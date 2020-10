Los Lakers se consagran campeones

NBA

Los Angeles Lakers, luego seis años sin playoffs ni balance ganador al anillo. Resurgió de sus cenizas con un ritmo el cual los llevo a su 32 final jugada, ningún otro tiene más que ellos, y con17 títulos de campeón, por fin los mismos que los Celtics, el eterno y odiado rival al que llevaban persiguiendo desde el siglo pasado. Los Lakers le pasaron por encima al Heat para llevar otro cetro más a su grande y exitosa historia.

Los Lakers han sido el mejor equipo de la temporada, de principio a fin. Sumando la burbuja y la felicidad que la precedió, fase regular y playoffs, ataque y defensa. Lo que ahora parece una obviedad, conviene recordarlo, no lo fue tanto: en julio Kawhi Leonard eligió a los Clippers y dejó a los Lakers sin plan A ni B, con el mercado ya estrujado y sin big three. Muchos no se fiaban de Rajon Rondo, de Kentavious Caldwell-Pope, de Kyle Kuzma o Avery Bradley.

Muchos no creían en los Lakers después de la lesión de DeMarcus Cousins y más aún el fichaje de Dwight Howard. Cuando los aficionados de los Lakers juraban que Alex Caruso era un torbellino defensivo. Cuando Frank Vogel aceptó el puesto que no quisieron Tyronn Lue o Monty Williams. Cuando LeBron demostró que con 35 años y en su decimoséptima temporada en la NBA que todavía tiene material para dar. Le demostró a algunos que no convenía apostar contra uno de los mejores jugadores de la historia, que su alianza con Anthony Davis prometía resultados atómicos y que no se había mudado a California para rodar películas. esto son los Lakers, el equipo más grande de la NBA. Este es, otra vez, el campeón de la NBA. En 2020 como en 2010, 2000, 1988, 1980, 1972 o 1950. La única franquicia que ha reinado en todas las épocas.

