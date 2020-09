Mises y las tareas principales de un gobierno

Ludwig Von Mises, premio Nobel de Economía, es uno de los principales referentes para los liberales en temas económicos y políticos.

Mises abogaba por un gobierno limitado. De eso se entiende que su argumento era entre menos gobierno, mejor. Esa apreciación sería correcta. Sin embargo, Mises no fue un anarquista, una postura que muchos asocian con el liberalismo.

Mises afirmó que el gobierno, en su función más básica, era el instrumento más útil para el bienestar humano.[1] En la concepción de Mises, el gobierno era el aparato social de coerción y compulsión necesario para la lograr la cooperación pacífica entre los seres humanos.[2] Sin un gobierno que imponga la ley y el orden, la paz social y el crecimiento económico no serían posibles. Asimismo, el desarrollo más general tampoco sería posible, porque depende del crecimiento económico. En fin, según Mises, la paz social impuesta por el gobierno constituye una condición necesaria para la vida en sociedad y la prosperidad de los ciudadanos.

Esta afirmación podría ser extraña para muchos amantes de la libertad, pero no debería de ser así. Con respecto al establecimiento de un Estado, Mises fue claro al decir que no era ninguna vergüenza que un hombre se deje gobernar por otros. Según Mises, era de principal importancia establecer un gobierno, para temas puntuales. Según Mises, los asuntos gubernamentales eran más importantes que todos los demás temas prácticas de la conducta humana.

En la visión de Mises, había temas prioritarios para cualquier gobierno, empezando con la ley y el orden. La aplicación legítima de la fuerza del gobierno, en función de sus tareas prioritarias, sería válido. Según Mises, una sociedad libre no podría existir sin un gobierno para la aplicación de la acción violenta en contra de aquellos individuos que violarían el orden social.[3] En la visión de Mises, la imposición del orden y la seguridad sería la primera prioridad de un gobierno. De esa cuenta, sigue lógicamente, la justa administración de la justicia.

Pese a sus defectos y riesgos, le corresponde al gobierno hacer tareas importantes para la vida en libertad. Aquí nos referimos a temas cardinales como la protección de la propiedad privada y el mantenimiento de la paz como temas prioritarios para cualquier gobierno. Mises rechazó también la noción de un gobierno demasiado minimizado. Criticó la idea fundamentalista de un gobierno demasiado minimizado, según su criterio de las tareas fundamentales de un gobierno:

“Ese gobierno es el mejor, el que gobierna menos”. No creo que sea una descripción correcta de las funciones de un buen gobierno. El gobierno debería hacer todas las cosas por las cuales es necesario y para lo cual fue establecido.”[4]

Mises explica que de poco serviría tener un gobierno que no vele por una administración de justicia y reglas claras. Un gobierno que no hace su trabajo fundamental de asegurar la paz social, o sea la protección de las personas, su propiedad y sus libertades, sería demasiado “minimizado”, en la concepción de Mises.

Es preciso aclarar que Mises no abogaba por un gobierno cualquiera, ni tampoco uno demasiado grande. Mises abogaba por un gobierno con una constitución, con funciones específicas y delimitadas; o sea, un gobierno liberal, que debería de velar por la protección de la vida y la propiedad de los ciudadanos.[5] Mises también reconoce que los gobiernos solo son liberales cuando son obligados a serlo por los ciudadanos.[6] Mises admite que ninguna constitución podrá impedir por completo que los gobernantes actúen en función de sus intereses privados.[7] Por eso, Mises habla de la importancia de restringir el campo de acción y la discrecionalidad de los funcionarios del gobierno,[8] y la importancia de la vigilancia constante de los ciudadanos.

