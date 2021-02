La diferencia entre lo ético, lo político y lo legal

Análisis

La ética es una serie de principios que rigen nuestras acciones y pensamientos. La ética es personal y los posibles castigos que recibimos, nos los damos nosotros mismos.

El conjunto de valores es diferente para cada persona. Unos priorizan la honestidad y la productividad, mientras otros priorizan a la familia y a la felicidad. Está dentro de cada persona el respetar y tolerar al resto, para que exista el bien común y la paz social.

Lo político busca una interacción entre los individuos, para consensuar objetivos y metas que sean comunes y beneficien a todos. Mientras que los grupos políticos buscan priorizar sus objetivos personales por sobre los de otros grupos políticos, la posibilidad de alcanzarlos depende si o no logran persuadir a los individuos, y éstos objetivos no quebrantan el orden o la ley vigente.

Un grupo político que viole los derechos individuales de propiedad, de libertad de expresión, de libertad de acción, quebrantan tanto la Constitución política de la República como el conjunto de leyes vigente en el país. Ningún interés particular puede violar la esfera privada de otros individuos. Equivaldría a un linchamiento/canibalismo legal.

Si por ejemplo, el Congreso llegará a tramitar y aprobar (sancionada y publicada para que entrara en vigencia) una ley que estableciera que la estatura máxima de los ciudadanos fuera de 1.50 metros, no porque esta ley sea ley vigente, cumple con lo establecido en la Constitución Política, que es que los derechos individuales (derechos humanos de las personas) no pueden ser violentados. Cada una de las personas que tienen una altura mayor al metro y medio serían castigadas u oprimidas por dicha ley.

Lo mismo ocurre con leyes que promueven la distribución de la riqueza, las conquistas sociales o el progresismo globalista (nuevo socialismo). Leyes que promueven la expropiación de tierras, expropiación de ideas, de recursos, negocios o personas, le quitan a los individuos sus derechos inalienables a la propiedad y a la libertad, que son garantizados en la Constitución Política de la República.

Si, por ejemplo, el Congreso llegase a aprobar privilegios o beneficios para sólo uno o varios sectores, solo uno o varias personas, esto viola el principio de igualdad ante la ley que también está garantizado en la Constitución Política de la República. El trato y las condiciones no pueden variar de persona a persona en nuestra sociedad. Por esto, es que los impuestos progresivos son inconstitucionales. La idea detrás de los impuestos progresivos es que entre más tiene la persona, más debería de exigírsele. Entre más capaz o productivo es, más debe cargar para compensar a todas aquellas personas que no cargan o no pueden cargar.

La aparente contradicción radica en que los que no tienen, no pueden, también necesitan satisfacer sus necesidades y derechos básicos. El dilema ocurre en tratar de determinar ¿quién tiene la obligación de patrocinarle y cumplir con las necesidades básicas y derechos humanos de las personas que no se lo proveen por ellas mismas? La razón dicta que cada persona es responsable sobre sí misma.

Cada derecho humano tiene una responsabilidad humana. Si yo tengo el derecho al trabajo, tengo la obligación de encontrar un puesto de trabajo, que me contraten libremente y cumplir con las obligaciones del mismo para lograr dicha retribución. Si no hay alguien quién me contrate, pues buscar la forma de obtener recursos vendiendo mis propios productos o servicios. Cada derecho es responsabilidad de la persona quién lo debe ejercer.

A nadie se le puede obligar a ejercer sus derechos humanos. La política progresista globalista (nuevo socialismo) busca empoderar a las personas que no tienen satisfechos sus derechos humanos (trabajo, familia, vivienda, etc.). La contradicción radica en que para darles y proveerles de todos estos recursos y satisfacer todas sus necesidades, las entidades públicas y organizaciones sociales, utilizan créditos, préstamos y fondos públicos, donde endeudan a todos los que no recibieron estos recursos y beneficios u obligan a las personas que no reciben esos servicios a pagar los gastos. Canibalizar los recursos y las personas utilizando la estructura pública contradice la Constitución Política de la República.

Es el equivalente a que sus vecinos salgan de parranda, consuman todo lo que quieran y luego le pasen la cuenta a Usted. Los créditos y préstamos, incluyen el pago de intereses. Hoy en día lo que se paga en intereses, equivale casi a 1 de cada 3 quetzales de todo lo que gasta el gobierno y el sector público. Es una distribución de riqueza sin eficiencia, en total impunidad, que se ha vuelto un barril sin fondo.

Mientras que se supone que los beneficiarios son las personas en estado de vulnerabilidad, a través de el recibimiento de servicios esenciales en salud, educación, seguridad, infraestructura y otros, la realidad es que los únicos que se benefician efectivamente hoy en día, son los empleados, funcionarios públicos y funcionarios electos. La burocracia gubernamental utiliza la coacción (poder público) y las entidades e instituciones públicas para garantizar su beneficio personal. No cumplen con las obligaciones ni la entrega de los servicios esenciales a la población. Este sistemático incumplimiento de funciones lo protege la colusión, ineptitud y tráfico de influencias que consolidan la impunidad. El sistema de pesos y contrapesos no existe ni funciona si únicamente se benefician las personas que temporalmente detentan el poder público.

Lexicón:

Ética: Conjunto de costumbres y normas personales que dirigen o valoran el comportamiento humano.

Impuesto progresivo: Un impuesto progresivo es un sistema de impuestos en dónde se establece que a mayor nivel de renta, productividad o riqueza, mayor será el porcentaje de impuestos a pagar sobre la base imponible.

Linchamiento: es la ejecución o castigo sin proceso de un grupo de personas a un individuo.

Canibalismo: Acción o costumbre humana de comer carne de seres de su misma especie, generalmente de forma colectiva.

Libre expresión de pensamiento.

