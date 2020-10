El poder soberano es el pueblo

Debemos Saber La Verdad

Con la buena actitud de los seres humanos se puede mantener la verdadera democracia para beneficio del pueblo, en todos los niveles sociales, desde los más pobres hasta los más ricos.

Se debe lograr que el pueblo se de cuenta de las acciones de las autoridades y si son rectas y sinceras las respetan y así el pueblo cumplirá con todos sus deberes.

Es una amenaza para la verdadera democracia, que los socialistas, izquierdistas y los funcionarios quienes no actúan recta y sinceramente, manipulan el lenguaje, con muchas mentiras continuas, para que los pueblos les crean que son verdades.

Quienes quieren gobernar y los que actualmente gobiernan deben tener presente, que cada ciudadano común y corriente solo tiene un voto que se les puede dar y la gente a quienes han convencido se lo han otorgado, esperando y confiando que llegue el día en que se vea cumplido al pie de la letra lo que se les ha dicho y ofrecido. Nos hemos dado cuenta de que los socialistas, izquierdistas y funcionarios quienes no actúan recta y sinceramente, no cumplen lo que han dicho y ofrecido.

El voto que cada ciudadano da no debe caer en el olvido de quienes gobiernan y no deben mentir jamás y no usar la demagogia engañando al pueblo, se debe cumplir con honor lo que han dicho y ofrecido.

No es fácil gobernar a todo un pueblo sin tener problemas, hay que asignar los recursos escasos en forma eficiente, transparente y honradamente, para que haya más libertad, justicia independiente, más educación, más fuentes de trabajo, más satisfactores para cubrir las necesidades y en general tener mejores atenciones independientes para las necesidades de los seres humanos y que todos los días lleven el pan a sus mesas.

Las autoridades deben ser dignas, austeras y honradas en su conducta, ser sabios, prudentes, rectos, honestos y sus acciones deben ser inteligentes, responsables, profundas y así presentar el perfeccionamiento de sus actos, dando el ejemplo de su conducta en lo que hacen, para que los pueblos estén mejor y guarden gratos recuerdos.

Al tener justicia independiente, responsable y eficiente, se pueda lograr, sin hacer excepciones, que se castigue a los que deben pagar por todos sus actos perversos, oscuros, vicios y corrupciones.

La inseguridad con la que hay que acabar debe ser una prioridad, para que no sigamos igual porque esto va para mal, por eso hay que gobernar con firmeza, acción y justicia independiente para beneficio del pueblo.

Quienes gobiernan no solo deben ayudar a su gente cercana y a los de su partido, y no deben pretender quedarse toda la vida como un elegido. Y para cubrir sus propios intereses no se debe cambiar la nación y arreglar a su hechura y a su conveniencia las leyes y la constitución.

El pueblo debe darse cuenta que cuando se termina la verdadera democracia el socialismo, el izquierdismo y funcionarios irresponsables y perversos conducen la nación a poderes dictatoriales (lo que era el comunismo) y debernos darnos cuenta lo que hacen para crear un estado socialista, izquierdista y de funcionarios irresponsables y perversos, iniciando con niveles básicos que deben ellos controlar:

Aumentan el nivel de pobreza lo más posible, porque la personas pobres y en miseria son más fácil de controlar y no protestarán o lucharán si se les proporciona algo.

Incrementan las deudas a niveles insostenibles, de esa manera pueden aumentar los impuestos, lo que producirá más pobreza y estos gobiernos ganarán más dinero para ellos.

Provocan el enfrentamiento entre los niveles o clases sociales, lo que divide a las personas en pobres y ricos. Eliminan al nivel o clase media. Todo esto causará más descontento y será más fácil con el apoyo de los pobres, gravar a los ricos y trabajadores independientes.

Toman el control de los aspectos que los humanos necesitan, ingresos, alimentos y vivienda, lo que los hará totalmente dependientes del gobierno.

Controlan la atención médica y así se controlan a las personas.

Toman el control de la educación y todo lo que la gente del pueblo lee, escucha, escribe y comenta, así se inicia a controlar a la gente, los jóvenes y nuevas generación desde las escuelas y la calle.

Promueven la eliminan las creencias religiosas y de Dios desde el estado y en las escuelas, para que la gente crea que lo que el gobierno proporciona es lo mejor para ellos.

Toman el control de armas eliminado la capacidad de defenderse el pueblo del gobierno y de la delincuencia, así los gobiernos pueden crear estados policiales y provocar manifestaciones.

La gente no puede ver lo que está pasando o está realmente con los ojos cerrados, cuando lo anterior es una verdad mundial que nos afecta a todos.

Libre expresión de pensamiento.

Lea más del autor: