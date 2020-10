Hagámonos sentir, sin salir de casa

Políticamente Incorrecta

Normalmente les comparto aberraciones que acontecen en nuestro país y si bien suena a queja o lamentación, normalmente suelo proponer algo para resolver el tema. Esta vez, voy a lo último por sobre todo, sugiriendo lo que los ciudadanos de a pie podemos hacer. Ideal para los que tienen miedo de salir de casa.

Guatemala es una república, y tenemos una Constitución democrática. En buen chapín eso significa que la soberanía reside en el pueblo, todos los burócratas son nuestros empleados, y tenemos todo el derecho y el deber de hacernos sentir.

Ya murió otra persona por culpa de Gloria Porras, que se cree dueña y encarnación de la Corte de Constitucionalidad. El Congreso de Guatemala tiene la obligación constitucional de proceder a remover su inmunidad para que esa mujer enfrente las consecuencias de sus acciones y sea procesada ante los tribunales. Gloria Porras no está por encima de la Ley, no la encarna, no tiene nada que la exima de afrontar sus responsabilidades. Hagámonos sentir en las redes sociales del Congreso y de los diputados, y del MP.

La CC a través de la Porras ha sido la principal arma del virus Mack y la izquierda para poco a poco desviar la aplicación de justicia. Con ella y sus secuaces, han violado sistemáticamente la Constitución Política de la República que como magistrados juró proteger. Es la CC el fundamento sobre el cual se sienta toda la fuerza de los socialistas globalistas chapines.

Si usted coincide conmigo que el PDH bien apodado Amparito Rodas (luego de tanta aberración jurídica, verbal, y de hecho) y quiere que lo remuevan, hágase sentir. ¿Recuerdan al niño fallecido a causa de una manifestación que él apoyó? Un PDH que sólo apoya a mareros, guerrilleros, asesinos, pedófilos, violadores e invasores de tierras no representa a los 17 millones de guatemaltecos. Debemos bombardear de mensajes por los medios mencionados a todos los diputados y en la página del Congreso, que sepan que exigimos su remoción.

Para quienes están de acuerdo conmigo que es un insulto al raciocinio que el Congreso apruebe el multimillonario Presupuesto General de la Nación 2021 solicitado por el Ejecutivo, toca pronunciarse, de igual forma. Con la excusa de la pandemia, nos endeudaron a la enésima potencia, generaciones venideras tendrán que continuar pagando esa obscena deuda pública. No han logrado ejecutar ni el 80% del monto en obra pública.

El 60% de lo solicitado en ese insulto de PGN2021 va para gastos administrativos. Los primeros ladrones del Estado son los pactos colectivos que no descuidan la oportunidad de buscar premios a su ineficiencia. Y para colmo, un tercio del presupuesto 2021 saldrá de adivine que… MÁS DEUDA. https://www.prensalibre.com/opinion/columnasdiarias/ejercicio-de-creatividad-contable/ Ah, y agrega y anuncia que nos van a subir los impuestos a corto, mediano y largo plazo.

Para los que no pagan impuestos directos, le cuento que usted también financia esta aberración con impuestos indirectos. Además de pagar IVA, todo lo que usted consume usted lo compra pagando por el impuesto que el fabricante o comerciante a su vez tiene que pagar al fisco. No hay tales que “sólo los ricos pagan” porque todos, absolutamente todos, pagamos de una u otra forma.

Ante la crisis sin precedentes que estamos afrontando, cualquier gobierno de gente decente, con sangre y no Rosa de Jamaica en las venas, que sí ama a su país, propondría severas políticas de austeridad. Por lógica, la primera medida es cortar gastos superfluos para enfocar los recursos hacia lo que realmente importa, lo que es necesario. Obviamente, para los burócratas debe ser fácil hacer piñata del dinero que no es de ellos, que es de Guatemala. Ya tuviéramos un Trump que dona su sueldo completo a beneficencia. Tener un Presidente rico es ventaja, porque no entra por plata. Que entre uno pobre y salga rico, es lo que muchos parecen no ver aquí, en USA, o en dónde sea.

Tarde o temprano, espero en Dios tengamos un Congreso como el año pasado que se atrevió a proponer transparencia y fiscalización de las ONGs y propusieron una ley de cabildeo para regular el dinero de donaciones a las campañas electorales de los congresistas, poner fin a la compra de votos en el Congreso, regular las presiones que ejercen sobre los diputados para que apoyen o no lo que sea. Que la transparencia y responsabilidad finalmente alcancen al Legislativo también.

Hagámonos sentir con nuestros congresistas, mandemos mensajes a ellos en sus páginas de Facebook, Twitter e Instagram del Congreso, mensajes a los partidos y a los diputados. Educadamente, se puede expresar uno con claridad. Obviamente, decirle a MLP, Creo, Winaq es arar en el desierto. Toca decírselo a los de UNE, FCN, Todos, Unionistas, Vamos, Valor, Humanistas, Podemos y Pan. Y no basta con un mensaje, hay que decirlo por todos los medios. No creo que se tarde más de 10 minutos en clicar y escribir, o si prefiere, dele like a lo que diga quien manifieste lo que usted opina.

Y por último, presionemos a la Doctora Maria Consuelo Porras, Fiscal General y Jefe del Ministerio Público para que proceda como la Ley lo manda, sea contra quien sea. Cómo lo dijo la que primero Dios será la futura Magistrada de la Corte Suprema, Juez Amy Coney Barrett, la justicia no obedece a la política.

#Pensarnoduele #Hágasesentir Y si no lo hace, no se queje porque el que calla, otorga.

Libre expresión de pensamiento.

