¡La puesta en mesa!

Cocina Al Desnudo

Compartiendo una ponencia de Cocina Bioneural

Después de la pausa de la fiesta de Todos los Santos, día de muertos y reapertura de mi atelier de cocina Quintana Bistrot Cayalá (Escucharon bien, WE ARE OPEN, para seguir consintiendo y deleitando a los paladares más exigentes de Guatemala). Regreso a cumplir con mi compromiso al entregarles la tercera parte y final de Cocina Bioneural material de la Ponencia que impartí en el aniversario de la facultad de ciencias de la nutrición y alimentos de UNICACH en Tuxtla Gutiérrez, México hace 3 semanas. Realmente desde casa o en los atelieres de cocina TODOS podemos crear magia y alquimia pura al estremecer el ALMA y consentir el paladar transmitiendo emociones y buenas vibras. Es importante mencionar que gracias a nuestras investigaciones, experimentos y menús de Cocina Bioneural hemos puesto muy en alto la gastronomía de Guatemala, al ganar nuestro primer Tenedor de Lujo de Luxe & Life (como mejor restaurante de Guatemala), esto a la vez nos ha abierto puertas para exponer el gran potencial que tenemos como nación de ser potencia en turismo gastronómico de alta gama. De hecho hemos participado en el festival gastronómico de NYC y en distintas actividades dentro de la república Mexicana, promocionando la Cocina bioneural fusión y sus beneficios para la salud holística de mente, alma y cuerpo.

Proceso de servicio de Cocina Bioneural. La puesta en mesa en mi Atelier de Cocina Quintana Bistrot.

Bienvenida.

Al sentarse los comensales se les hace un resumen de lo anteriormente expuesto en los artículos 1 y 2 de Cocina Bioneural. Comentándole que tendrán una experiencia de los 6 sentidos (olfato, tacto, oído, gusto, vista e intuición) desde el interior de su NIÑO INTERIOR al exterior del SER.

Aromaterapia.

El anfitrión se ubica frente a los comensales y coloca en unos pequeños cuencos una toallita de lino compresionada llamada OSHIBO la cual se hidrata con una infusión de distintas hierbas aromáticas. En este proceso se invita al comensal a colocar la espalda recta, enfocándose en oler con los ojos cerrados los vapores de la infusión conectando con un momento especial de su primera niñez de los 0 a los 5 años.

Es importante recalcar que la personalidad del SER se forja desde el momento de la concepción hasta los 5 años. Durante esta ventana de tiempo forjamos nuestro carácter y preferencias sexuales, musicales, políticas y religiosas así como los rasgos de personalidad. En la primera infancia por medio de la percepción de las emociones positivas y negativas VIVIDAS por la madre, dentro del líquido amniótico (desde la concepción hasta el alumbramiento) y en segunda instancia por las reacciones secundarias de las emociones de mi entorno experimentadas por mí mismo desde los 0 a los 5 años.

El recuerdo que aflorara al subconsciente del HUESPED generalmente será positivo, (desde las emociones con altas vibraciones como el amor, amistad compartir, alegría, etcétera) Es anecdótico que el bouquet de la infusión es el mismo, cada comensal tendrá recuerdos diferentes y detectara los aromas que le hacen click y lo transportan a historias vividas en lo personal. Alguno añorara los hot cakes de su abuela, un paseo por el campo lleno de aroma a hierbas silvestres, jugar rodeados de amigos otros recordaran la compañía de mi mascota preferida etc. También puede presentarse una experiencia que me ha generado índice de estrés postraumático como peleas en casa, violación, bullying etc. Ese recuerdo que saltará del subconsciente a la memoria será negativo. Para poderlo SANAR debo acoger, visualizar, amar y soltar LA VIVENCIA para que nos aporte únicamente la lección de vida y no el sentimiento negativo.

