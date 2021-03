Cómo mantener la decadencia y generar conflictos emocionales

Relatividades Perspectivas

¿Cuántos años llevan “peleando” para “resolver” problemáticas en política, sociedad, economía y más ámbitos?

¿Cuántas soluciones reales han presentado los iconos de batalla en esos casos?

Acaso no logramos notar que los supuestos combatientes, jamas proponen soluciones reales basadas en logica y asertividad, sino que buscan mantener pleitos emocionales mediante arreos… ¿Para que todo continúe igual?

¿Acaso no logramos notar que ciertos personajes y entidades, obtienen ganancias cada vez que un tema vuelve a surgir?

Tan solo hace falta percibir quienes vociferan y accionan… Pero siempre terminan manteniendo todo igual, sin cambios significativos.

“ese abogado accionó contra esto. Cuando necesite servicios de abogacía, él será mi elección”.

“esa licenciada apoya mucho a esto. Será mi elección cuando requiera servicios que ella ofrece”.

Algunos ganan clientela entre quienes no notan que extrañamente, accionan y vociferan mucho, pero siempre todo continua igual… Sin soluciones… Sin cambios para bien.

El arte del arreo de amaestrados, que por el sistema educativo que insta a repetir buscando calificación, en lugar de pensar, asimila que “así son las cosas” – “así funciona eso”. Ellos parecen no lograr siquiera percibir que tras años de “batallas”… Todo continúa igual y los “combatientes” ganan publicidad y clientela… Mediante acciones que culminan en reinicio del mismo ciclo que se repite una y otra vez.

“aquel o aquella propone cambios sistémicos o de raíz para lograr soluciones o al menos, cambios, en lugar de continuar cayendo a lo mismo… … Es agente de (arreo emocional “opuesto”). Quiere imponer (arreo emocional “opuesto”)”.

Preguntémonos si quienes parecen batallar en las temáticas y problemáticas que deseamos solucionar, realmente buscan soluciones reales o si al final de cada ocasión, terminan “cediendo” – apegandose a lo que saben que dirigirá sus acciones hacia irrelevancia e inutilidad. Relevancia e inutilidad que los arreados parecen no poder notar, debido al amaestramiento de que “asi es” – “asi funciona”.

Mercenarios de la opresión. Aprovechan que muchas mentes no logran concebir mas que lo que les fue inculcado. Fingen batallas que saben de antemano que no obtendrán frutos. Se apegan a lo que saben que no permite soluciones y auge. Payaseando junto a quienes “combaten”, sabiendo que con actitud de sumisión hacia sistemas que ellos dirigen y manipulan a su antojo… Jamás lograrán cambios o mejoras.

… Y muchos son engañados una y otra vez. Creen en los “combatientes”, en cada ocasión en la que arman una función teatral.

Los “combatientes” ganan clientela y publicidad. Ganan dinero y poder comercial o de otras índoles, en cada ocasión en la que “accionan” o vociferan. Y esa es la razón de su apego hacia sistemas y reglamentos que saben que están controlados y manipulados por las personas y entidades a quienes “combaten”.

Que ganamos nosotros al alabarlos y apoyarlos en cada ocasión en la que “batallan” (aparte de quedar como arreados tan brutos que no notamos aún tras años, que todo continua igual o peor… Que cada problemática “resurge” o se repite cíclicamente… Que las “batallas” de los “combatientes” son solamente publicidad para ellos, sin soluciones para todos los demás e incluso para ellos mismos en sentido general (ganan dinero y poder. Eso es auge para ellos. Pero en cuanto a situación general, les conviene que todo continúe mal, para continuar arreando a seres poco pensantes).

Me pregunto que trampa de extremismos “opuestos” para mantener a las masas peleando de manera emocional sin intelecto, crearán tras la muerte de ideologías abstractas en las que cada “perteneciente” tiene definición distinta de la ideologia a la que “pertenece” y de la ideología “opuesta”.

Incluso se acusan entre sí de ser falsos, por poseer distintas definiciones e ideales… Bajo un mismo título.

