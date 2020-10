Elecciones y participación consciente para el voto

Debemos Saber La Verdad

Como ciudadanos debemos participar para mejorar el gobierno y a las autoridades del país, para que no se muera la democracia y así evitar que lleguemos a tener un gobierno dictatorial.

La solución no es solo ir a votar en procesos electorales, para luego decepcionarnos, criticar y decir que no se resuelven problemas locales y nacionales.

Debemos analizar a las figuras públicas para darnos cuenta quienes son, ver su pasado, conocer su historial personal, cómo han actuado y qué han hecho por el pueblo.

También debemos darnos cuenta de lo que hoy estamos viviendo, para escoger al mejor hombre para estos tiempos, aunque no sea el ideal para todos los tiempos.

Se debe hacer ver al pueblo que los políticos y funcionarios socialistas, izquierdistas y liberales han usado la democracia para tomar poderes políticos y la administración pública, con el apoyo de sus grupos radicales, y están presentando los cambios que ofrecen con muchas mentiras repetidas para que les crean que son verdades. Pero estos cambios que ofrecen no son para beneficios del pueblo, sino son para beneficiarse ellos mismos y a sus grupos, lo que podría considerarse una revolución.

Como pueblo debemos darnos cuenta de las formas de vida que nos presentan las figuras públicas:

Una forma de vida es la tradicional basada en la libertad, los derechos y responsabilidades individuales y el entendimiento compartido del bien común de todos. Esta forma de vida valora la libertad, el trabajo duro, la autosuficiencia, el voluntariado, la responsabilidad y el patriotismo. En esta forma de vida no hay ladinos, indigenas, mestizos, todos somos iguales y lo anterior debe ser nuestra aspiración.

La otra forma de vida se hace sobre movimientos promovidos por el socialismo, el izquierdismo y el liberalismo, pretendiendo (1) Cambiar la multiculturalidad que es la existencia de varias culturas que conviven en el mismo espacio geográfico y social. Abarca todas las diferencias que se enmarcan dentro de la cultura, religiosa, lingüística, racial, étnica o de género; (2) Cambiar las políticas de identidad que es una forma de identidad social que marca la pertenencia a ciertos grupos que tengan en común una lucha por alguna forma de poder; (3) Utilizar la interseccionalidad que son las formas de prejuicios que si tienen la misma raíz, crecer a partir de la estructura de poder dominante, desafían un aspecto del poder estructural y que es totalmente ineficaz.

Los partidos políticos que han sido apoderados por los movimientos de socialistas, izquierdistas y liberales con sus presentaciones pretenden crear un movimiento revolucionario, no me refiero a una revolución metafórica (cerebros que hacen revoluciones), sino que son intentos para derrocar y cambiar el modo de vida, leyes y creencias de cada nación, de su sociedad y de su pueblo.

Los socialistas, izquierdistas y liberales conciben la sociedad o comunidad de individuos, no con los mismos derechos, sino como una colección de grupos de identidad cultural, definidos por razas, etnias, género, etc. con el objetivo que cada grupo de identidad este representado proporcionalmente en todas las instituciones de la sociedad y del gobierno, para promover programas del socialismo, izquierdismo y liberalismo.

Debe quedar claro que para lograr que esta representación proporcional se requiere una redistribución interminable de la riqueza y pasar el poder de algunos grupos a otros grupos. Está redistribución tan masiva solo puede lograrse mediante un gobierno que actúe como tiránico y se sabe que en todas las tiranías los disidentes deben ser silenciados. Como ejemplos de lo anterior son los casos de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Argentina, el actual gobierno mejicano, otros países y actualmente se está viendo que es lo que se pretende por medio el partido Demócrata en los USA.

Como los USA es el mayor mercado de consumo y producción mundial y ha sido potencia militar desde la primer guerra mundial hace 100 años, todos los países tenemos intereses de trabajar con ellos y por eso analizaré las elecciones presidenciales en USA del 3 de noviembre 2020.

El partido Demócrata en los USA con respaldo de socialistas, izquierdista y liberales, para lograr representación proporcional promueven no solo acciones sin fin con fronteras abiertas, comercio sin restricciones, confiscación de armas, ciudades santuarios en las que ciudadanos se prestan para resistencia civil y jurídica, dicen que los amenazan, justifican la destrucción y saqueos que hacen y otras cosas más.

Los socialistas, izquierdistas y liberales del partido Demócrata crearon The Black Lives (BLM) para cambiar la agenda política y así pretenden lograr que los estadounidenses cambien sus valores, sus principios y la forma en que ellos mismos se ven y se entienden.

