Tengo Covid

Chachalaqueando con Uthzie

Ahora es hora de aceptar que, ante mis ojos, en mis manos, hay un resultado de laboratorio, serio, prueba científica, y que a pesar de no querer que sea verdad lo que toca es aceptar que TENGO COVID.

Al no se cuánto tiempo me descubrí organizada y aislada, los síntomas físicos intensos, evidentes, tangibles, con fuertes dolores de cabeza, (me veía a mi misma como los gigantes de los desfiles de cabezas más grandes que su cuerpo), incapaz de percibir olores ni sabores, con notable debilitamiento en las piernas, con pensamientos pausados, como en cámara lenta. Puse de mi parte (la que creía que no estaba enferma) para seguir las instrucciones médicas, confiar y vivir el aislamiento, vivir mi COVID y conocerlo.

Inició la etapa de ESCUCHA, entonces aparecieron voces reales que me daban consejos, opiniones e instrucciones.

Aparecieron también voces de mi infancia “enfermo que come, no se muere”,

inevitablemente cada vez que comía podía escuchar a mi abuelita repitiéndolo. Incapaz de reconocer el sabor, pero capaz de creer que lo que estaba comiendo me mantendría “viva”, fuerte y me daría energías.

También escuchaba voces de mi interior que me decían “todo estará bien” “ten fe” “si existe el COVID” “no todo es igual para todos, aunque sea al mismo diagnóstico” “paciencia” “espera, confía” si querés llorá …se VALE.

Escuché en notas de voz y mensajes de texto otras voces amigas, dándome ánimos, consejos, preguntando cómo me sentía y advirtiéndome “cuídate”.

Un día recibí de mi hijo menor, un chocolate que llevaba una nota que decía

¡se fuerte! Te amo ¡disfrutátelo!

y aunque el se refería al chocolate; yo de alguna manera, (masoquista, quizás) pensé en la probabilidad (quizás absurda) de disfrutarme la experiencia de tener COVID, de sentirme enferma, de verme vulnerable, de tener miedo, de verme impotente, de sentirme fatal físicamente; de aceptar que, a pesar de los cuidados, las desinfectadas, las vitaminas y las plegarias

“Cuando te toca, aunque te quites

y cuando no te toca; aunque te pongas”

continúo en el proceso…

Libre expresión de pensamiento.