SPA

Según nos comentan los historiadores romanos y griegos esto sería Salute Per Aqua. Salud al Alama por medio del agua. El comensal coloca una mascarilla que mojará su rostro, cuello y pectoral. Asi tratará de experimentar el vivir en el aquí y el ahora según nos enseña Eckhart Tolle (se sugiere leer el libro el poder del ahora) toda la nueva parafernalia del Mindfulness nos enfoca y refuerza en el mismo concepto de experimentar con todos los sentidos según podemos rectificar en los escritos de Deepak Chopra (Se sugiere leer sincrodestino, Mente sin tiempo ,cuerpo sin edad y sanate a ti mismo) Si el comensal ha tenido un buen trabajo de introspección en este momento podrá tener el gran REGALO de coleccionar otra memoria de su niñez, la cual lo inducirá a desear algún tipo de cocina en particular sea esta chapina fusión thai, francesa, mexicana etc.

Emociones inducidas.

Cómo cuarto paso se comenta con los comensales qué emociones les gustaría EXPERIMENTAR después de disfrutar los alimentos. Presentándole una paleta diversa de EMOCIONES o estados del SER, para elegir e inducir a sus cuerpos y mentes a SENTIR o VIVIR las emociones a elegir. Estas podrán ser afrodisíacas, intuitivas, creativas, conexión con mi niño interior, alegría, amor, paz interior o intuición. Esto logramos hacerlo por medio de la utilización de aceites esenciales de distintos tipos de plantas, flores o frutas. Las cuáles serán elegidas por cada comensal en particular. Muchas veces la intuición ganara a la razón y se buscara normalmente un estado de ánimo contrario a lo que el cuerpo está experimentando en el momento de comer. Normalmente los comensales en su mayoría nos comentan la expresión: En Quintana Bistrot no comí , tuve una experiencia sensorial que me ha regalado bienestar y placer al paladar, estómago y emociones.

Menu de la experiencia

Cómo sexto paso, llega a la Puesta en Mesa delante del comensal un armónico plato, servido con 5 cucharitas con diversas texturas, aromas y sabores que evocaran experiencias vividas con anterioridad. Induciendo al comenzar a elegir la propuesta gastronómica para sus sentidos, sin ni siquiera leer o tener en la mano un menú físico. En este paso utilizamos un menú cuántico que nos REVELA la necesidad del comensal de qué tipo de alimento o tendencia gastronómica necesita consumir para estabilizarse emocional y físicamente. Existen estudios y experimentos anteriores que nos permiten descifrar el menú de acuerdo a las 3 cucharitas que más disfruto el comensal al degustar, amparados por una escala de prioridades comentada por el mismo cliente en el momento que se le hace el TEST COCINA BIONEURAL.

Los HUESPEDES se quedan sorprendidos y felices al poder elegir su platillo, sin leer un menú CONVENCIONAL Y ser asombrados en la mesa ya que son satisfechas sus necesidades holísticas en paladar, olfato y vivencia extrasensorial. Muchas veces nos comparten que es justamente lo que habían pensado o antojado pedir para comer, sin haberlo comunicado verbalmente. Pues los antojos que genera nuestro cuerpo son necesidades o deficiencias nutricionales que necesitan ser suplidas para equilibrar materia y energía, sanado el alma y apapachando el cuerpo comiendo eso que necesito para equilibrarme en mente, alma y cuerpo. Por el contrario suele suceder que la persona SANE VIVENCIAS NEGATIVAS que algún ingrediente o platillo le ocasiono de niño y ya de adulto le está gestionando alergias o intolerancias, al sanar la emoción me reconcilio con la vivencia y estaré abierto a experimentar platillo, aromas o texturas que me sacaran de mi zona de confort regalándome una vivencia única de alma y cuerpo.

Lectura energética o del Aura del comensal.

Si el comensal lo permite como corolario de esta faceta de experiencia holística culinaria, se presta el momento, la ocasión y el espacio físico puede realizarse una lectura de las emociones y personalidad energética del carácter del comensal. Obviamente se le pregunta si se siente cómodo para iniciar el proceso de ser leído en su esencia para compartir en la mesa con el anfitrión y el resto de comensales. En los cuatro pasos anteriores únicamente ha sido una conexión de intelecto, alma y subconsciente, para preparar al cuerpo físico para disfrutar de la mejor cocina de autor de una forma única, sorprendente y diferente con los sentidos en ON para deleite alma y cuerpo.

ARMONIC MAIN COURSE.

