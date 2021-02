Entrevista a Alberto Blanco Rubio

Alberto Blanco Rubio presenta sus obras en la primera feria virtual del libro España 2021

“La belleza de la vida no se halla en el devenir del tiempo, sino en la libertad de un corazón que late con respeto y amor “

Alberto Blanco Rubio

Este año la feria del libro de España se ha celebrado de manera oficial y virtual a través de facebook apreciados lectores. Por motivos de las restricciones debido a la pandemia del covid19, ha sido la primera vez que la feria del libro en España se celebra de forma virtual, algo que convierte este evento en un momento histórico. La tecnología se ha convertido ciertamente en un elemento fundamental en los tiempos que estamos inmersos, ofreciéndonos la oportunidad de llevar nuestros libros a todo el mundo, para que conozcan la obra que queremos hacer llegar, permitiendo que los artistas, escritores, conferenciantes, cantantes, poetas encontrasen nuevas formas de dar a conocer sus trabajos.

Estuvieron presentes maestros universitarios, escritores, periodistas, poetas…Comenzó el día 15 de enero, finalizando el domingo 31de enero. Sus fundadores son Alan Morales y César Salvatierra, y desde Madrid Ana Karen Sovero organizó y coordinó el evento, participando un total de más de mil autores. Algunos de ellos son: Alberto Blanco Rubio (España) a quien tengo la oportunidad de entrevistar en esta ocasión, David Álvarez Sánchez (España), Alfredo Palacio (Ecuador), María Antonieta De Las Nieves (México), Sonia Crespo (España), Ana María Cornejo (México), Luna Castro (España), Laura Olalla Olwid (España) Pilar Bellés (España), Elsabetta Bagli (Italia), María José Castejón (España), Sonia de la fuente (España), Plácido Diez (España), Barbara Panetta (Italia), Rafael Luna García (España), Azis Mountassir (Marruecos), Antonio Valdez (México), Luis Carlos Castañeda (España).

Al terminar la presentación de Alberto Blanco le pregunté lo siguiente con un mensaje de texto: ¿Cómo describirías la feria virtual del libro España 2021?

Alberto: –“Estuvo muy bien organizada, están haciendo una excelente labor técnica, quedará como un gran evento que se podrá volver a ver cuando uno quiera ya que todos los vídeos de las presentaciones de los más de mil autores los han subido a facebook y eso es muy positivo. Todos los técnicos organizaron arduamente la feria virtual desde Chile, desempeñando esta encomiable labor. Eso es de agradecer porque, aunque sea la feria del libro de España, pues ya te digo, todo se ha organizado desde Chile, es de agradecer este apoyo entre países y eso tiene el mundo virtual que une a personas y es más sencillo que podamos estar conectados poetas, novelistas, escritores y articulistas de diferentes países.”

Alberto Blanco presenta sus obras en “Amor y Letras”, a continuación. ¡No os lo perdáis!

Entrevista:

Alberto Charlando acerca de la magnitud de tu obra y lo prolífico que eres como escritor versátil y en boga, en recorrido por tu trayectoria artística, has sido el editor y máximo responsable del sello editorial Desván entre agosto de 2014 y febrero de 2017, llegando a publicar un total de veinticinco obras de autores noveles y de escritores con un reconocido nombre. ¿Cuántas horas trabajamos los escritores?

No es fácil decir cuántas horas trabajar un escritor, ya que depende del tiempo que cada autor dedique a desarrollar sus ideas. Sí se me permite, hasta me atrevería a decir que la escritura, al igual que el resto de las disciplinas artísticas no se pueden medir debido a tiempo. Su esencia y su percepción radican en el hecho mismo de crear belleza de un destello surgido de la mente y adornado con el corazón. ¿Y realmente es posible medir en horas el talento? No lo creo.

En tu carrera de escritor, destacan tus nueve obras publicadas hasta la fecha: “Sueños de papel de un estudiante” (2011), “Viaje a la locura bajo la sombra de un loco” (2013), “Cien versos de luna para ella” (2015), “La leyenda del cantero de Salamanca” (2016), “Sangre de una leyenda soñada” (2016), “El monóculo del tiempo” (2016),“Lo que te conté al oído en una mañana de otoño” (2017), “El mago de las palabras olvidadas” (Grupo Tierra Trívium, 2018), que fue tu tercera novela y alcanzó la cuarta edición. ¿Qué te aporta la escritura? ¿Qué van a a encontrar los lectores en las páginas de tus obras?

Para mí, la escritura supone ser libre a través de la imaginación y poder expresar todo aquello que a veces niego a mi propia voz. Por dicho motivo, ente las páginas de mis obras, los lectores van a hallar la ilusión de una persona que sueña con hacer magia con las palabras para adornar la vida de instantes inolvidables.

Por su parte, “Suspiros en verso de un alma libre” (Hontanar Ediciones, 2021) supone tu primera incursión en la prosa poética. ¿Cuál es el papel que desempeña la poesía en la vida de Alberto Blanco Rubio?

En estos momentos tan duros que estamos viviendo, la poesía me permite ausentarme de la realidad y dejar que los sentimientos me den ese abrazo que no me pueden dar mis seres queridos.

En el año 2018 resultaste finalista del IV Certamen de Narrativa Allende Sierra con el relato corto “El sueño de Aztón” y en febrero de 2019 fuiste galardonado con el tercer premio de la modalidad de relatos cortos del XIX Concurso de Jóvenes Creadores de Salamanca con un texto titulado “La sombra de un hombre cualquiera”. También en el año 2019 obtuviste uno de los siete galardones en la categoría de “calidad de escritor”, que cada año concede el grupo literario de Zamora “¿Qué te apetece leer?”, y has sido reconocido por tu aportación a las Artes y a la Construcción de la Identidad Cultural en el Siglo XXI con el Premio Fénix Internacional otorgado por la Associazione Arte Senza Frontiere. ¿Para qué tipo de lectores escribes? ¿Algún género literario que te apetezca experimentar y aún no te atrevas?

