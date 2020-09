El tiempo apremia

¿Cómo hacer para atraer inversión extranjera para generar más empleos, si en nuestro país, no se respetan las reglas del juego establecidas y el estado de derecho?

El gobierno central presentó su segundo plan de reactivación económica y éste contempla la reactivación y mejora de la economía e incluso, se propone regresar a los niveles previos a la pandemia, planteamiento que me parece simplemente un deseo; este plan contempla los ejes siguientes: la recuperación y generación de nuevos empleos, la atracción de inversiones estratégicas al país y, el fomento de consumo de bienes y servicios a nivel nacional.

Este Plan de Reactivación Económica resulta interesante porque, la gran mayoría de los resultados esperados para la puesta en marcha, depende en gran medida de la aprobación de iniciativas de ley que tienen que ser aprobadas en el Congreso de la Republica, con todos los intereses que se mueven en éste, ¿Cómo acelerar el plan para que, una vez se ponga en marcha, no lo sepulte el tiempo? ya que, de no generar este resultados tangibles en el corto plazo, la problemática económica se agravará y la conflictividad social se acelerara, de igual manera resulta que, dentro del proyecto de presupuesto del año 2021, que se proyecta por 99 mil 700 millones de quetzales, de los cuales solo 4 mil 500 millones de quetzales, es decir el 5% de este presupuesto, está orientado a la reactivación económica, pero al final, para poner en marcha el plan, se dependerá de la aprobación de este en el Congreso de la Republica.

De acuerdo a los diferentes tanques de pensamiento y a los expertos, nuestro país podría perder un número de plazas de trabajo formal si no se abre totalmente la actividad productiva que se estima entre 300 mil a 400 mil, por lo que la prioridad de este plan debería estar enfocada en la atracción de inversiones y la generación de empleo en el corto plazo, tema que debe ser el prioritario, porque si se logra generar una cantidad grande de plazas de trabajo, podremos suplir las plazas de trabajo perdidas en esta crisis sanitaria, estamos previendo que un mayor contingente de personas puedan comer, que estas no regresen a la línea de la pobreza o pobreza extrema y que no engrosen las filas del trabajo informal y, por el otro lado, ¿Cómo hacer para atraer inversión extranjera para generar más empleos, si en nuestro país, no se respetan las reglas del juego establecidas y el estado de derecho? Se debe y se tiene que garantizar la inversión, nadie invierte en ningún país, si no va a tener un retorno de su inversión y ganancias.

Estamos viviendo un momento delicado ya que el tiempo es fundamental para que el gobierno central de resultados a la población en materia económica, por lo que este plan debe de tomar en consideración instrumentos de medición de tiempos, con el objetivo de que pueda cumplir con las etapas diseñadas para su ejecución, porque de no ser así, el problema se podría revertir y lo que comenzó como una propuesta de reactivación económica podría convertirse en una crisis de conflictividad por falta de trabajo y hambre. Y por último los funcionarios deben ser cuidadosos cuando dan declaraciones porque plantear en estos momentos un incremento a los impuestos, no solo es carecer de sentido común, no entender los tiempos políticos, y la crisis por la que está pasando nuestro país, así como los efectos que se han producido y los que están por producirse, creo que lo que sí es oportuno es plantear la importancia de abrir un dialogo fiscal para visualizar que debemos de hacer en el futuro en materia impositiva, sin afectar a las clases populares, ni a la clase media, ya que sobre nosotros pesa mucho de la carga del pago de impuestos.

