Antropología, historia, tradiciones y cocina del Siglo XVII

EL FIAMBRE… Este maravilloso, excitante, exótico y maravilloso platillo nace como una ofrenda del día de muertos o de todos los santos durante la época Colonial en los 1600.

Fue 200 años más tarde que este plato se comenzó a popularizar en las mesas de todas las clases sociales para celebrar un día de Unión, tradición, compartimiento y fiesta para celebrar la vida y recordar a quienes nos antecedieron en trascender al cielo.

Ayer se celebró el día de todos los santos día de los fieles difuntos o Día de Muertos. Realmente esta fiesta es un compendio de sincronismo entre la cultura prehispánica, rasgos de la cultura de Los Conquistadores europeos y una fusión mestiza de ambas. Este delicioso platillo Es realmente un libro de historia. Pues nos hace disfrutar lo exuberante de estas tierras por medio de las especias, verduras y hierbas aromáticas que heredamos de la cultura prehispánica. También podemos observar todo lo que es la tradición de charcutería de nuestra herencia Europea la cual se fusiona con el uso de especias aromáticas de aderezos como alcaparras aceitunas de herencia árabe judía.

Por ser de origen extranjero más de la mitad de mi vida pase sin disfrutar lo que era un delicioso FIAMBRE. Fue gracias a mis maravillosas madres putativas Carmen Duran de Menegazzo y Cristina Díaz de Aguiluz que me introduje a formar mi paladar para saber apreciar, degustar y disfrutar un extraordinario y auténtico fiambre de receta familiar ancestral.

Si eres extranjero o eres chapín y nunca has comido fiambre o no te gusta comerlo realmente quiero comentarte que es un gusto adquirido, como el gusto por la ópera, por la comida fusión, por el arte. Es un gusto que se va entrenando al degustarlo. La buena mesa y la buena cama (Dormir relajado o hacer la siesta) es puro entrenamiento.

Mientras más degustas la diversidad de fiambres, tu lengua se va entrenando para poder detectar los Sabores: Dulce, salado, ácido y amargo que crean una fusión de umami en la boca. Es un placer disfrutar un buen caldillo, seria este digno de estrellas Michelin o de la guía The 50 Best, de San Pellegrino.

Con el pasar del tiempo vas Sabiendo… Qué tipo de caldillo o combinación de embutidos es tu preferida y te conviertes realmente en un crítico culinario de alta gama porque llevas un recorrido largo de tiempo experimentando y degustando experiencias sensoriales cómo le sucede a los catadores de vinos o mediana.

A mayor entrenamiento mayor experiencia, mayor capacidad de análisis y crítica constructiva. De hecho Gracias a Dios por esta pandemia de Covid 19 en este año 2020 Esto me ha impulsado a disfrutar muchas experiencias de vida a SER más experimental… Y eso que soy demasiado experimental para el ojo de la sociedad convencional.

Mi primer Fiambre.

Un compendio de historias vivencias y experiencias

Este 2020 me ha sacado de mi zona de Confort y me ha hecho recordar mis vivencias en Casa Menegazzo y en la Casa Aguiluz cuando se manufacturaban durante tardes eternas el Mise and place de verduras, carnes, quesos, embutidos y aliños cada cual a la usanza de la tradición familiar.

Hoy rindo un homenaje a esas mujeres que introdujeron en mi vida La alegría del Buen Fiambre. Más que nunca aplaudo, su dedicación, amor, cariño, entrega y trabajo colosal (y vaya que lo es) para mantener VIVA esta tradición que en algunos casos supera el esplendor ,alegría y convocatoria familiar a las fiestas de fin de año (en el contexto cristiano) de Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes.

Este DIA DE MUERTOS me ha tocado correr desvelarme y conocer a las marchantas del Mercado La Placita para saber quién vende la mejor cecina o la mejor lengua salitrada artesanal, las del Mercado Central para comprar la gallina más fresca y los lácteos de la mejor calidad dependiendo la comarca Como por ejemplo Quiche Zacapa, Jutiapa, Jalapa y Taxisco. Conseguir verduras maravillosas y cordoncillo en el Mercado Colón. Fue muy gratificante ver como una fiesta popular reactiva la economía y después de haber asistido a los mercados municipales semanas atrás donde apenas había unos pocos compradores y gran cantidad de mercaderes con pregones en voz en cuello ahora pude encontrar la semana pasada una gran cantidad de personas comprando los mejores productos para realizar el mejor fiambre. Es importante compartir con ustedes que las normas de bioseguridad en los mercados son excelentes pues se han organizado con su pediluvio termómetro gel y las mejores buenas prácticas para cuidar tanto la seguridad de salud de sus inquilinos como de las personas que llegamos a comprar. FELICITACIONES @MUNIMERCADOS de @muniguate.

En mis experimentos de Cocina Bioneural me he percatado, recordando y afirmando que las experiencias gastronómicas y culinarias hacen conexiones en nuestro cerebro por medio de las neuronas espejo y neuronas olfativas. Al coleccionar nuevas notas de olor/sabor, vamos leyendo páginas antiguas de recuerdos de nuestra niñez y además estamos escribiendo al experimentar tanto en la cocina por el proceso de manufactura del FIAMBRE o en el proceso de comenzar de disfrutar y compartir en la mesa nuevas historias y recuerdos que harán de nuestro subconsciente una enciclopedia de memorias maravillosas que nos permitirán disfrutar LA VIDA en familia al recordar y sentir presentes a los que ya no están físicamente. Imagínense después de no comer FIAMBRE durante años El año pasado hasta me tocó ser juez en un concurso de fiambres.

Feliz día de muertos, feliz día de TODOS LOS SANTOS, feliz día de los fieles difuntos celebremos la vida comiendo FIAMBRE y honremos a nuestros ancestros incentivando, compartiendo y enseñando a las futuras generaciones el maravilloso legado de LA GASTRONOMIA DE GUATEMALA, el cual genera legado, autoestima global y pertenencia VIVA GUATEMALA.