Estos grupos y dirigentes del partido Demócrata, desean hacer creer a los estadounidenses que no pueden ver las cosas de manera normal, que las fronteras nacionales son racistas, que no son una cultura sino muchas, que no es válido lo más importante de su historia, que es aquello que los formo, y que ha girado alrededor de problemas y abusos. En términos generales desean que la multiculturalidad haga creer al pueblo que por culpa el partido Republicano y Donald Trump los estadounidenses son indignos y malos por lo que supuestamente han hecho. En pocas palabras quieren hacer creer que los estadounidenses son malos.

Las proximas elecciones en USA es una contienda entre un hombre Donald Trump que cree que los estadounidenses y los USA son buenos y un hombre Joe Biden que esta controlado por el movimiento que cree que los estadounidenses y los USA son malos. No es más complicado que eso.

Los cimientos de una revolución para cambiar y destruir o reestructurar los valores y principios tradicionales se deben destruir o reestructurar radicalmente las instituciones que enseñan esos valores y principios, que son la familia, la religión, la educación y la vida comunitaria, reemplazándola con burócratas del gobierno.

Para que se vea lo anterior, los Republicanos y Donald Trump deben hacer ver que BLM y sus asociados demócratas desean destruir la familia tradicional, la religión, cambiar la educación, derribar estatuas para destruir el pasado de USA y para fundamentarlo los Republicanos solo tienen que señalar las declaraciones y actuaciones de BLM.

En cierto sentido los estadounidenses se deben dar cuenta que la próxima elección presidencial es un referéndum sobre la fundación de USA y su historia.

Los estadounidenses necesitan escuchar lo que saben en su corazón, que no son racistas y que tienen un compromiso con la libertad y la igualdad de derechos para todos.

Lo más importante es que los Republicanos deben decirlo una y otra vez, lo que dice Donald Trump ¨USA es increíble y decirle al pueblo estadounidense que los con políticas del gobierno de Donald Trump en USA se ha logrado más libertad y prosperidad para mas personas, que con las políticas de gobiernos Demócratas. La mayoría lo saben pero esto también deben escucharlo de sus líderes.

Se debe hacer ver que la agenda revolucionaria de BLM es con el respaldo de líderes del partido Demócrata, aunque es posible que no todos los demócratas estén de acuerdo, pero Joe Biden es un demócrata que lo apoya y lo hace ver para obtener votos, aunque no se debe dar cuenta de la realidad de lo que está pasando.

En una ocasión Joe Biden dijo que la igualdad de las personas transgénero es el problema de los derechos civiles de nuestro tiempo, pero en declaraciones posteriores dio declaraciones diferentes por lo que da la impresión que no sabe que es el transgénero. Ahora habla sobre el racismo sistémico, pero también se ha contradicho, por lo que no sabe que sistémico es adjetivo que se utiliza para nombrar aquello vinculado a la totalidad de un sistema, conjunto de elementos ordenados. Pero si Joe Biden de veras creyera en el racismo sistemático entonces debería admitir que el sistema debe ser derrocado, pero tampoco se da cuenta que está pidiendo el derrocamiento del estilo de vida estadounidense. Aunque su intención no fuera esa, lo que Joe Biden lee en su telepromter que le preparan se traduce a sus políticas a seguir.

Los Republicanos deben dejar claro a los estadounidenses que los disturbios y saqueos hechos por BLM y aliados, los respalda Joe Biden y que él no se da cuenta de lo que dice, pero lo respalda buscando ganar votos en las próximas elecciones.

Donald Trump ha tenido fallas, a veces ha estado mal informado, incluso no parece un presidente usual y al dar declaraciones a muchas personas no les gusta, pero USA tiene la suerte de tenerlo aunque sea político inusual, porque tiene atributos para este tiempo revolucionario ya que como presidente tiene lo indispensable de un líder, que es la valentía para ir donde otros temen ir y tiene el sentido común lo qe significa que quiere ir al lugar correcto para hacer grande a USA y a los estadounidenses.

Donald Trump esta comprometido con USA, indiscutiblemente e incondicionalmente y es pro USA, no siente culpa por el pasado de USA y no se disculpa, ni da concesiones de nada. Puede que lo anterior no sean los atributos que se desean de un presidente, pero hoy día son las cosas más esenciales. Donald Trump tiene confianza ilimitada en los USA, que en este momento de duda nacional también es lo necesario.

Donald Trump cree que la cultura estadounidense es increíble y así quiere mantenerla. No solo piensa que USA es increíble pero sabe que están en una lucha por la vida de los estadounidenses.

A pesar de lo que uno escucha de los demócratas Donald Trump es quizás uno de los presidentes menos racista que ha tenido USA y por eso defiende el estilo de vida de los estadounidenses, sin prejuicios raciales y que esta abierto a cualquiera que este dispuesto a adoptarlo. Si los estadounidenses desean salvar a USA de una revolución entonces deben apoyarlo porque está elección es asi de importante.

Hay que darse cuenta que está es la elección entre Donald Trump que cree que el sistema de USA es bueno contra Joe Biden que cree que el sistema de USA es malo.

Libre expresión de pensamiento.

