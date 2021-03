Despegándonos del Falso Capitalismo

Hoy más que nunca es imperante aclarar muchos términos, ante el ataque progresista y socialista de lo “políticamente correcto” que culpa al “Feroz Capitalismo “o al “Libre Mercado” de todos los males que existen en el Mundo.

A veces se ha vuelto ofensivo para muchas personas que ni siquiera tienen un discurso progresista, el problema de este grupo de borregos es que creen en los medios de comunicación tradicionales y en las manipuladas redes sociales (que ahora se creen ellos con el derecho de decir que es verdad y que no), a estas personas no les gusta, oír a alguien que afirma ser Capitalista y Pro Libre Mercado como que fuera un pecado mortal o algo fuera de lugar. Comencemos y abramos los ojos, entendiendo que la narrativa progre, socialista o de izquierda, por lo regular recurre a falacias para lograr sus objetivos engañando a la gran mayoría que no tiene claros los conceptos de lo que es Capitalismo y Libre Mercado, por lo que caen en trampas y en los juegos de resentimiento de la izquierda progresista.

El Primer concepto es que condiciones deben existir para que exista Capitalismo. Una es que exista un mercado libre que no privilegie a nadie por encima de otro y la otra es que exista un Estado de Derecho donde se aplique la ley por igual para TODOS sin importar tu posición Económica, Política, Ideológica, Raza, Religión y Sexo. Desde este concepto y con algo tan fácil de comprender, podemos desbaratar esta falsa narrativa donde se culpa al Capitalismo y al Libre mercado de todos los males de la humanidad.

Entendamos que los privilegios comerciales y la falta de aplicación de la ley son la cuna del peor enemigo del Capitalismo que es el “mercantilismo o capitalismo de amigos”. Realmente esta práctica donde se dan privilegios a empresarios oportunistas, que financian a políticos corruptos a cambio de privilegios comerciales y ante la ley es tan o más destructiva que el mismo socialismo, puesto que el mercantilismo engaña a la mayoría haciendo creer que son “Capitalistas”, mientras sin saber lo está destruyendo y minando desde adentro, y abriendo la puerta al temible socialismo progresista. Por eso lo considero los más peligroso, puesto que es un enemigo que no se mira y te carcome como un cáncer desde adentro, un fantasma muy difícil de derrotar, contra el socialismo antiguo sabíamos contra quien luchábamos y se le derrotó en varias ocasiones, hasta la caída del muro de Berlín, sin embargo, los académicos del socialismo, lamentablemente me cuesta aceptarlo, hicieron una jugada de ajedrez malévola pero magistral para sus objetivos. Se dieron cuenta que la forma de ganar la batalla no sería con las armas, era incrustarse desde adentro y cooptar la sociedad, desde adoctrinar a los jóvenes como lo predijo Jrushchov, desarrollando desde dentro el marxismo cultural, cambiando el significado del oprimido, ya no es el proletario, sino la minoría y el opresor ya no es el capitalista, es la mayoría, heterosexual y la familia tradicional, hombre etc. etc. etc. Nos dividieron y cooptaron los sistemas educativos , Hollywood y la cultura en general, pero lo lograron gracias a este mercantilismo o capitalismo de amigos y esta apertura que les dio el mismo sistema de libertad que promueve el buen capitalismo y que nunca descifró como combatir este cáncer que creció dentro de Él , que en el fondo es causado por las ansías de poder y de dinero del ser humano corrupto, que no son la mayoría, pero que ha generado un mecanismo interminable de corrupción en todas las esferas de lo público y privado, lamentablemente esto evoluciono a algo más complejo un “socialismo corporativo” como lo menciona el Dr. Rectenwald en su artículo en Misses Report, donde estos fanáticos del Big Tech , banqueros , farmacéuticas y los grupos de las familias más poderosas del mundo junto con los burócratas socialistas de la ONU, tienen la “Fatal Arrogancia” como dijera Hayek, de creer que pueden planificar y controlar el destino de millones de personas , aboliendo su Libertad Individual. El mismo foro económico mundial en sus objetivos para el año 2,030 menciona disparates como “no tendrás nada y serás feliz “. ¿Acaso estos señores pretenden acabar con la propiedad privada? Pero ¿también acabarían con la propiedad privada de ellos mismos? no lo creo; Luego nos hablan de un “ingreso universal básico” regalarle una cantidad fija al mes a todas las personas del mundo trabajen o no, para cubrir todas sus necesidades básicas eso sí, SI OBEDECES A PAPA ESTADO, con temas como si no te vacunas no tendrás tu pasaporte, si no usas mascarilla, sino te pones un dispositivo de rastreo, todo en beneficio de la falacia del “Bien Común”. La última fase será, si no sigues todas las directrices no podrás acceder al dinero digital que te regala Papa Estado. Es la perdida completa de tu libertad y la de tus hijos y futuras generaciones, abre los OJOS ANTES QUE SEA TARDE.

