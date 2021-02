Mas carga tributaria

Algunos guatemaltecos estan sufriendo la consecuencia de la pandemia del covid-19, ademas algunos han sido despedidos de sus empleos, o les han modificado su salario, por el impacto economico que se sufre en guatemala.

El año pasado tuvimos un encierro obligatorio, por dicha enfermedad, posteriormente se permitio abrir algunas empresas, para iniciar su trabajo paulatinamente. Otros guatemaltecos debido a sus desempleo, sufrieron un gran impacto por falta de salario, lo que repercutio en la perdida de su vivienda y tuvieron que recurrir a sus familiares, para poderse acomodar momentaneamente. Los que fueron nuevamente absorbidos por su empresa, siguieron laborando. Se encontraron con falta de transporte publico e hiciron el esfuerzo ,caminando hacia su trabajo, otros tuvieron la suerte de contar con bicicleta, motos o su vehiculo. Llego el momento, que las autoridades permitieron movilizarse en taxi y lo hacian colectivamente, para que el pasaje fuera mas barato, por fortuna los señores taxistas viendo la necesidad de la poblacion, no subieron sus tarifas.

Llego el momento en que la municipalidad de guatemala, principiara a prestar servicio pagado, con sus transportes transmetro. Las autoridades que nos gobiernan, se vieron en la necesidad de autorizar ademas, transporte pesado y algunas camionetas, que cumplieron con las medidas que puso el ministerio de salud publica, para evitar la propagación del Covid-19. Desafortunadamente por el abuso de algunos choferes, que no cumplen con la ley de transito, viajaron a gran velocidad , esas grandes camionetas, incluso viajaban contra la via, lo que causo grandes accidentes y como consecuencia heridos y muertos. Viendo el conflicto que se estaba causando por el transporte pesado y las camionetas de linea, se dispuso crear una ley de seguros, para que los usuarios en caso de accidente se les pudiera pagar como minimo su tratamiento medico, incluso indeminizacion. Se ordeno, que no podia conducir el transporte pesado a mas de ochenta kilometros por hora de velocidad para evitar tanto accidente, cosa que actualmente no se cumple. Los guatemaltecos ven con simpatía el seguro para transporte pesado y camionetas de linea y el control de la velocidad. Se creó el acuerdo 17 2020 y como siempre en guatemala, se daña al mas necesitado, ya que se desea aplicar dicha ley, a la asociacion de taxistas del municipio de guatemala y municipios cercanos, para que dichos taxistas paguen un seguro, lo que va a repercutir en dañar la economia de los taxistas, quienes ya de por cierto, estan pagando la gasolina mas cara y se verán en la necesidad de aumentar el pasaje a los guatemaltecos. Esto es visto por los guatemaltecos como una injustia y manifiestan su inconformidad. Me estoy refiriendo, al Reglamento para La Contratación Del Seguro Obligatorio, de Responsabilidad Civil Contra Terceros, Del Transporte Colectivo Urbano De Pasajeros Y De Carga.

Existe una empresa particular de taxis, de lo cual me reservo el nombre, pero que todos los guatemaltecos conocen, por alguna razón, no se les exige lo mismo que los taxis de la capital, que pagan todos sus impuestos. Por otro lado, existen algunos taxis piratas, que vienen de municipios cercanos, sin autorización alguna y afecta a la asociación de taxis de la capital. Es momento que no se les suba más el costo económico a los guatemaltecos honrados y que la ley se aplique de conformidad a la ley.

