Los riesgos del Populismo

Debemos Saber La Verdad

En mis últimos artículos hice ver como actúan los gobiernos populistas, socialistas y los irresponsables, que son gobiernos en los cuales la gran mayoria de sus dirigentes y funcionaros han mentido y engañado a los ciudadanos y los han manipulado para beneficio de los mismos dirigentes y funcionarios. Por lo anterior los ciudadanos se sientien frustrados y dicen que la política es mala o que no es de beneficio para el pueblo y así se pone en peligro la democracia.

En América Latina por el actuar del populismo, del socialismo y de los gobiernos irresponsables se ha creado desconfianza en las instituciones y se ha reducido la capacidad del Estado para atender y resolver las necesidades ciudadanas y por eso se debilita el estado de derecho y es otro riesgo para la democracia.

He estado analizando y buscando la realidad de la situación actual de las Naciones en América Latina y he encontrado que para los gobiernos actuales se pueden anticipar mayores riesgos que se tienen por la realidad política, social y económica que se vive por la forma de actuar que han tenido los gobiernos populistas, socialistas e irresponsables que han gobernado. Además por la pandemia del 2020 la situación se complica aún más. Estos riesgos se pueden resumir:

En la incapacidad del Estado en dar respuesta a demandas sociales debido al mayor nivel de deuda pública y el mínimo crecimiento de la economía, logrando con ello más pobreza y un creciente conflicto entre los poderes del Estado el Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Los gobiernos actuales enfrentan desafíos políticos recurrentes, en un clima de agitación social, con un incierto escenario económico y de salud por la pandemia mundial, además se enfrentan a mayores presiones por el mayor gasto público y con todo esto pretenden dar soluciones fáciles para el pueblo.

En que tendrán nuevas olas de protestas violentas por altas tasas de desempleo, mayor desigualdad creada y aumento de la pobreza.

Si los gobiernos actuales no logran encauzar intstitucionalmente estas demandas, el riesgo es que se volverán protestas sociales y en muchos casos se darán con violencia.

En que aumentará la corrupción, el trafico de personas, la narco actividad y crimen organizado, ante el debilitamiento del estado de derecho, falta de organismos de control y falta de orden público

En la medida que el estado falle en proteger a la ciudadania de las crecientes debilidades por la crisis económica y por la pandemia, disminuirá más su legitimidad. También se debe ver que en muchas partes de los países los grupos criminales y las pandillas han podido ganar capital político y apoyo de personas.

En que habrá mayor apoyo a líderes autoritarios, socialistas y populistas ante el bajo nivel de confianza en las instituciones y en la democracia, viéndose afectadaslas las libertades y los derechos de las personas

La tendencia hacia los personalismos es una constante casi permanente en América Latina. La débil creación de partidos políticos, dio lugar a tener partidos póliticos para caudillos basados en el carísma o apoyo de líderes que presentaron la idea de que el poder se construye sobre personas y no sobre instituciones, ideas o leyes. Por lo anterior hay constantes cambios de gobiernos o constituciones en muchos países de América Latina. Esta carencia de verdaderos partidos políticos fuertes explica y facilita la entrada y presentación de caudillos populistas, socialistas e irresponsables.

En que habrá más inseguridad jurídica en los neogocios, el comercio y la inversión debido a la debilidad institucional y del estado de derecho

Cuando el estado no puede o no quiere reaccionar debidamente para atender los problemas sociales, aumenta la probabilidad de que salgan líderes populistas, socialistas, irresponsables y/o autoritarios, que es uno de los riesgos que más afectan al inicio de actividades que exigen esfuerzo, trabajo y la inversión. Como se sabe, y es comprensible, el capital y el inversionista se defienden de este riesgo no invirtiendo o si ya lo han hecho, retirando su inversión para tenerla en lugar seguro para beneficio de ellos y de los demás.

En que aumentará la crisis migratoria ante el deterioro de la situación económica y social en cada país de la región de América Latina, generando tensiones internas

La migración legal puede ser un derecho, pero el incremento de las migraciones ilegales ha provocado que se consideren como riesgo estratégico, lo que con los hechos algunos lo consideran una contradicción, ya que por una parte no se guarda armonia con lo que es la migración legal y por otra parte se dimensiona la migración ilegal como parte del proceso propiamente dicho.

Las migraciones no son nuevas en América Latina, los migrantes ilegales comparten lo mismo: dejan sus hogares debido a falta de oportunidades de trabajos, la violencia en sus comunidades, la inestabilidad política en sus paises y en muchos casos falta de alimentos y medicinas. Estas migraciones podrían aumentar por la crisis económica causada por la pandemia, lo que causará más problemas en los lugares de destino.

En que la utilización de fuerzas armadas para fines políticos o de orden público interno, han generado inestabilidad política

Este riesgo no es nuevo y la solución esta en el espíritu republicano de la República y en la democracia. Las fuerzas armadas no deben pertenecer al gobierno de turno y no deben utilizarse como autoridad política ya que dificulta la gobernanza y genera un riesgo que no será sostenible.

Las fuerzas armadas están subordinadas a la autoridad política legitimante consituida, pero no son parte del gobierno de turno. Forman parte del Estado y se deben a la República y su institucionalidad. Cuando se utilizan con fines políticos del gobierno de turno, se deslegitimizan al perder la legitimidad política, como en Cuba, Venezuela, Nicargua y otros países. Cuando no se utilizan adecuadmanete las fuerzas armadas, lo más probable es que aumenten los riesgos políticos que hay en América Latina.

En los conflictos geopilíticos por la guerra comercial de USA y China Continental y la mayor dependencia que busca esta última que genera divisiones políticas en la región de América Latina

La guerra comercial y la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China obligan a todos los países de América Latina a adaptar su política externa a un orden bipolar cada vez más agresivo. Hay que considerar las grandes donaciones de China a países de America Latina principalmente a los populistas y los socialistas.

Esta guerra fría entre Estados Unidos y China tendrá un impacto en América Latina y como riesgo político exige una definición de los gobiernos para coinciliar sus intereses nacionales con la rivalidad de sus principales socios económicos,

En la parálisis de la integración regional ante la mayor polarización y fragmentación de los países de América Latina afectando las instancias de colaboración

Esta parálisis comenzará a afectar las instancias de coordinación goepolítca de la región con el mundo. Una gran parte de América Latina no está siendo considerada en las conversaciones mundiales que definirán las nuevas reglas de diversas áreas en las que no se han podido alcanzar consensos mundiales y así muchos países avanzan en generar consensos reducidos. Para no inclinarse para ninguno de los dos lados de un mundo fragmentado, América Latina casi no está dialogando con el resto del mundo, formándose un riesgo a mediano plazo.

En más surgimientos de tensiones fronterizas que pueden derivar en conflictos armados

Los conflictos fronterizos en América Latina suelen ser reavivados por gobiernos en determinados momentos de afinidad nacional, principalmente cuando se enfrentan problemas de otra índole. Ante la vulnarabilidad económica y social que produzca la pandemia es un riesgo adicional para que los gobiernos reavivien estas tensiones en busca de apoyo y que estos puedan terminar en algún conflicto armado entre países.

Para iniciar a revertir este proceso de deterioro político en América Latina y fortalecer la República y la Democracia, en cada país se deben utilizar procesos para prestigiar la participación de dirigentes políticos en patidos políticos reales, que dentro de los mismos se actue con responsabilidad, justicia, ética y moral, que se permita la democracia interna en los partidos políticos, respetando la voluntad de las mayorías y de las minorias, aunque en algunos casos pudiera afectar los intereses personales o de grupo, se debe pensar en el bien de la Nación y del pueblo y convencer a los ciudadanos con planteamientos serios y reales para solucionar a largo plazo los problemas existentes en cada Nación. No se deben utilizar mentiras disfrazadas de verdades y a todo nivel debe haber educación y capacitación política.

Libre expresión de pensamiento.

