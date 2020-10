Vivimos muy rápido

Chachalaqueando con Uthzie

“Vivimos con prisa, esperando que la vida nos espere, pero negándonos a esperar”

Salí de casa para una consulta médica, la distancia que me esperaba era corta, aproximadamente 4 km, en el trayecto me rebasaron 3 carros, casi me choca una panel, se me atravesaron 4 motoristas y una persona cruzó a pesar que el semáforo marcaba verde… llegué a la consulta alterada, muchas emociones (una que otra maltratada) había cola, la doctora estaba atrasada; pensé: vivimos muy rápido, vamos muy rápido y si seguimos así; cuando todo termine, también terminaremos con nosotros.

Por ejemplo, vivimos pensando cuándo acabará lo que estamos viviendo, vivimos planeando que haremos cuando “seamos libres de nuevo”, vivimos con prisa, esperando que la vida nos espere, pero negándonos a esperar, viviendo para cuando todo esto pase rápidamente y podamos vivir lo que según nosotros no nos ha dado tiempo en este tiempo.

Queremos salir y hacer mandados rápido, que nos atiendan rápido, comemos rápido, dormimos rápido y la vida se nos está pasando estresados rebasando, cruzándonos y arriesgándonos.

Hablamos rápidamente y la vida no nos entiende, tenemos espacios estresados, y mientras corremos la vida se nos pasa. Nos preocupan tanto algunas cosas que nos olvidamos de algunas personas, vivimos esperando que la jornada termine, que sea viernes, que llegue el feriado, queremos que lleguen los puentes, las vacaciones, que se acabe el zoom, que terminen las clases; estamos viviendo esperando que lo mejor de la vida venga y la vida igual se nos está pasando.

Lo cierto es que algunas veces debemos frenar, intentar que la cabeza pare, ceder el paso, esperar que el semáforo esté en rojo, hacer cola, tener paciencia, buscar dar tranquilidad, un poco de paz, tomar las esperas con risas, encontrar soluciones donde parece que no hay.

De mi parte prometo NO MADRUGAR el domingo, tomar mi café lentamente, respirar profundo y caminar un poco más lento, prometo ceder el paso, salir más temprano, no para que me atiendan más rápido; sino para poder mientras espero disfrutar del momento, del espacio, del correr del tiempo sin andar corriendo.

…y lo que pueda esperar; que espere un poco más …

Libre expresión de pensamiento.

