El conflicto del Ministerio Publico 1

Petardo

Empiezo por explicar que un conflicto es una situación en la cual dos o más personas con intereses diferentes entran en confrontación, oposición o emprenden acciones mutuamente antagonistas, con el objetivo de dañar o eliminar a la otra persona.

En el caso de ser un conflicto violento al rival cuando tal confrontación sea de manera verbal o agresiva, para lograr así la consecución de los objetivos que motivaron dicha confrontación. Por su condición a menudo extrema o por lo menos nacionalista en relación a objetivos considerados de importancia o incluso urgencia (valores, estatus, poder, recursos escasos) el conflicto genera problemas, tanto a los directamente involucrados. El Ministerio Público (MP) es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país, lo cual está descrito en la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 251. La Ley Orgánica del Ministerio Público, establece la siguiente definición en artículo 1 sobre dicha institución, la cual dice: El Ministerio Público es una institución con funciones autónomas, promueve la persecución penal y dirige la investigación de los delitos de acción pública; además velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país.

En el ejercicio de esa función, el Ministerio Público perseguirá la realización de la justicia, y actuará con objetividad, imparcialidad y con apego al principio de legalidad, en los términos que la ley establece. El artículo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, establece las siguientes funciones del Ministerio Público, sin contradecir las que les son atribuidas en la Constitución Política de la República de Guatemala y otras leyes: 1) Investigar los delitos de acción pública y promover la persecución penal ante los tribunales, según las facultades que le confieren la Constitución, las Leyes de la República de Guatemala, y los Tratados y Convenios Internacionales. 2) Ejercer la acción civil en los casos previstos por la ley y asesorar a quien pretenda querellarse por delitos de acción privada de conformidad con lo que establece el Código Procesal Penal. 3) Dirigir a la policía y demás cuerpos de seguridad del Estado en la investigación de hechos delictivos. 4) Preservar el Estado de Derecho y el respeto a los Derechos Humanos, efectuando las diligencias necesarias ante los tribunales de justicia.

El MP se rige por su Ley Orgánica, Decreto No. 40-94 del Congreso de la República de Guatemala y sus reformas (Ministerio Público, s.f.). El Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público -ambos cargos son lo mismo- está facultado para emitir acuerdos específicos relacionados con la estructura organizacional de las áreas administrativa y de investigaciones, con el objeto de adecuarlas a las necesidades del servicio y a la dinámica administrativa. Al Consejo del Ministerio Público le compete la creación o la supresión y, la determinación de la sede y ámbito territorial de las fiscalías distritales, de sección y municipales, a propuesta del Fiscal General de la República (Ministerio Público, s.f.). En el presente caso El Misterio Publico no le informa oportunamente sobre ese Ente al pueblo de Guatemala. Además, es importante que sepan la función de los abogados que optan a dichos cargos., El pueblo debe saber, que un abogado es el profesional responsable de asesorar, orientar y representar a sus clientes en asuntos legales los abogados deben de cumplir con sus principios que le ordena la ley como lo son dignidad, probidad, lealtad y diligencia. Cada uno de estos principios constituye una regla de buen comportamiento. El abogado debe de ser digno de confianza. Este no debe de actuar de forma que dañe su reputación. Les recordamos que los que trabajan en El Ministerio público, devengan su salario con los impuestos que pagamos los guatemaltecos, y el conflicto del ministerio Publico es no cumplir con lo que ordena La Constitución de la Republica de Guatemala.

Libre expresión de pensamiento.

Lea más del autor: