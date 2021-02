¿Qué pasaría?

Políticamente Incorrecta

¿Qué pasaría si los burócratas tuvieran el bien del país en mente y la gente eligiera usando su raciocinio luego de investigar y analizar la información para no votar como tonto?

Me encantaría ver que por ejemplo, los Diputados y Magistrados de las diversas cortes le dijeran a la Embajada que sus visas para visitar gringolandia no son más valiosas que la estabilidad legal y jurídica del país. Me encantaría que tuvieran la claridad de citar el Artículo 41 de la Convención de Viena que claramente indica que las Embajadas deben dirigirse a la Cancillería, punto.

¿Se imaginan si los diputados pusieran el bien del país por encima del propio? He visto a varios que lo están haciendo. El joven diputado Alvaro Arzú Escobar, por ejemplo, dio una cátedra esta semana sobre el tema de las cortes, contradiciendo las órdenes en inglés de la Avenida la Reforma.

Tuvo el coraje, con la ley en la mano, de explicar porqué es importante que el proceso de elección de Magistrados se respete y se haga conforme la ley lo estipula. Que la Constitución está por encima de cualquier magistrado, aunque ésta tenga complejo de dios. Si las Embajadas entrometidas leyeran, entendieran el español, o se asesoraran de expertos como el Dr José Luis González Dubón, por ejemplo, quizás entenderían. Lo sugiero porque no ocupa cargo público, es un catedrático constitucionalista de irrefutable prestigio, y habla inglés muy bien.

El Presidente del Congreso, el Diputado Rodríguez, también salió diciendo que no acatarán órdenes de extranjeros, que efectivamente, no tienen pita en el entierro. Espero sostenga su posición y proceda conforme la Ley lo manda, muy claramente.

Me pregunto qué pasaría si la Dra María Consuelo Porras se liberara de lo que sea que le tiene la cola machucada, recordará que la responsabilidad es individual, y una vez libre, hiciera su trabajo apegada a la Ley. El Juez Moto es Juez Tercero aún, jamás perdió inmunidad. ¿Cómo es posible que Sandoval y Aifán y el otro fiscal que procedió con estos dos, estén libres, luego de violar la ley por enésima vez?

Para la gente que no piensa, se los dibujo en letras. El Presidente de la República, por ejemplo, es juramentado en el Congreso. Desde ESE momento ES Presidente. No es Presidente cuando llega a tomar posesión de su oficina. Lo mismo ocurre con todos los funcionarios de alto nivel. Son, desde el momento de su juramentación. No es un conserje o un secretario del ente quien los legitima. Por ende, Moto fue legítimamente Magistrado de la CC, les guste o no. Lo que hicieron con él, mañana se puede hacer con uno de izquierda… las cosas van, pero también vienen.

Esta semana se eligió la nueva Junta Directiva del Colegio de Abogados de Guatemala. Voté en menos de 5 minutos, porque no había afluencia de votantes. Los abogados de tendencia socialista votaron con mayor afluencia, y los apáticos e indiferentes que no son socialistas, no acudieron a votar. Los que sí votamos, tenemos derecho a alegar después. Los que no votaron, que pena, pero muerdanse la lengua por indiferentes. Espero que los que ganaron tengan dos dedos de frente y vean más allá de sus narices para entender las consecuencias a mediano y largo plazo que tendrán sus acciones al frente del CANG.

Si toda esta gente pusiera el bien del país por encima de sus visas, otro gallo nos cantara. Tendríamos Estado de Derecho. Tendríamos certeza jurídica y los grupos de ambos lados del espectro tendrían que acatar la ley y dejar de abusarla, dejar de manipularla, dejar de politizarla. Si no aprenden de ejemplos ajenos históricos, van a cometer los mismos errores garrafales en Guatemala. Pongan orden, esta es su oportunidad de oro. Son Abogados, honren su profesión.

Libre expresión de pensamiento.