“yo soy (referente a pertenencia a un arreo emocional) porque (“razones”) … Ese personaje no es verdadero (referente a pertenencia a un arreo emocional)”, mientras que el otro personaje y muchos más, acusan al primero de ser falso… Porque posee nociones diferentes y definición acerca de lo que todos aseguran que es una misma noción – concepto.

El sistema educativo busca crear seres manejables. Los califica y los etiqueta para que lo sean mediante búsqueda de coincidencia social. Por eso muchos buscan siempre pertenecer a una etiqueta, para buscar identidad que no pueden definir por sí mismos.

Y lo mas tristemente cómico es que ni siquiera notan que intentar resumir múltiples nociones y situaciones complejas, en un solo título, es una colosal idiotez.

Y no logran notarlo aun cuando perciben que cada individuo posee definición y conceptos distintos sobre un mismo título o etiqueta.

Buscan aceptación social para sentir “asertividad”. Buscan a la fuerza, encajar todo en títulos – etiquetas, para sentirse asertivos… Porque otros “piensan” igual que ellos. Prefieren “lograr coincidencia” mediante títulos – etiquetas generalizadas, que realmente pensar y percibir un tema mediante lógica.

“yo soy libertario”: misma situacion: “gloria alvarez no es verdadera libertad porque…”, Mientras que otros “libertarios” afirman que Álvarez no es verdadera libertaria… Por otras razones… Incluso razones que sitúan al “libertario” en cuestión y a otros “libertarios” como falsos.

“soy socialista”: la misma #&$%&:

Misma situación, pero…: “sigamos las ideas de guevara”, “no. Sigamos las ideas de castro”.

Situación distinta: lo mismo: “el socialismo es…”, “no. Eso no es socialismo. Socialismo es…”…

Y tristemente, muchos se aferran a creer que un título – etiqueta es lo que ellos quieran creer, y que ese título o etiqueta los sitúa en asertividad (por coincidencia social, no por lógica). Explican y siempre caen a decir que otros son falsos o “yo soy (referente a pertenencia a un arreo emocional) pero no como x personaje porque ese esta mal”, “yo soy de (arreo emocional) pero con x conceptos, no comparto otros que le atribuyen a (arreo emocional)”.

Podríamos hacer el experimento, y hasta hay quienes afirman que (referente a pertenencia a un arreo emocional) únicamente pueden ser quienes son creyentes en x religión o teología (aunque religión o teología no tenga relación con el arreo emocional en cuestión), mientras que quienes no creen en esa teología o religión se enojan porque ellos se definen como (referente a pertenencia a un arreo emocional).

Otros afirman que tatuajes son propios del arreo emocional “opuesto”.

Otros afirman que corrupción y opresión – dominancia, ocurren únicamente en el arreo emocional “opuesto” (y que acusaciones hacia personajes y entidades del arreo emocional afín, son infundadas – calumniosas… Tristemente, en cada ocasión en la que estas surgen).

Marduk y cannibal corpse: “la música metal es socialismo – comunismo. Esas bandas vienen para imponernos socialismo – comunismo”.

“esto es malo. Es propio y exclusivo del “arreo emocional “opuesto””, mientras que los del arreo emocional “opuesto” afirman que es propio y exclusivo del primer arreo emocional.

Y ya me pase a otro tema, perdon. … “personas” afirmando que pasarse a otro tema en una redacción, es de (arreo emocional “opuesto”) y preparando pleito emocional interminable que si llega a convertirse en tendencia, algunos aprovecharán para arrear a esas “personas” cada vez que necesiten clientela o poder de proyección, en 3, 2, 1…

Para mas detalles y debates, ver: https://qdyrx.com/yaxchegaholom/2021/02/26/el-lucrativo-metodo-de-publicidad-mediante-mantener-todo-en-decadencia-y-conflictos-emocionales-evitando-soluciones-reales-por-spiritus-umbrarum/

Libre expresión de pensamiento.

