El capitalismo, la condenación del Ave Fénix

Sueños…

El sistema capitalista se estremece, la cultura empresarial ha entrado en una crisis total, que sin embargo no tiene final. Desde pensadores de izquierda se escuchan las voces que anuncian la crisis final del capitalismo, decae el imperio yanqui, se debilitan las grandes economías de Europa, China emerge como el nuevo imperio capitalista internacional, en el tercer mundo emergen los sueños de una sociedad igualitaria. Por otro lado, las economías socialistas, es decir, capitalismo de Estado entran en profunda crisis. En Cuba el paradigma, el modelo de sociedad que sostiene la visión de una sociedad superior, ha entrado en una fase de vuelta a los mercados, maquillados como pequeñas empresas, pero que en su seno llevan la competencia, la división del trabajo y la generación de plusvalía.

Pero, ¿qué es el capitalismo? Es el sistema de producción más avanzado creado por la humanidad. Su lógica consiste en que se producen bienes y servicios, no para consumo del productor, sino para ofrecerlos en venta. El sistema está integrado por dos grandes mitologías: el Estado y el mercado.

El mercado es el centro del sistema, en el las empresas basadas en la motivación de la propiedad privada construyen empresas que basadas en la división del trabajo, la especialización y la competencia generan enormes cantidades de bienes y servicios que buscan satisfacer las necesidades humanas ilimitadas del ser humano y la sociedad. Mediante la acumulación de trabajo acumulado se utilizan intensivamente la ciencia y la tecnología para explotar intensivamente los recursos de la naturaleza, que son sometidos a su exterminio en forma impulsiva.

El Estado es la fuerza fundamental de la sociedad, que mantiene unidos los mercados, las instituciones y las regulaciones para mantener el sistema unido y organizado, controlando sus contradicciones y confrontaciones. El Estado organiza a todos los sectores rentistas, indispensables para el mantenimiento organizado de la sociedad.

Desde aquí se organiza el poder, político, organizacional y motivacional.

El sistema capitalista no se presenta en una sola forma organizativa. En cada nación, en cada país, el Estado adquiere formas diferentes que se manifiestan en la organización del gobierno y sus complementos, el sector público global. El capitalismo tiene formas diferentes de acuerdo a la composición de poder entre mercado y Estado.

Existen muchas formas de capitalismo: la forma superior, hasta hoy, es el capitalismo democrático, que permite la amplia libertad de mercados con la existencia de protección de los derechos humanos, acceso a la educación de calidad, sistemas sanitarios generalizados y pluralismo político, en algunos casos acompañado de leyes de protección del ambiente. También se puede mencionar otros capitalismos. El capitalismo feudal o semi-feudal, que existe en gran parte de los países de América del sur del río Bravo, en donde se produce para vender en el mercado, pero subsisten formas de opresión de minorías indígenas, grupos empobrecidos, violación de los derechos humanos y poder de minorías basadas en criterios religiosos, militares o racistas. Un capitalismo adicional fue el llamado socialismo, que en realidad era capitalismo de Estado. Este sistema se basó en la propiedad de los medios de producción por una minoría denominada comité central o liderazgo nacional, que producía bienes y servicios y los vendía (repartía), con criterios políticos entre sectores diferenciados de la población a la espera de un mañana mejor.

En su conjunto, el capitalismo evolucióna hacia el poder central de los mercados por parte del sector financiero y bancario y los grupos de presión (sindicatos, cámaras empresariales, colegios de profesionales liberales, partidos políticos, nichos de iglesias, etc.)

El capitalismo como gran mito de la capacidad productiva humana está llegando a su límite extremo, está destruyendo las condiciones de vida en el planeta. En todos los continentes cunde la alarma, en Korea del Norte se habla de una crisis completa, Cuba con relativo optimismo habla del retorno a los pequeños mercados como salida al desabastecimiento de bienes y servicios.

En Cuba, el capitalismo está de vuelta, el capitalismo con libertad de empresas. El capitalismo de Estado mostró una vez más que no soporta las necesidades de competencia que generan los mercados y se vuelve ineficiente. Pero, los sectores conservadores no han reaccionado con la alegría y euforia esperada, como en la caída del muro de Berlín, que fue el entierro de la unión soviética. Pues las campanas también doblan por ti, en este momento todos los capitalismos están en crisis. Pero la crisis no es económica, es ambiental.

Los cambios que se realizan en Cuba serán progresistas para ese país. Quisieron saltar de un capitalismo rezagado de ser centro comercial entre Estados Unidos y Europa, y productor de materias primas en condiciones de capitalismo semifeudal (azúcar, licores, habanos), hacia una sociedad del futuro, un sueño llamado socialismo. Pero, como decían los creadores de las ciencias sociales, Marx y Engels, “Y del mismo modo que no podemos juzgar a un individuo por lo que él piensa de sí, no podemos juzgar tampoco a estas épocas de revolución por su conciencia, sino que, por el contrario, hay que explicarse esta conciencia por las contradicciones de la vida material, por el conflicto existente entre las fuerzas productivas sociales y las relaciones de producción.” Rusia, Polonia, Rumanía, Cuba quisieron saltarse la fase esencial de un capitalismo democrático que haga madurar la ciencia, la tecnología, la madurez del pueblo y la protección de la naturaleza. No lo iban a lograr.

La conclusión de aquellos filósofos era “…Ninguna formación social desaparece antes de que se desarrollen todas las fuerzas productivas que caben dentro de ella, y jamás aparecen nuevas y más altas relaciones de producción antes de que las condiciones materiales para su existencia hayan madurado en el seno de la propia sociedad antigua.”

¿Qué está pasando con el capitalismo en Cuba?, ¿qué pasará con el capitalismo financiero de Estados Unidos?, ¿qué luchas por la democracia van a surgir en la China y sus contradicciones de capitalismo emergente disfrazado de socialismo? ¿podremos proteger las condiciones de vida en el planeta? Es un esfuerzo que sí el humano logra comprender y resolver el mundo podrá avanzar.

Libre expresión de pensamiento.

Lea más del autor: