¿Por qué te pueden negar un préstamo para tu negocio?

Pulso Económico

Guatemala es uno de los países latinoamericanos con más actividad de emprendimiento. Así lo señala el Global Entrepreneur Monitor (GEM) en su reporte 2019-2020, que divisa que 2 de cada 5 guatemaltecos pondrán un negocio en los siguientes 3 años. Sin embargo, sufre de los mismos retos que toda la región, el acceso a financiamiento.

Los hallazgos del GEM señalan que 14.3% de los proyectos de emprendimiento en etapas tempranas del país son financiados por bancos o financieras, mientras que el resto de los emprendedores tienen que buscar entre amigos, familia y gente cercana para conseguir fondos. Para las empresas ya establecidas el panorama no es muy diferente, con solo 18.9% de los empresarios con acceso a préstamos para negocios.

Estas son algunas de las razones por las que los bancos y financieras están negándole capital a los emprendedores:

No cumplir con los requerimientos mínimos.

Así como cada uno de los esquemas de préstamos para negocios es diferente, sus requisitos también pueden variar. Es común que los bancos tradicionales tengan más requerimientos y sean mucho más estrictos, mientras que otras instituciones financieras tengan estatus más relajados y sea más sencillo conseguir los primeros documentos necesarios.

Mal historial crediticio.

El comportamiento financiero pasado del representante legal y de la empresa son claves para conseguir capital. Siempre que un individuo solicita un préstamo para negocios, la entidad financiera revisa el historial crediticio que es sintetizado por la Superintendencia de Bancos con información que reportan todas las instituciones. Para otorgar una calificación se toman en cuenta cosas como la puntualidad de pago, el endeudamiento total y capacidad de pago, entre otras con notas que van de la A, que significa que un deudor está al día con sus pagos o con mora de hasta un mes, hasta la E, que significa que esa persona tiene más de 12 meses sin pagar.

No tener un plan de negocios.

Aunque el historial crediticio y los requerimientos iniciales se cumplan, uno de los temas más importantes de los préstamos para negocios es precisamente el plan de negocios que detalla la operación, mercado, potencial de negocio e incluso tiene proyecciones financieras a corto y mediano plazo. Con este documento, que en realidad sirve de guía para el emprendedor durante su etapa de desarrollo y crecimiento, las instituciones bancarias pueden tomar una decisión más acertada sobre la viabilidad del negocio y las posibilidades de que el emprendedor logre pagar la deuda. Sin este documento, difícilmente una institución se arriesgará a perder su dinero.

Falta de experiencia o tiempo de operación.

No todo es culpa de un descuido o falta de documentación, lo cierto es que los bancos toman más en cuenta a negocios con una trayectoria exitosa comprobable, que tenga un mínimo 3 años de operación. Este tiempo es una muestra de que el negocio es viable y prefieren dedicar sus recursos a empresas que tienen más probabilidades de continuar operando a un proyecto que apenas va a nacer.

Malas finanzas.

Sin una estructura de pagos, cobros y papelería que compruebe estas transacciones, que además sean dedicadas 100% a las operaciones empresariales y que muestren un compromiso de pago, es difícil que una institución otorgue préstamos para negocios. El caso de muchos emprendedores no es la falta de ventas sino que estas están hechas en efectivo o no son comprobables y el banco o financiera no se va a arriesgar a perder su capital en un negocio que aparentemente no tiene ingresos.

Esto no significa que los emprendedores deban darse por vencidos o recurrir solo a financiamiento propio o familiar para lanzar sus proyectos, sino evitar a toda costa los errores en los que pueden caer y encontrar la forma de demostrar el valor de su empresa, aunque no tenga mucho tiempo de operación. Un buen pitch puede cambiar el futuro de un emprendimiento.

