 de julio 1776.

Revolución francesa del 5 de mayo de 1785 al 9 de Noviembre de 1799.

Independencia de Mexico 16 de septiembre de 1810.

Independencia de Centroamérica 15 de septiembre de 1821.

Segunda revolución industrial de 1870 a 1914.

Día del trabajo 1 de mayo de 1886.

Revolución mexicana 20 de noviembre de 1910 a finales de 1917.

Revolución Bolcheviques 8 de marzo de 1917 al 16 de junio de 1923

Tercera revolución industrial 1989 inicio de la era digital

Cuarta revolución industrial 4.0 2016 nanotecnología, comunicaciones, robótica, inteligencia artificial y biotecnología.

Quinta revolución industrial 2019 a 2021 LA NUEVA NORMALIDAD.

Desde mi punto de vista las estrategias económicas y logísticas en pandemia y post pandemia COVID19.

Sí nos damos cuenta todas las revoluciones independentistas, intelectuales, industriales y sociales nacen primero de un grado alto de consciencia, el cual va acompañado obviamente de los derechos humanos de: libre locomoción, libre pensamiento, libre expresión, libertad de prensa e igualdad de derechos y oportunidades para poder desarrollar cada quien su vida y destino como mejor le parezca. No importando la clase social, preferencia sexual, política, religiosa o ideológica. El nivel de LIBERTAD y FELICIDAD de una persona es directamente proporcional a su desarrollo de pensamiento y consciencia, descubriendo su auténtico YO.

La utopía de la Independencia.

A veces pareciera LA INDEPENDENCIA una historia de cuentos de hadas o la conquista de la utopía de la libertad en sí misma y según los que aman el LIBERTINAJE de hacer lo que quieren, cuando quieren y donde quieren confundiéndola con la LIBERTAD de hacer lo que debo aunque no tenga ganas. Pero si nos ponemos a reflexionar nos percataremos que LA INDEPENDENCIA únicamente puede experimentarse en el colectivo e imaginario como comunidad, partiendo del nivel de desarrollo de consciencia, educación, desarrollo respeto a la individualidad y LIBERTAD de cada persona en sus vivencias y desarrollo particular de perseguir y conquistar sus sueños e ideales en un marco de auténtico estado de derecho como marco de acción.

Paradójicamente Quiero repetir una vez más , que no es lo mismo libertinaje de hacer lo que se me da la gana cuando se me da la gana (lo repito pues hay muchos centroamericanos que creen que ser INDEPENDIENTE es atacar, pintarrajear y destruir la propiedad pública y privada en aras de la libertad de mi tribu urbana, sin darse cuenta que lo que transmite en un estado de inconsciencia y odio reprimido), que el concepto de LIBERTAD o LIBERTARIO lo cual significa por el contrario, hacer lo que me hace feliz con responsabilidad de mis actos y a veces haciendo lo que me conviene. No necesariamente lo que deseó, pero a futuro seguramente dará los frutos que en mis planes e esquematizado como ruta.

Nuestra gesta legal de independencia

Una tarde de 14 de septiembre de 1821 el brigadier Gabino Gaínza convocó a una sesión general en el Palacio de Gobierno (para la mañana del 15 de septiembre) donde se tomó en cuenta a la iglesia católica, municipalidad, consorcios de comercio y políticos de la época así como familias acaudaladas de peninsulares y mestizos así como también algunos indígenas y mulatos.

Se logró tener 30 votantes para poder determinar por mayoría de votos si seguíamos co dependientes de España y su corona o decidíamos ser un territorio libre con todo lo que denota esta gran responsabilidad. De estos 30 próceres de la independencia, 23 votaron a favor de la Independencia y 7 en contra. De estos gloriosos y conscientes 23 votos, únicamente 13 fueron los responsables y valientes de firmar el acta de Independencia y los otros 10 se abstuvieron de firmar so pena a posibles rencillas en su contra. Nuestros padres de la patria crearon las bases legales para crear un territorio libre, soberano e independiente.