Como séptimo paso y punto detonante de la experiencia BIONEURAL ofrecemos a nuestros huéspedes el platillo principal generalmente manufacturado con productos, diversos, locales, frescos y de temporada como los encontramos en nuestros extraordinarios y surtidos mercados municipales de la Ciudad de la nueva Guatemala.

Ofrecemos a nuestros huéspedes dos tipos de CHOICES en lo que respecta a platillos.

Signature Dishes: Son platillos galardonados con medallas y trofeos en festivales gastronómicos tanto nacionales como internacionales y que cuentan historias sobre experiencias del chef, algún viaje o libro en particular. Hay platillos como nuestra codorniz en pétalos de rosas, la cual tiene más de 20 años en el menú y es de las consentidas de los huéspedes así como también nuestro Magret de pato Black Duck con salsa de reducción de naranja, romero y Cointreau. Un platillo herencia familiar de mi bisabuela Petra Mazzari con más de 100 años de antigüedad.

The Mayan Cuisine: Son platillos experimentales de cocina de autor, los cuales se diseñan después de un viaje y convivencias con comunidades de etnias originales y su cocina ancestral. Contamos historias que exaltan nuestras raíces mesoamericanas por medio de restructurar o des estructurar los platillos originales interviniendo con nuevas proteínas, texturas o temperaturas distintas a lo usual. Pero manteniendo el patrimonio cultural intangible de las salsas o recados de las recetas originales un deleite sorpresivo.

Final feliz en la Puesta en Mesa.

Nuestros comensales al principio se sienten un tanto incómodos de que la Puesta Mesa a veces deje el espacio mojado, desordenado o un poco sucio pero les explicó que para poder disfrutar realmente una experiencia GASTRONOMICA BIONEURAL como en otros escenarios (la cama) es importante la interacción con el espacio, el entorno y mi acompañante, para tener experiencias realmente mucho más gratificantes de lo normal.

El octavo paso corona el deleite que hace tener sentido a toda la velada pues reafirma, confirma y expande la experiencia sensorial de una forma que nos deja sin palabras y solamente podemos expresar nuestra satisfacción holística únicamente con risas, gemidos y ruidos guturales que son sinónimo universal de un placer y deleite extendido.

ORGASMIC

Muchas de las experiencias bioneurales las terminamos con un ORGASMO el cual es nuestro postre insignia hecho con trufas artesanales de cacao y chocolate de Retalhuleu y gelatos artesanales de diferentes sabores, acompañados con una sugestiva y erótica infusión de Zacapa centenario el mejor ron del mundo, especias y chile de Cobán, pues recordemos que sin chile no hay orgasmo..

MUNCHIES

Este carismático postre nació después de un denso y vivido after party lleno de historias urbanas y está diseñado con un suflé de manzana y manchego, una costra de cacao, tierra de cacao, flores silvestres y hojas comestibles, un toque de naranja con cáscara, aderezada con un coulis de frambuesa y mora. Este postre nos ayuda a sanar conscientemente por medio de un juego lúdico las emociones gastronómicas castradas en la niñez. Auxiliándonos a desconectar con las creencias de las los creencias y TABUES de NO huela la comida, NO la toque, NO lama etc. De hecho el postre se sirve sin cubiertos y el comensal debe utilizar la lengua, la boca y las manos para poder comerlo en la puesta en Mesa y al mismo tiempo que ejecuta esta tarea está sanando su niño interior. Al Final de la puesta en Mesa el huésped se sentirá relajado, fresco, détox y liberado. Con las endorfinas y la serotonina a tope!!! Pues le proporcionara una gran dosis de placer sin culpa en la mesa. Este emblemático postre fue diseñado para el embajador de la unión europea Stefano Gatto.

Últimos apuntes

Los hombres deben saber que el cerebro es el responsable exclusivo de las alegrías, los placeres, la risa y la diversión, y de la pena, la aflicción, el desaliento y las lamentaciones. Y gracias al cerebro, de manera especial, adquirimos sabiduría y conocimientos, y vemos, oímos y sabemos lo que es repugnante y lo que es bello, lo que es malo y lo que es bueno, lo que es dulce y lo que es insípido, lo que nos da placer y lo que castra el acceso al mismo. Hipócrates

