Un buen servicio

Petardo

Un lugar de trabajo seguro es aquel centro – fábrica, taller, tienda, oficina, etc. – que cumpla con las normas básicas en seguridad, higiene y prevención de riesgos laborales por la normativa vigente.

La última semana dispuse viajar a la costa sur de Guatemala y se me ocurrió renovar mi licencia de conducir en MAYCOM de Mazatenango y para el caso pedí cita y me la dieron para jueves a las 10 AM, me presenté 10 minutos ante para conocer, me presente ante un policía que estaba a la entrada y el amablemente me pregunto si llevaba la papelería indicada identificándome con mi DPI. Comprobó que si tenía cita y al verificar lo correcto me indico lo que debía de hacer.

Examen de la vista emitido por una Clínica Óptica u Oftalmólogo profesional colegiado activo, que cumpla con los requisitos establecidos por el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil. Factura original del examen de la vista y fotocopia. Recibo de pago por el monto de los años de vigencia que desee en su licencia, realizarlo únicamente en agencias Banrural ubicadas en el interior de Maycom. Estar solvente de multas. Estaban en estricto orden de distancia, los otros presentes con aplicación de gel en manos, mascarilla y toma de temperatura, antes de entrar a las oficinas y banco para pagar lo de la licencia, los zapatos deben pasar a un desinfectante.

Los locales están bien identificados y se va pasando según las indicaciones. Las secretarias son muy amables y revisan con cuidado los documentos pertinentes y al final se pasa a que le tomen una foto para la licencia y seguidamente me la entregaron. Tardé en todas las diligencias 20 minutos. MAYCOM presta un buen servicio. Un lugar de trabajo seguro es aquel centro – fábrica, taller, tienda, oficina, etc. – que cumpla con las normas básicas en seguridad, higiene y prevención de riesgos laborales por la normativa vigente. Cualidades que debe tener una persona de servicio al cliente, 1.- Conocimiento del producto ¡Esto es vital! Nada peor que pedirle una consulta a un vendedor y que no tenga información de cómo se usa o cuál es el precio de un producto. 2.- La atención Si quieres innovar ¡escucha a tus clientes! Esta habilidad es crucial para proporcionarles un excelente servicio. 3.- Paciencia 4.- Comunicación clara y positiva Asegúrate de llegar al problema rápidamente y comunicar a la perfección las dudas de los clientes para no causarles más confusión. Mantén la comunicación clara y simple para que el cliente se vaya satisfecho con la respuesta recibida. 5.- Habilidad de manejo del tiempo.

Preocúpate por lograr que los clientes obtengan lo que quieren de una manera eficiente. Si no sabes la respuesta, acude a quien sí la tenga. Acepta tus debilidades y trabaja en ellas. 6.- Enfocarse hacia una meta Otra de las cualidades que debe tener una persona de servicio al cliente es trabajar duro para cumplir sus metas, 7.- Persuasión Para realmente llevar tus habilidades del servicio al cliente al siguiente nivel, necesitas ser persuasivo y convencer a los clientes interesados de que tu producto es el adecuado para ellos, si verdaderamente lo es. 8.- Tenacidad Si quieres destacar en el servicio al cliente hay que ser tenaz y enfrentar cada reto que se te proponga. 9.- Habilidad de resolver problemas Lo ideal es que después de un servicio el cliente se vaya con esa sensación de que hicieron todo lo que se tenía al alcance para resolver su problema. 10.- Ganas de aprender Siempre es necesario seguir aprendiendo y capacitando a tu personal de servicio al cliente. Las ganas de aprender de nuestros empleados es una señal de que están motivados y quieren mejorar. Esto no va para el IGSS que presta un mal servicio en servicios contratados, eso es asunto de moral y ética.

Libre expresión de pensamiento.

Lea más del autor: