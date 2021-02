Sharon:

Punto de Vista

“Girls have more fun”, es la frase escrita en tu camiseta sin mangas, en la foto de la alerta Alba Keneth. Seguramente eso pensabas y sentías.

Estabas jugando, tomaste tu bicicleta, diste algunas vueltas. ¿A qué jugabas ese día niña hermosa? Tal vez mantenías una conversación contigo, con ese otro yo de los niños, tal vez tenías un amigo imaginario. Jugabas a ser empresaria, maestra, mamá, bombero, doctora, policía, todo, en el patio de tu casa. Jugabas tu último juego y no lo sabías…

Hasta hoy, poco o nada se sabe. El informe del INACIF, describe la manera brutal cómo te arrebataron la vida, marcas de dolor y agonía. Estoy tratando de dimensionar lo que sentiste: espanto, no poder gritar, no saber qué hacer, luchando por vivir y respirar. La frustración de que nadie pudo salvarte, nadie estaba ahí. ¿Cómo es posible? No puedo comprender tanta barbarie, tal grado de maldad. El lado más siniestro del ser humano se paró frente a ti. No hubo una pizca de compasión por tu vida.

Niña fuerte, valiente, lo transmite tu cara, tus ojos cafés, tu mirada, tu porte. Niña hermosa, con sueños. ¿Qué cantabas, leías, pintabas, mirabas, amabas? Tu pulsera amarilla, tu talismán en el cuello. Tus 8 años.

Hablan complicado, dicen que fue por la debilidad institucional, porque no aplicamos la pena de muerte, que es necesario un mayor apoyo a las víctimas, que ahora sí van a investigar. Lo cierto es, que cualquiera sea la explicación ya no estás. Es inútil la palabra, la acción, ya es tarde, ahora es tarde.

¿Cómo no caer en el olvido o la indiferencia? Lo que nos queda es recordarte. El camino parece tan complicado…

Se siente asco y furia contra quienes te hicieron esto, cobardes. Nos invade una profunda tristeza. Llegamos tarde, fallamos en salvarte. Espero que tu dolor no quede impune.

Anhelamos que las niñas puedan jugar en su patio, seguras, pero aún, quedan 10 meses por delante y me aterra pensar en cómo terminará todo. Las promesas constantes de un Estado que parece no reaccionar ante la realidad.

Niña hermosa, descansa.

Niña hermosa, no te olvidaremos.

Niña hermosa, hablaremos de ti.

Niña hermosa, diremos tu nombre: Sharon.

