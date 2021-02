Covid negativo

Chachalaqueando con Uthzie

Algunos de los síntomas fueron desapareciendo, otros cambiando de intensidad y con el pasar del tiempo se cumplieron veintitantos días, era el momento de hacer nuevamente la prueba (aún sin percibir olores ni sabores), estaba temerosa pues algunas personas me compartieron que a pesar del cumplir con el tiempo la segunda prueba, les había dado positiva y yo NO quería correr ese riesgo y leer POSITVO nuevamente, así que ante la incertidumbre tuve miedo.

Lo que si no dudé durante todo el proceso fue la importancia de cumplir los protocolos e indicaciones que los profesionales de la medicina me daban y entendí que leer NEGATIVO era un paso necesario en el ciclo del proceso. Aunque como en todo, no se pueden tener certezas. Llego el día, la hora, el momento y las molestias del hisopo ese atravesando fuertemente lo que sea que tengo y allí, ah sensación más fea, y unas cuantas horas después llegó el resultado **NEGATIVO**

Sentí que de alguna manera había sido una prueba superada, casi no hablé en voz alta, abracé el papel, agradecí profundamente, y abracé a mis hijos fuerte y libremente, con cierta debilidad física, pero con fuerza emocional.

Fui a la cama y pensé “en aquellos que lo padecieron y no obtuvieron como yo ese NEGATIVO” … y me dolió, yo estaba aliviada, pero otros han sufrido ante una realidad distinta, esta enfermedad es una tragedia innegable de aquellos amados, conocidos, cercanos y desconocidos que NO lo superaron CON UN NEGATIVO. Por favor no los olvidemos, y abracémoslos en forma de oraciones, de pensamientos, de cuidados, de prevención, de respeto y precaución.

‘’A los que murieron, a los que no lo sobrevivieron a ellos también quería abrazarlos…mandé besos al cielo y pensé en el dolor que dejaron a los que se quedaron”

A ti te pido que:

* Si ya lo viviste y estás negativo agradece y planea una vida en donde seas una mejor persona, un mejor ser humano, y hagas un cambio en donde puedas y debas.

* Si no te ha tocado vivirlo, créeme existe, llega de distintas formas, intensidades y en distintas personas … respétalo y acepta que es posible, aunque parezca imposible.

* No esperes padecerlo para cuidarte, para valorar, para prevenirlo.

* Si resultas positivo tienes que saber que a veces te sentirás solo, a veces roto, a veces fuerte, a veces con miedo a la muerte, pero llegue como llegue no dejes de hacer proyectos, llamar a quienes amas, pedir que te amen de otras formas. No olvides cuidarte porque estarás aislado, serás tú el responsable de ti, no olvides vitaminarte pues el cuerpo necesitará ayuda. Aférrate a tu parte espiritual, si te dan miedos enfréntalos, y si cambian tus estados de ánimo afróntalos, jamás olvides que el miedo a morir se quita VIVIENDO.

Porque este virus es FUERTE, pero Dios es TODOPODEROSO

…Continúo en el proceso

Libre expresión de pensamiento.

