Amar al prójimo

Desde La Ventana De Mi Alma

Un entrenamiento diario.

Para quienes entendemos el significado profundo de: “Ama a tu prójimo como a ti mismo” podemos decir que no es fácil desde una postura secular abrirnos a este mandamiento, por las circunstancias que vivimos como sociedad, se nos hace imposible amar a quienes de una u otra forma atentan contra la vida, la seguridad, el bienestar y los derechos de las personas, y más que todo de los más desposeídos y vulnerables.

Pero cuando abrimos nuestra conciencia y nos permitimos hurgar más profundamente sobre este tema, y más que todo de la importancia que tiene para nosotros, creo que es ahí, donde ponemos todo nuestro esfuerzo por comprender su relevancia espiritual, y por lo tanto de que manera nos afecta.

De cuántas maneras ofendemos a Dios, y a cada instante, y de cuántas maneras él nos muestra su perdón, tal vez porque como nuestro creador está consciente de que nos hizo vulnerables al pecado, y porque su esencia es misericordia y esta dispuesto a perdonar. Sin embargo, pese a esto la ofensa que él no nos perdona, es aquella que cometemos contra nuestro prójimo. Es por esta razón que debemos pedir perdón a quienes hayamos ofendido, y no sólo una vez, y si delante de tres testigos la persona ofendida se niega a perdonarnos, entonces ya no tenemos más que hacer, ahora la situación queda en manos de Dios.

Sin mirar quién sea, de dónde venga, simplemente obedezcamos este mandamiento que redundará en paz para nuestra alma.

La directiva simplemente dice así:

Ama a Tu Prójimo Heterosexual

Ama a Tu Prójimo Demócrata

Ama a Tu Prójimo Republicano

Ama a Tu Prójimo de la Extrema Derecha

Ama a Tu Prójimo de la Extrema Izquierda

Ama a Tu Prójimo Centrista

Ama a Tu Prójimo Moderado

Ama a Tu Prójimo Cristiano

Ama a Tu Prójimo Judío

Ama a Tu Prójimo Musulmán

Ama a Tu Prójimo Hindú

Ama a Tu Prójimo Budista

Ama a Tu Prójimo Blanco

Ama a Tu Prójimo Negro

No por razones morales. No por razones éticas. No por razones religiosas.

No. Aquí está el secreto….

Nuestros átomos son inmortales. Envejecemos y morimos porque nuestros átomos dejan de unirse. Nuestros átomos son un espejo de nuestra conciencia. Cuando nos desconectamos de los demás, nuestros átomos se desconectan y paran de unirse.

Una vez que dominemos el difícil arte y tecnología llamado Ama a Tu Prójimo y nos unamos con la gente, nuestros átomos inmortales reflejarán nuestra conciencia y nuestros átomos se unirán para siempre. Y porque los átomos son inmortales, seremos inmortales. Maravilloso. Profundo. Nada jamás se desgastaría, envejecería, se descompondría o moriría.

Este es el misterio y la tecnología secreta subyacente en esta antigua instrucción Bíblica.

Pero el hombre corrompió la sabiduría y creó la religión. ¿Cómo salió eso?

Es hora de dejar ir la conciencia religiosa de mente estrecha y abrazar la existencia inmortal amando a todos nuestros prójimos. E incluso esto realmente significa: solo dignidad y respeto para todas las personas, y nunca proyectar sus propios problemas a otras personas. Lo que siempre hacemos, subconscientemente. De eso se trata la culpa. De eso se trata la negación.

Debemos trabajar en nuestra propia conciencia y esforzarnos, intentar y realmente trabajar arduamente en Amar a Tu Prójimo (lo que significa un poco de tolerancia).

La recompensa es inimaginable.

