Trump o Biden, ¿porqué nos importa?

Para nadie es secreto que lo que acontece en los Estados Unidos afecta seriamente a todos los países de la región en muchos niveles.

Económico: Todos los países del Hemisferio Occidental exportamos nuestros productos a los Estados Unidos. Unos en mayor medida que otros, tenemos a los USA entre los 3 primeros socios comerciales. Si la situación en ese país es estable, hay bajos impuestos, la gente se anima a invertir. En la medida en que la gente invierte, gira la economía. Eso implica que tienen mayor poder adquisitivo para importar materia prima o productos terminados de nuestros países.

Trump quiere trasladar la inversión extranjera de su país en China hacia este Hemisferio. Primero porque entiende lo que significa China, y que muchos aún no lo ven, porque no se informan. Xi Jinping sigue viendo sus inversiones en América Latina como un medio para diseminar su filosofía política. Si cree que los USA no dan nada por nada, lo insto a que analice lo que significa darle mayor cabida a los chinos en su casa. China, no quiere que atraigamos inversión de nadie. Somos competencia y tenemos la mano de obra para serlo.

Biden, pertenece al gobierno que más auge dió a China, que más endeudó a los USA con China y mayor auge dió para que inversiones estadounidenses se fueran a ese país generando mayor desempleo. Obama decía que la relación con China era la más importante relación bilateral para su política exterior. Son visiones globalistas de la política tanto interna como para el exterior. Los USA ahora tienen una deuda con China de trillones de dólares, gracias a esa visión.

Político/Social: En la era Obama vimos cómo la visión socialista se trasladó a sus Embajadas promoviendo o intentando promover cambios en el tejido social de los países anfitriones. Por ejemplo, en Guatemala, tuvimos 4 Embajadores que empujaron el tema de cicig impulsando la idea de que éramos el país más corrupto del planeta, y totalmente incapaz de limpiar nuestra propia casa. Trece años más tarde, cuando salió la nefasta cicig, quedó claro que el nivel de corrupción no decreció ni 1%, y más bien se violentó el debido proceso, todos los principios más fundamentales del Derecho Romano que nos rige, y de la Constitución.

Embajadores que se dedicaron a amedrentar y amenazar a los gobiernos, a los empresarios, y a todos los grupos que no pensaban como ellos. McFarland, Chacón, Robinson y Arreaga, unos con más tino y otros con menos tino, se acostumbraron a amenazar diputados, usar fondos de USAID para sus agendas que eran la agenda Clinton (contrarias a la cultura de los guatemaltecos), impulsando cambios que no deseamos la gran mayoría. Es así que logramos parar las nefastas reformas constitucionales de Robinson, siendo millones los guatemaltecos que de una u otra forma nos pronunciamos en contra (en redes sociales, con manifestaciones, etc.).

Queremos una relación con USA basada en la cooperación y el respeto. No queremos que nos impongan fórmulas que no funcionan aquí, que respeten que la soberanía reside en el pueblo y es la voluntad de esa mayoría la que debiera perdurar. La gran mayoría de guatemaltecos, de todos los grupos que conforman este pequeño gran país, somos pro familia, pro vida, pro libertad, pro trabajo, pro seguridad, pro Ejército, pro orden, pro Constitución y pro aplicación de la Ley sin sesgo alguno.

Ahora vemos cómo más funcionarios, más Senadores y Representantes republicanos dicen públicamente que Guatemala tiene una buena Constitución, un buen sistema legal, juristas capaces de aplicar la ley debidamente, y por ende, tenemos lo que necesitamos para limpiar nuestra propia casa. Ellos nos pueden apoyar con herramientas, pero no la van a limpiar por nosotros, y no nos van a imponer que venga una empresa de limpieza exterior a hacer el trabajo que los guatemaltecos podemos hacer.

Esa es la Doctrina Trump, para política exterior. ¿Usted, qué prefiere?

En inmigración, los medios tradicionales se empeñan en tratar de esconder que la última gran reforma a la Ley de Inmigración data de la era Clinton, que la política de separación de menores y las “jaulas” datan de la era Obama, y que Obama deportó más personas que Trump. Tampoco explican que para cambiar esas políticas Trump tiene que seguir un proceso que está siguiendo. Él quiere inmigración ordenada, porque eso quieren la gran mayoría de estadounidenses. Nosotros, los chapines, debemos de luchar por proveer a nuestra gente de oportunidades, libertad y seguridad para que no quieran irse lejos de Guatemala.

Finalmente, es importante señalar que ni Europa ni USA están libres de sendos problemas sociales. Entre Antifa, Blacklivesmatter, grupos terroristas, grupos anárquicos, bandas criminales, maras, y narcos, ellos tienen que arreglar sus propios países antes de venir a pretender arreglar los nuestros. El mundo debe ir cada vez más a un nacionalismo sano, basado no en la victimización fascista, sino en exaltar lo bueno del país, admitir lo que está mal, y buscar soluciones nosotros mismos, dentro de nuestras propias fronteras.

Libre expresión de pensamiento.