Si nos damos cuenta el poder y dicha de disfrutar de esta maravilla que es nuestra INDEPENDENCIA la cual cumplirá 200 años el año próximo, vuelvo y repito tiene… Su experimentación plena tiene interacción con el desarrollo intelectual de pensamiento, conciencia y autoestima de cada ciudadano en lo particular. Tomando como premisa que LA LIBERTAD nace con el pensamiento de desarrollo individual lo cual nos motivará por medio PENSAMIENTOS POSITIVOS Y PROPOSITIVOS, los cuales se transformaran en sentimientos de arraigo, amor y respeto por nuestra GUATEMALA orientándonos a trabajar en equipo eligiendo acciones que nos lleven a conquistar a cada quien sus propios sueños e ideales que lo llenarán de plenitud de alegría.

Empezando para una autoestima sólida y tres preguntas indispensables que serán nuestro mapa del tesoro (Agradeceré por siempre a mi maestro de vida Danny Schafer por estas preguntas que constantemente dan vuelta en mi mente en busca de LIBERTAD):

¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy?

Es importante saber y meditar que para poder disfrutar de la auténtica INDEPENDENCIA y LIBERTAD debo permanecer firme en mis ideales, pensamiento político y ético para desarrollar mi independencia y libertad individual amando, apostando y apoyando a mí autentico YO.

Comparto con ustedes cuatro ejemplos de LIBERTAD para Meditar: San Pablo de Tarso, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela y Yousafzaid Malala. Quiénes han sido privados de su libertad por algún tiempo y en medio de esa privación de libertad física han sido libres de pensamiento lo cual les ha permitido desarrollar con más fuerza la lucha de sus ideales de respeto, igualdad y libertad.

¿Cómo celebras La Independencia?

Puedes comer una rica garnacha, celebrar un desfile o diseñar un postre de autor como el Rey Quetzal de Quintana Bistrot para celebrar la independencia. Pero al romper tus miedos y carencias como Erick Barrondo unido al civismo conquistaras nuevas alturas de vida LIBRE y te sabrá a gloria la independencia!!!

Muchas veces buscamos cómo celebrar la independencia con antorchas, comida chapina, compartiendo en familia, conciertos, ferias, festivales culinarios etcétera y tal vez estamos presos en una relación tóxica de codependencia.

Por ejemplo en nuestro estado de derecho estamos celebrando la independencia política del país, pero estamos viendo atropellos en la libertad de prensa.

O también como en mi caso que he sido víctima de atropellos a mis derechos humanos por calumnias e injurias por terceras personas (colegas del gremio gastronómico), las cuales durante esta pandemia, han ocasionado daños y perjuicios con circunstancia que ha impedido mi libertad de expresión, trabajo movilidad en libertad como cualquier otro ciudadano libre, soberano e independiente.

Lo que no saben (estos colegas) quiénes me agreden es que con sus injurias y desprecios me vuelvo más fuerte, más LIBRE en mi interior. Resurgiré BH!!! Con ayuda de mi Dios más fuerte, más pleno, más creativo y bendecido pues las personas que me conocen y me aman de verdad tanto por mis defectos y cualidades como el arte culinario de mi Atelier de cocina Quintana Bistrot. Saben que mi staff y un servidor reflejamos un restaurante de comida de autor que promueve el ser un espacio creativo de fine dinning con una propuesta de ingredientes locales, además de ser siempre vinculativo, mediático, solidario con causas sociales, espacio seguro para todas las personas no importando su credo religioso, pensamiento político o preferencias sexuales o alimentarias. Dimos, damos y daremos un espacio hospitalario con la calidez y calidad de servicio al cliente que nos caracteriza. ¡¡¡Viva LA LIBERTAD, viva la independencia que viva Guate!!!

Y mi última pregunta después de este relato… ¿Celebras la independencia por tradición? O ¡¡¡celebras ser libre y LIBERTARIO y por eso entiendes la virtud de tener una nación donde celebramos LA INDEPENDENCIA!!!

Bon Appétit y abrazos al alma.

