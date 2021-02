Osvaldo Corrales y sus 24 libros inéditos

Rincón Poético

En el trascurso de mi vida he tenido el inmenso placer de leer biografías de grandes personajes que han aportado a la humanidad un legado indeleble, es triste saber que la mayoría de ellos vivieron casi toda su vida en el “olvido” y que muchos de sus contemporáneos en repetidas ocasiones los tildaron de “loco” por pensar de una manera distinta a la de ellos y gracias a esos “locos”, hoy tenemos la sublime oportunidad de vivir en un mundo de abundante y variada belleza tecnológica. Conocer estas historias es sumamente inspirador, porque nos damos cuenta que ellos pasaron a la historia porque creyeron firmemente en sus ideas y nunca se dejaron conducir por los estereotipos del montón.

La historia no queda ahí bloqueada, en la actualidad son incontables las personas que desde una invisible esquina están aportando valioso legado al mundo, he conocido personalmente y virtualmente a personas que tienen talentos excepcionales y por falta de oportunidades no pueden potencializar esos talentos; penosamente en América Latina un escritor, artista, o científico casi siempre debe estar afiliado lealmente al partido político de turno para que puedan reconocer en práctica públicamente su brillante labor, insto a los gobiernos y empresarios a que se den la oportunidad de apoyar incondicionalmente a todos los artistas, escritores, poetas, científicos, atletas y emprendedores, sin importar nacionalidad, religión, política, color de piel, clase social, etc…

Hoy, a través de estas líneas quiero hacer llegar mis más sinceras felicitaciones con sumo respeto, aprecio y genuina admiración al escritor, poeta, rotulista, articulista, escultor y pintor costarricense Osvaldo Corrales Jiménez (nacido el 1 de febrero de 1966, en la Provincia de San José). Por parte de su familia materna, su bisabuelo, abuelo y tíos fueron escultores y alternaban sus ratos libres en cantar y tocar instrumentos, por la línea paterna, sus ancestros fueron agricultores.

De sus inquietudes artísticas y literarias él nos dice lo siguiente:

“Desde niño sentí la inclinación por dibujar y pintar cuadros. A mis ocho años de edad, empecé a escribir cuentos e historietas; en mi edad de colegial colaboré con el periódico del Liceo. Luego me sentí inspirado en pedir a Dios sabiduría antes que riquezas. Sin pretender presumir, en pocos tiempo afloraron una serie de inspiraciones poéticas que empecé a escribir. Pero fue tiempo después que, me inicié con más seriedad en otras ramas literarias, pero más destacadamente en comentarios periodísticos, ensayos e investigaciones de temas diversos, como son ciencias, teología, economía y política para citar algunos aspectos. En dado momento me aventuré a escribir libros sobre temas históricos, didácticos y religiosos. Desde siempre me han interesado los libros de ciencias naturales, historia, filosofía, sociología y cuentos cortos”.

Osvaldo, es conocido como El bardo azul tiene 24 libros escritos, todos inéditos, soy un gran lector de sus artículos que constantemente son publicados en periódicos impresos y digitales nacionales e internacionales, por mencionar algunos de Costa Rica: Diario Extra, Semanario Universidad y Periódico El Sol de Colombia entre otros.

Osvaldo confiesa que su progenitor era un gran lector y que él desde muy pequeño hablaba con su padre sobre diversos temas, a raíz de lo que leía y vivía en su entorno; él tuvo la iniciativa de sugerirle que escribiera artículos de opiniones, así fue como se convirtió en articulista. Corrales es un escritor, poeta y artista que a través de su arte trasmite un mensaje con gran acento de humanismo y quien ha tenido el honor de leerlo no me deja mentir, su estilo de escribir es formidable y en un lenguaje sencillo expresa desde su perspectiva los que muchos ciudadanos desean manifestar.

Libre expresión de pensamiento.

