Los grandes temas de hoy

Políticamente Incorrecta

Por el virus, negligencia, temor o ignorancia, no ejercemos nuestro derecho a pronunciarnos ni en redes sociales.

La guerra contra la corrupción, cómo la vendieron Cicig y la izquierda, que sólo en Guatemala existía, que eramos el peor país y que como somos unos corruptos todos, fue sólo el pretexto para justificar que tenían que venir de fuera a limpiarnos la casa. Al final, hemos visto que es un mal mundial, que los que vinieron sólo enseñaron a los ya corruptos cómo usar la aplicación de justicia para alcanzar el avance de su agenda política y a violar la Constitución a su sabor y antojo.

El otro tema crucial es el narcotráfico, las narco-guerrillas, y los distintos grupos étnicos que las apoyan. La lógica indica que mientras haya demanda, habrá oferta. Mientras sea lucrativo producir y vender drogas, el narco seguirá siendo tan creativo como hasta ahora para hacerla llegar a sus consumidores en USA, Europa y el resto del planeta. A excepción de Corea del Norte, donde no hay nada de poder adquisitivo de la gente, dudo haya otro país en el que no exista este problema. Hasta en Venezuela que no tienen comida, existen los adictos. Mal de muchos, no. Realidad de casi todo el planeta, sin duda alguna.

Para el que no me crea, lo reto a que lea y escuche, y luego me diga que todos estos medios son “del pacto de corruptos”:

https://www.laopinioncoruna.es/mundo/2009/03/06/gobierno-mexicano-acusa-funcionarios-eeuu-nexos-narcos/266211.html

https://mundo.sputniknews.com/economia/202001181090173666-la-economia-global-colapsara-si-londres-deja-de-lavar-dinero/

Y hay mucho, pero mucho en YouTube y Google sobre esto, con todos los países, empezando por los que vienen aquí a somatarnos la mesa y la gente les tiembla.

En esa lucha, las autoridades locales y extranjeras saben que el narco está infiltrado en todo el tejido social del país, sea en Guatemala, en USA, en Europa o dónde sea. Tienen en sus listas de receptores de sobornos a políticos, líderes de todo tipo, empresarios, sindicalistas, militares, policías, jueces, etc. Guatemala, cómo sabemos, no es la excepción.

Es tan retorcido todo, que vemos archicriminales que sin duda se van a podrir en el infierto por toda la eternidad, libres en este mundo, cómo que si nada. Ahi está, por ejemplo, la cruenta Marllory Chacón, la Reina del Sur, que fuera sentenciada a 12 años en el 2015, vive libre y feliz con buena parte de su malhabida fortuna en Miami, junto a su familia, y no me extrañaría que ya fuese hasta ciudadana estadounidense. Ahora, suenan vientos del norte que Baldizón será puesto en libertad por haber colaborado con las autoridades estadounidenses. Será sujeto a un proceso con el Departamento de Inmigración para determinar si lo regresan, o si pide asilo y se queda en USA.

Mientras tanto, en Washington saben que los Baldizón, junto con otros narcos de las Verapaces, tienen gran injerencia en este gobierno y fueron financistas del partido actual. Eso, explicaría muchas cosas…

Esta semana sabemos que corrió dinero por el Congreso, para lograr el dominio de la Junta Directiva. Tristemente, eso no va ha cambiar mientras quienes deciden si auto fiscalizarse no quieran hacerlo. El Congreso emite las leyes que rigen toda la actividad del país. Con contadas excepciones, este nuevo Congreso no quiere que se fiscalicen las organizaciones no gubernamentales, porque muchos sacan su tajada de allí. No quieren la Ley de Cabildeo que impediría el pago de sobornos con los que se hacen ricos. No quieren cambiar la Ley Electoral y de Partidos Políticos para que elijamos por nombre a los diputados, ya que su juego de bloques quedaría afectado. Total, tienen al país de rodillas y no les da la maceta ver que si lo terminan de quebrar, se quedarán sin su gallina de los huevos de oro. Y no quieren enderezar a la nefasta CC.

La zona del corredor del Polochic es clave para el trasciego y producción de droga. Razón por la cual estos grupos pelean cuotas de poder que incluyen el mangoneo de alcaldes y todo tipo de autoridad de la zona. Por ejemplo, la finca de la familia Diesseldorff se encuentra asediada por estar justo en el corazón de ese corredor, además de ser una hermosa finca. El CUC se pelea con la narco-guerrilla de César Montes por dominar la finca. Y así, otras muchas en la zona. Y el Ejército, sufre baja tras baja, cuando le permiten entrar.

Todos los narcos y nuevos ricos quieren su tajada de las hermosas y fértiles Verapaces. Unos, para sembrar cosas legítimas. Otros, para producción y trasciego de droga. La CC defiende a los invasores de tierra, procede contra la propiedad privada garantizada en la Constitución, y elimina la certeza jurídica. Hablar de inversión es pues, pura demagogia.

Los ciudadanos de a pie tratamos de sobrevivir en estas aguas infestadas de alimañas que en Guatemala, no sólo atacan nuestra posibilidad de ser productivos y emprendedores en paz, con reglas claras, sino que también nos agobian con un gobierno que nos tiene endeudados al máximo y quiere endeudarnos aún más, además de aumentarnos los impuestos. Y, por el virus, negligencia, temor o ignorancia, no ejercemos nuestro derecho a pronunciarnos ni en redes sociales.

Antes de tirarse a la política o de entrar a la burocracia, la gente debiera pasar un examen para ver si tiene materia gris sana, aserrín o estiércol en el cerebro.

Libre expresión de pensamiento.

Lea más de la autora: