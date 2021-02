Necesitamos una nueva visión de la Nación

Debemos Saber La Verdad

Pueblo según la Real Academia Española (RAE) es el conjunto de personas de un lugar, región o país. Que tienen la Constitución que se refiere al pueblo como aquel en el que reside la soberanía nacional, de la que emanan los poderes del Estado.

Ciudadano según la RAE es una persona considerada como miembro activo de un Estado, titular de los derechos políticos y sometido a su vez a sus leyes.

Ciudadanía según la RAE es la cualidad y derecho del ciudadano, el conjunto de los ciudadanos de un pueblo o nación.

Civilización según la RAE Conjunto de costumbres, ideas, creencias, cultura y conocimientos científicos y técnicos que caracterizan a un grupo humano en un momento de su evolución. Estadio de progreso material, social, cultural y político propio de las sociedades más avanzadas.

Los ciudadanos eligen a líderes populistas para gobernar porque los líderes no populistas que fueron electos anteriormente no han sabido gobernar la República, no han logrado la igualdad ante la ley, ni han logrado que la justicia sea para todos, tampoco han podido impedir que pequeños grupos de la ciudadanía solo hayan satisfecho sus privilegios. Además, estos líderes no populistas con los graves errores que han cometido frenaron el desarrollo de la nación y el bienestar del pueblo.

Como ciudadanos nos debemos dar cuenta que:

Hay ciudadanos que pueden ser considerarlos perfectos, porque cuando actúan logran ventajas para sí mismos y logran ventajas para los demás.

Hay ciudadanos que pueden ser considerarlos ingenuos, porque cuando actúan logran ventajas para los demás y logran daños para si mismos.

Hay ciudadanos que pueden ser considerarlos imperfectos, porque cuando actúan logran ventajas para si mismos y logran daños para los demás

Hay ciudadanos que pueden se considerarlos pusilánimes, porque cuando actúan logran daños para si mismos y logran daños para los demás

Una civilización logra evolucionar y dentro de este proceso cada nación debe estar formada por un pueblo plenamente unificado en términos de propósitos comunes y voluntades, que deben luchar por alcanzar su máximo potencial y poder así obtener grandes niveles de eficacia y bienestar.

Debemos trabajar para promover en el pueblo una conciencia de origen nacional basada en costumbres comunes, vinculadas de manera más estrecha con áreas de tierra común.

Debemos trabajar para tener un país con libertad, con independencia y justicia para todos los ciudadanos.

Debemos trabajar para adoptar un punto de vista más espiritual, caracterizado por la honestidad y por el amor hacia todos los demás.

Debemos aprender a intervenir de manera más espiritual, lo que significa llevar todo proceso a la conciencia y la esperanza humana, para actuar con transpariencia y honestidad.

Un grupo superara con mayor facilidad las luchas del poder y puede encontrar con su creatividad soluciones posibles para el bien común, pero todos los humanos que participemos debemos hacerlo de manera consciente, encontrando una expresión personal en cada rostro.

La mejor relación no es aquella en que se unen seres humanos perfectos, es aquella en donde cada uno acepta los defectos de otros y consigue el perdón de los suyos.

Hay naciones que han tenido su época de gloria, fue antes de que tuvieran líderes políticos como muchos de los de ahora. El mundo reconocía los valores de esas naciones y ahora las ven como países del tercer mundo o subdesarrollados.

Son inútiles las manifestaciones públicas y bloqueos con los que nada se logra, más que perjudicar a los demás. Estas expresiones públicas coordinadas las hacen personas populistas que siempre quieren vivir del gobierno, con apoyos de gobiernos populistas o irresponsables, ONGs, grupos internacionales, etc. y con sus mentiras disfrazadas de verdades piden que todo se lo regalen al pueblo. Estos organizadores de manifestaciones populares entre menos trabajan para salir adelante, más se hacen las víctimas y los ofendidos.

Los ciudadanos debemos participar en política en forma responsable, a pesar que todos estamos cansados de los políticos actuales, por eso no me importa decedirlo y pedir que reconozcan la sinceridad de mis palabras a pesar de que no tengo poder político.

Los ciudadanos esperamos con interés que alguien diga las verdades verdaderas de lo que sucede en la nación, por eso me dirijo al pueblo como ciudadanoo cualquiera, que cree interpretar el anhelo de todos los que deseamos ser libres, que teniendo concordia y buena voluntad para trabajar logremos cubrir nuestras necesidades para vivir mejor.

Tenemos que hablar con la verdad, actuar con moralidad y responsabilidad. Lo que todos pensamos, debemos respetarlo aunque no estemos de acuerdo, para encontrar soluciones reales a los problemas. Estas diferencias no nos impiden que seamos amigos entre los ciudadanos y nos respetemos unos a otros.

Hoy no debemos cometer los mismos errores que han cometido muchos políticos y ciudadanos irresponsables, porque afectará a las futuras generaciones del pueblo.

Todos debemos interesarnos por el bienestar de la juventud y es importante velar porque los jóvenes no se enfermen, no fallezcan, que

realmente se eduquen y tengan más posibilidades de sobrevivencia al mejorar las condiciones de vida y sus ingresos en sus comunidades.

Como ciudadanos resposnables del pueblo podemos contribuir a lograr

establecer una sociedad pacífica y prospera, que es tarea diaria de todos nosotros los ciudadanos y de las autoridades responsables y honestas.

Para que verdaderamente se puedan resolver los problemas de la nación debemos pedir a los ciudadanos que no acepten las mentiras disfrazadas de verdades, que utilizan los populistas, socialistas y políticos irresponsables, que las analicen para que puedan defender la verdadera verdad y así encontrar las verdaderas soluciones para beneficio de la mayoría del pueblo.

Hago ver que mucho de lo anterior es idealista y filosófico pero es el inicio para hacer consciencia en las personas e iniciar un cambio verdadero de vida de los ciudadanos del pueblo.

Libre expresión de pensamiento.

