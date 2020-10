Necesidad de crear valor agregado a los productos y servicios

Análisis

La actual crisis económica mundial está siendo comparada con la Gran Depresión del siglo pasado.

Mapa del Producto Interno Bruto mundial según el Banco Mundial

Teniendo una ausente educación y preparación, baja productividad y falta de previsión, nuestro país, sufrirá una debacle económica y social nunca antes vista. Tal vez, como única salida, es la creación por los individuos y las empresas, de productos y servicios de valor agregado de alta calidad.

Producción intelectual como aplicaciones y programas para los aparatos inteligentes, creación de música, cinematografía y material multimedia único, servicios específicos de salud, educación, entretenimiento e interacción, todos, forman parte de lo que se denomina valor agregado de alta calidad. Los productos agrícolas, tanto tradicionales como no tradicionales, si no agregan valor a sus cadenas de producción actuales, dejarán de existir porque no podrán producir y competir a los bajos precios internacionales tanto presentes como futuros.

Mientras que la pandemia aceleró una depresión económica global, es tarea de cada persona, el tener que encontrar un camino hacia el bienestar y desarrollo. Tanto las instituciones como los gobiernos no generan empleos, ni generan desarrollo para sus usuarios o ciudadanos. Lo único que las entidades públicas pueden hacer es generar las condiciones (certeza jurídica, ambiente estable económico, nivel educativo y capacidad humana) de sus servicios y territorios. Empleados y funcionarios públicos que nunca en sus vidas han generado riqueza, se vuelven millonarios, de un sistema que no funciona ni cumple con sus objetivos en completa impunidad.

Crecimiento real del PIB Mundial

No actuar, dejarse llevar, únicamente garantiza el fracaso y perpetua la pobreza. Si algún beneficio tiene vivir en tiempos de pandemia, es que aclara el panorama tanto de los problemas y prioridades. Hundirse con teorías frustradas de redistribución de la riqueza, extinción de dominio, resentimiento y odios, profundiza y garantiza el fracaso. Las personas y grupos que promueven estos cambios “progresistas”, únicamente están tratando de robar tiempo, esfuerzo y recursos a las pocas personas productivas que aún existen. No se puede consumir más de lo que se produce, no se puede vivir de lo que no se tiene.

Generar riqueza “make money” real únicamente es posible hoy si encontramos caminos y formas de crear productos y servicios con valores agregados de alta calidad. Producir o existir fuera de lo lícito, o vía privilegios o exoneraciones temporales, es vivir con el cuello en la guillotina constantemente. Sólo se puede producir y vivir realmente en libertad y dentro un Estado de derecho.

Libre expresión de pensamiento.

