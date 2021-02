Sentando precedentes

Los guatemaltecos, en su mayoría, a lo largo de las décadas, hemos demostrado ser lo más cortoplacistas, miopes y falta de visión posibles. Así es aunque no le guste, pero le sugiero lea, porque mientras vivamos, estaremos sujetos a lo que acontezca.

Los guatemaltecos somos muy buenos apagando fuegos, pero muy malos previniendo. Ejemplos tenemos para tirar para arriba…

El sentar precedentes deriva de la mentalidad a corto plazo. Por esa mentalidad hicimos pedazos un Ejército que hoy no tiene con que liberar las aproximadamente 2000 fincas invadidas. Fincas que son de gente rica y no tan rica, fincas de todo tamaño, pero propiedad privada por igual. Ninguno de los que tuvieron a bien negociar los Acuerdos de Paz, pensó que pasaría debilitando al Ejército. Tampoco pensaron que pasaría con los veteranos, o con los fusiles de la guerrilla que no fueron entregados nunca.

Por pensar a corto plazo nos tienen produciendo droga nuevamente, cuando ya habíamos erradicado el cultivo de droga y éramos zona de trasiego y lavado. Hoy somos de trasiego, lavado y producción de droga. ¿Porqué? Porque por un lado están los que se han empeñado en mantener un sector de la población ignorante y engañada, así es fácil de manipular. Y por el otro, los que han permitido que los primeros se aprovechen de las circunstancias para avanzar sus agendas obtusas y nefastas.

La mentalidad a corto plazo permitió que los pasos de la Internacional Socialista lograra que en Guatemala haya cambiado completamente la Historia del país que hoy día aprenden los niños en las escuelas. El Ejército es lo peor, los guerrilleros son angelitos de la caridad, etc. Por eso hay tanto patojo confundido…

Esa mentalidad, ha servido para que el Congreso apruebe deudas multimillonarias, pase leyes retrógradas, y cause más daño que ayuda a un país donde ya se sobre legisla. Ha sentado un precedente para que en lugar de hacerle la vida más ordenada y fácil al individuo, se la compliquen aún mas.

La mentalidad a corto plazo ha permitido una clara politización de la administración de justicia. Esa mentalidad nos tiene hoy en la encrucijada en que estamos. Los precedentes son consecuencia de acciones que no emanan de la Ley, sino del resentimiento, odio y miopia cerebral de sus ejecutores. Todo se vale, no hay límites.

Por esa mentalidad, se violan las leyes una y otra vez, se pisotea la Constitución, se hace una burla de la administración de justicia, de sus reglamentos y de sus procesos. Si la gente que osa y ha hecho todo esto tuviera dos dedos de frente, pensarían que mejor no hacerlo porque hoy son ellos en esos puestos y mañana serán otros. Han sentado precedentes que se vale actuar como verdugos que manipulan la ley para castigar, borrar y destruir a sus adversarios políticos. Hoy ellos lo haven, pero y mañana…

Sentar precedentes, crear jurisprudencia, es un arma de doble filo. Lo que hoy hacen con, por ejemplo, el Juez Maynor Moto, mañana le puede suceder a la misma Erika Aifán o a Sandoval, o a cualquier otro. Si se salen con la suya contra Moto, de nada sirve que los agremiados al Colegio de Abogados de Guatemala vayamos a votar para elegir Magistrados, porque igual y no los dejarán asumir el cargo, si no son afines a sus ideas progres globalistas.

Hoy día, cualquier Magistrado de la CC se puede auto amparar, porque la nefasta de Gloria Porras ya lo hizo más de una vez. Moto, cómo ya lo dijeron todos los entes serios, tiene inmunidad. Allanar su casa fue otra ilegalidad, como la emisión de orden de captura, o el hecho mismo de investigar a alguien con inmunidad. Los medios faferos ni los “expertos” denominados como tales por los mismos reyes del fake news a la Tortrix, no quieren un juez tecnócrata en la CC, por razones obvias.

Si entra Moto, serían 3 Magistrados pro vida, pro familia, pro Fe, tecnócratas no políticos. Serían 3 Magistrados conservadores. Santos, ninguno. No lo conozco, pero lo que he leído de sus dictámenes etc, son suficientes para entender que sería un Magistrado que aplicaría la ley apegado a la letra, sin sesgo, y con eso me basta.

Cómo no hay mal que dure 100 años, y ni el imperio soviético sobrevivió sin cambiar 180 grados, lo mismo puede pasar aquí tarde o temprano. El día que haya gente conservadora en los cargos, podrán pisotear a sus adversarios, columpiarse en los cargos, limpiarse la suela del zapato con la Constitución, retorcer procesos, violar debido proceso, etc, cómo lo han hecho Aifán, Barrios, Sandoval, Aldana, los 2 Gálvez, Xetumul, Mejía, De Mata Vela, Porras y tantos otros.

En inglés se dice “what goes around, comes around”. El efecto boomerang… inevitable.