Sí te soy sincero, trato de escribir para todo tipo de lectores, puesto que no hay nada más bonito que recibir una muestra de agradecimiento por parte de quién ha leído tu obra. Y dar las gracias no entiende de edades. Por su parte, hay dos géneros literarios con los que deseo experimentar, aunque me inspiran mucho respeto. Se trata del ensayo y el teatro. Espero poder abordar dichos géneros en los próximos años, siempre con humildad y aprendiendo de los referentes de ambas disciplinas literarias.

Cabe citar que ejerciste de profesor en el taller literario “Un mar de sueños”, impartido en las ciudades de Málaga y Fuengirola entre septiembre de 2012 y marzo de 2013. ¿Podrías contarnos alguna anécdota relacionada a esta experiencia? ¿Qué consejo darías a un autor que se enfrenta a escribir su primera novela?

Fue una gran experiencia, que además me ayudó a conocerme más a mí mismo. Tal vez la anécdota más divertida sucedió el día en qué me puse un disfraz de esqueleto para hablar a los alumnos del género de terror y hacer un taller de locución. Sí bien era buena la intención, la talla del disfraz no era la más acorde a mi cuerpo y lo que pretendía ser una clase para crear miedo, se acabó convirtiendo en un momento bastante gracioso, más propio de una comedia. En lo relativo al consejo, siempre expongo el mismo. Deja que tu imaginación fluya y que los sueños se conviertan en palabras.

¿Cómo pueden adquirir los lectores tus libros?

Contactando directamente conmigo a través de las redes sociales. Tengo un perfil en facebook, twitter e instagram y estaré encantando de atenderles a través de un mensaje privado y de mandarles mis libros dedicados a la dirección que ellos me indiquen. También me pueden mandar un correo electrónico a la siguiente dirección: [email protected]

Alberto también has escrito diversos relatos con los que has participado en importantes actos solidarios, como el encuentro por las víctimas de Ciudad Juárez, que cada año reúne en Salamanca a decenas de poetas y escritores que claman contra la violencia, al igual “Relatos mágicos soñados” (2017), considerado un libro benéfico cuyos fondos están destinados a AFA, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Salamanca. ¿Cómo te has sentido a través de tu aportación literaria en innumerables actos benéficos y solidarios?

Me gusta esta pregunta. Cuando se ayuda a los demás a través de lo que sabés hacer y poniendo en ello ilusión y corazón, solo es posible sentir gratitud por estar vivo y esperanza por haber actuado con bondad. Son momentos en que te sientes orgulloso de una sociedad que huye del egoísmo y busca la unión con el prójimo.

Eres miembro del Grupo Literario Encuentros de Tres Cantos (Madrid) y del Ateneo Blasco Ibáñez de Valencia. Fuiste el impulsor y coordinador de la obra “La voz del trovador de los sueños”, un libro de relatos cortos que surgió a partir de un concurso literario en la red social Facebook en el año 2013 y en el que están recogidos los trabajos de autores de diferentes puntos de España y de varios países de Latinoamérica, entre ellos, México, República Dominicana, Argentina, Guatemala y Chile. El dinero obtenido con su venta es destinado a la Federación de Padres de Niños con Cáncer. Al margen de este maravilloso libro, dignos otros dos libros con el mismo fin que son referentes para ti, para finalizar la entrevista.

“Viajes en papel”, cuyos beneficios están dedicados a luchar contra la leucemia infantil y “Memorias del porvenir”, que busca ayudar a los niños con enfermedades raras.

Hemos finalizado esta entrevista con un total de once preguntas. Alberto ha sido un placer contar con tu presencia y quiero darte las gracias por haber compartido este rato de charla conmigo. Y, para culminar, me gustaría que saludaras a los lectores y les animaras a que leyeran tus obras.

Por supuesto. Será un placer. Aunque lo primero es darte las gracias por la entrevista, Osiris. Me ha gustado mucho contestar a las preguntas y poder recordar diferentes momentos de los años que llevo publicando libros. Y ahora ya si que comparto mi más cordial saludo con todos los que habéis accedido a la entrevista y os animo no solo a que leáis mis libros, sino también cualquier otro libro que os ayude a ser felices. La literatura está llena de sorpresas y todavía quedan muchas por descubrir.

Más información sobre: “El mago de las palabras olvidadas”

Grupo Tierra Trívium, 2018)

Género: Ficción

Sinopsis de “El mago de las palabras olvidadas”

Hijo de un librero ciego y huérfano de madre al nacer, la vida de Gustavo Torreluz transcurre entre páginas de papel y sueños literarios desde su niñez. Sumido en aventuras y desdichas en una sociedad silenciada por el régimen franquista, la tinta del destino traza la figura de un enigmático maestro de capa y sombrero que despertará su imaginación y le enseñará a ser libre a través de las palabras. Pero serán los avatares del tiempo los que guíen sus pasos y por los que se tendrá que enfrentar a un enigma que pondrá en duda su propia identidad: el origen de su familia. “El mago de las palabras olvidadas” es una obra que ahonda en los últimos años de la dictadura franquista y en el cambio que experimentó un país que se había acostumbrado a buscar la igualdad en la clandestinidad. La cultura volvió a brillar con la llegada de la democracia y muchos libros dejaron de estar prohibidos. Las páginas que forman este libro sirven para reconocer la labor que cada día realizan los verdaderos protagonistas del entorno literario: autores, editores, libreros y lectores.

