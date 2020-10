Entrevista al maestro Chus Castro

“No se le pueden poner puertas al campo, ni cercas a la poesía” Chus Castro

La poesía clásica trasciende en el tiempo, así podemos decir que Chus Castro es un autor clásico de la literatura universal y una de las más exitosas revelaciones en el mundo literario. Su primer título publicado fue “Suspiros y gritos” en España. La poesía es una forma de vida y su objetivo es honrarla y realzar su belleza; siguiendo los caminos de la innovación y la creatividad en fiel empeño de rejuvenecer y dar valor a la poesía clásica, ha registrado más de cuarenta nuevas estrofas y recientemente vio la luz un libro didáctico sobre el soneto, el cual recoge 101 variantes del soneto clásico con poemas originales y explicaciones didácticas, es el primero de una colección de escritura creativa que busca aunar sus dos pasiones “ La docencia y la poesía” . Su extensa obra es y será solidaria, Chus Castro acentúa: “Las remuneraciones obtenidas mediante las ventas de mis libros son destinadas a fines benéficos”.

Una de sus metas es llevar el género poesía a las escuelas de modo que realiza talleres escolares con todas las edades; recientemente ha puesto en marcha junto con el claustro de profesores del colegio público Pablo Picasso de Laredo, el proyecto “ Somos iguales” , para trabajar la igualdad de género a través de la poesía, con el objetivo de integrar estos dos aspectos en el plan general del centro. En el siguiente enlace, podréis ver la introducción de la entrevista, a continuación: https://youtu.be/mN5QfIA4m5E. En la entrevista charlamos de literatura con palabras mayúsculas. Carlos Javier Jarquin, articulista, biógrafo, destacado gestor cultural y poeta nos recita un poema de Chus Castro; en recorrido por su relevante trayectoria como maestro, escritor, amante de la poesía y de la buena literatura. Os comparto el enlace de vídeo: https://youtu.be/j9JBVgk_0wQ. Chus difunde su poesía en innumerables espacios culturales, ello le llevó a las universidades de Guatemala ( San Carlos y Davinci ) en donde obtuvo la ocasión de tener encuentros con los universitarios, recibiendo reconocimiento por parte de dichas universidades.

Entrevista

Amas la poesía clásica y no puedes pasar más de dos días sin escribir. ¿Y tu sitio y momento preferido para hacerlo?

Yo no decido cuando escribo, ni dónde, lo deciden mis sentimientos y mis versos. A veces un par de versos me despiertan por la noche y si no escribo no puedo seguir durmiendo. Otras veces escribo, en el móvil, mientras paseo nunca paseo solo, voy conmigo mismo. Otras, si alguna noticia me impactó (por desgracia suele ser mala) y mi pluma no sabe estar callada.

¿Qué te hace ser singular poéticamente?

No sé si me hace singular o hay más gente que escribe como yo, pero hay tres rasgos que definen mi poesía. Mi poesía está “VIVA” habla de lo que siento en cada momento, empatiza con lo que sucede. Mi poesía de “Valiente y comprometida” No sabe callarse ante lo que no le gusta y siente la obligación de conseguir un mundo mejor. Mi poesía es libertaria y creativa. Va más allá de las normas a la búsqueda de la belleza y busca aportar, renovar y engrandecer la expresión poética.

¿Cuánto tiempo le dedicás a escribir?

Estoy jubilado. Reparto mi tiempo entre vivir, ayudar y escribir. Compagino mis dos pasiones: la docencia y la poesía. Disfruto tanto yendo a los colegios a charlar de poesía con los niños y niñas, (he puesto en marcha un proyecto para trabajar la “igualdad de género” a través de la poesía con todos los ciclos de primaria en el colegio que fue mi hogar durante muchos años) como ayudando a través de Messenger a otros poetas que tienen la humildad necesaria y el interés para seguir “creciendo” Pero cuando me siento a escribir, es lo más.

¿Qué le aportás a tus lectores a través de tus creaciones literarias?

Les comparto mi vida. Mis ideas y mis sentimientos. Mi forma de estar en el mundo. Si les sirve y les ayuda, ya no depende de mí.

¿Ebook o libro en papel?

Los dos. El ebook facilita el llegar a mucha gente, que para mí es lo fundamental. Yo no podría vivir de la poesía. Me traicionaría a mí mismo. Por suerte puedo ser fiel a mis ideas. Y todo el dinero que obtengo y obtendré con mis versos es y será solidario. Soy feliz ayudando a los demás.

Por Osiris de la C. Valdés López (nació en La Habana, Cuba el 15 de marzo de 1989).

Radicada en las Palmas de Gran Canaria; lugar de su descendencia y en Mallorca, España. Es escritora, autora del libro de prosa poética y relatos eróticos: “De colores en el arcoíris”, para mayores de 18 años, publicado en España, por editorial Círculo Rojo, segunda edición; portada dedicada a la campaña contra la homofobia.

Estudió contabilidad y finanzas. Es presentadora de radio, periodista, prologuista, gestora cultural, locutora, declamadora, poetisa. Fiel apasionada del cine y teatro; estudió arte dramático en Instituto cubano de radio y televisión, al igual que clases de canto desde temprana edad. Artista plástico (dedicada al arte de la pintura sobre lienzo).

Directora de Radio Arcoíris FM España. Columnista y cronista en diversos periódicos físicos y digitales y en revistas en España, Latinoamérica y Estados Unidos de Norte América. Escribe sobre diversos temas con mayor énfasis en lo cultural, cultivando distintos géneros literarios: Poesía, crónicas, artículos de opinión, prólogos, reseñas y entrevistas. Sus escritos han sido incluidos en varias antologías poéticas en conjunto con poetas internacionales. Su próximo título publicado será” La sed insaciable” en formato de novela erótica.

