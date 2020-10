Primer round duelo en USA

El martes vimos un espectáculo cómo no recuerdo que hayamos presenciado en otros años. Más que un debate presidencial, fue presenciar un bochornoso intercambio de acusaciones y ataques orquestado de dos contra uno.

Wallace, que no hace honor a su apellido recordando el alto nivel de su padre, demostró una vez más, que es incapaz del profesionalismo que caracterizó a su famoso papá, el periodista Mike Wallace. Era demócrata, pero jamás dejó que su afinidad partidaria lo cegara.

Chris Wallace atacó abiertamente al presidente de su país. Le faltó al respeto, lo provocó, acusó y acosó, logrando que el presidente Donald Trump, que es humano, pareciera exasperarse. Me pregunto si la gente que critica ha pensado que esos personajes también son humanos, y si ellos hubieran hecho un mejor papel. A dos puyas, no hay toro que aguante.

Trump, cómo lo vimos contra Hillary, fue extraordinario. Aplastó a Hillary en cada uno de sus argumentos. En el debate con Biden, Wallace y Biden, y quién quiera que estuviera detrás del micrófono que le sopló las respuestas a Biden, se dedicaron a atacar a Trump con todos los argumentos clásicos del #FakeNewsMedia. Y Trump, exasperado, se defendió el 60% del tiempo y atacó el otro 40. Veremos como va el próximo, especialmente ahora que se sabe que Biden hizo trampa.

Sin embargo, entre insultos y ataques, salieron a relucir algunos elementos importantes.

Biden dijo abiertamente que no apoyará que le quiten financiamiento a la policía, que no apoyará el Green New Deal de la Representante Alexandra Ocasio-Cortéz. No sólo se contradijo, porque tanto él como Kamala Harris han dicho exactamente lo contrario, sino que se colocó en una posición antagónica con su base de extrema izquierda. En este vídeo https://www.youtube.com/watch?v=7IE_3B1tRuU Biden apoya el Green New Deal y dice que el coronavirus da la oportunidad de impulsarlo. En estos vídeos, Biden apoya abiertamente quitarle fondos a la policía. https://www.youtube.com/watch?v=ppoUCQLSXFE https://www.youtube.com/watch?v=MxqX7S2rQB0 Y hay más. Trump, cómo siempre, manifestó abiertamente su apoyo a la policía y su oposición al Green New Deal y a los hipócritas Acuerdos de París.

En el medio de los disturbios por la muerte de George Floyd, el medio de izquierda Washington Post tuvo que publicar que sólo el 15% de estadounidenses apoya reducir o eliminar la policía. Los estadounidenses quieren cuidar su medioambiente, pero contrario al Green New Deal, no quieren pagar trillones para ello, según el mismo medio. https://www.washingtonpost.com/climate-environment/2019/11/27/americans-like-green-new-deals-goals-they-reject-paying-trillions-reach-them/ https://www.washingtonpost.com/nation/2020/07/22/abolish-police-gallup-poll/

Es interesante que con esto, Biden corre el riesgo de desencantar a sus votantes millennials. Si votan por él, será pues un voto contra Trump, más que un voto pro Biden. Ese sector es fiel seguidor del radical Bernie Sanders. Y, más bien, con una postura aparentemente moderada, trató de ganar votos indecisos blancos y de los baby boomers.

A Trump lo acusan de no condenar a la “supremacía blanca”, aunque ya lo haya hecho al llamar al KKK criminales https://www.youtube.com/watch?v=wRkq3_DYj_o La gente olvida que el KKK fue fundado por los demócratas y que Biden es íntimo amigo del ex Senador Robert Byrd, líder del KKK. No condenó a los llamados Proud Boys, fundados por Gavin McInnes, es un grupo abiertamente opuesto al socialismo, a la mentalidad políticamente correcta, al nuevo feminismo (feminazis). Son casi el opuesto de Antifa, dispuestos a rifarse el físico contra los Antifas o los Black Lives Matter, aunque a diferencia de estos dos los Proud Boys respetan la propiedad privada.

En una falta total de substancia, Biden llamó payaso a Trump, para atacar su oposición al Obamacare. Trump dijo que se opone porque es sumamente costosa, burocrática e ineficiente. Biden no quiso admitir si apoyaría que se aumente el número de Magistrados de la Corte Suprema si la Juez Barrett es confirmada para sustituir a la difunta Juez Ginsburg. Irónicamente, cuando Obama nombró al substituto del difunto Juez Scalia, en su último año de gobierno, no recibió la guerra que recibe Trump por querer hacer lo mismo, como la misma Juez Ginsburg dijera en el 2016 que es la obligación del presidente, cuyo mandato dura 4 años, no 3.

Interesante que Biden criticó a Trump por ser multimillonario, cuando él también lo es. Trump es rico por sus empresas, no por trabajar para el Estado. Biden ha sido burócrata por 47 años, y es multimillonario, igual que los Clinton, Pelosi y otros burócratas. Pero eso a la gente que odia a Trump, pareciera no importarles. Tal y como en Guatemala no les importa a quienes odian a los ricos del empresariado pero aman a los que se han hecho ricos a costa de la industria del resarcimiento y de ocupar cargos públicos. https://www.townandcountrymag.com/society/politics/a31265187/joe-biden-net-worth/

Será interesante ver el round 2 de esta guerra. Si uno lee los medios grandes, Trump perdió y fue terrible. Biden, excelente y ganó por mucho. Si uno ve las encuestas inmediatas al debate de medios menores, incluyendo Telemundo, o individuales, Trump ganó y por mucho. Curioso, ¿no le parece?

Libre expresión de pensamiento.