Entonces Señores este es “comunismo duro y puro” financiado por las más grandes fortunas del planeta y el poder supranacional más peligros que existe que es la ONU y que hoy junto con China se refuerzan con la llegada de “biden” al poder en las elecciones más fraudulentas de la historia (a propósito, en minúsculas, ningún globalista socialista merece MAYUSCULAS, por lo que los nombre propios de ellos en este artículo los mirara de esta forma, fue a propósito, NO ERROR). Solo las primeras acciones demuestran a donde vamos con una agenda radical de izquierda, financiación a la corrupta OMS, agenda de igualdad de género, desregulación de los opioides, eliminación de Fracking, etc. etc. etc. y a kamala harris diciendo que el éxito de ellos en el extranjero será el éxito en lo interno, que DIOS nos ampare.

Entendamos que esto que sucedió en Estados Unidos es un símbolo de poder de este grupo temible de “socialistas corporativos” que les hablo y que la misma revista izquierdista TIME menciona el complot que hicieron para derrotar a Trump.

Entendamos que gracias al Capitalismo y al Libre Mercado a pesar del lastre del Estado y a pesar de los corruptos empresarios y políticos, han generado la época de mayor abundancia y prosperidad, en la historia de la humanidad. La clase media más grande de la historia. Si hay pobreza aun es por los nefastos “estados benefactores mercantilista y socialistas y ahora Progresistas del mundo”. Como equivocadamente menciona el Papa Francisco en su encíclica socialista “Fratelli Tutti” (Hermanos Todos) que el libre mercado es el causante de todos los males que existen, Yo en mi persona si puedo afirmar y los ejemplos son miles que este “sistema benefactor mercantilista y socialista” es el causante de todos los males que nos aquejan hoy en día. Algo que debería de agregar; el Papa Francisco en su encíclica, pero no lo hará, por su inclinación socialista y globalista, como extrañamos al Papa Giovanni Paolo II (Juan Pablo II ) y recordando como él decía “Non Ce Paura” “No Tengan Miedo” , y así será querido Juan Pablo II.

Da pena escuchar a personas que hablan que ya no existen el espectro ideológico de izquierda y derecha, que eso son temas del pasado y que lo que hay que combatir es la corrupción que es ambidiestra. Sin embargo, a nivel mundial está “supuesta lucha contra la Corrupción “no ha sido más que una forma de la izquierda progresista de cooptar las instituciones de justicia para aplicar el famoso Lawfare o Politización de la Justicia. En nuestro país lo podemos ver en muchísimos casos como, por ejemplo: ver libre con medida sustitutiva a alguien como sandra torres, fuentes knight o álvaro colom, ante la complacencia de los medios de comunicación y la ayuda de jueces corruptos plegados a los intereses de esta agenda. ¿Quisiera preguntar qué pasaría si le dieran medida sustitutiva a roxana baldetti u otto pérez? Qué pasaría con los medios de comunicación y el ataque al juez que se atreviera a dar tal sentencia, con esto jamás estoy defendiendo a estos dos personajes, pero es un claro ejemplo de cómo se aplica diferente la Ley según del lado del espectro ideológico que te encuentres, estos casos se replican una y otras vez como con la NO Cancelación de la une, otro ejemplo claro es la persecución a nuestros héroes militares , (el ultimo el Coronel Chiroy un mártir del sistema podrido de justicia) y la nula persecución a los dirigentes guerrilleros . El país debe avanzar y dejar este tipo de persecuciones y resarcimientos que al final son una mina de oro para hellen mack y sus secuaces, apoyados por famosos empresarios que solo les interesan sus pinches intereses comerciales y de poder y estar en la lista de los elegidos por el foro económico mundial y la ONU.

Para finalizar entendamos algo en Guatemala y en Latinoamérica no ha existido nunca un Capitalismo, inclusive me atrevo a decir que pocos países han alcanzado un nivel de Capitalismo avanzado real, sin que lo opaque el mercantilismo, sin embargo, los países que han tenido sistemas donde existe un mayor Estado de Derecho o la única igualdad que defenderé que es la igualdad ante la LEY, han conseguido niveles de desarrollo significativos.

Para la ignorancia de muchos que culpan al Buen Capitalismo de todos los males, déjeme decirle que esta es una mentira de grandes proporciones, que ha quedada demostrada en este artículo donde el protagonista es el enemigo escondido o sea “el capitalismo de amigos o mercantilismo” que le da la entrada al nefasto socialismo y ahora también corporativo, con todo el poder económico que esto representa. Nadie hubiera creído que el Peor enemigo de la Libertad son personas que obtuvieron su poder gracias al Buen Capitalismo que ahora quieren destruir, estos malos empresarios perdieron el norte y ahora se creen semi divinos, queriendo dirigir la vida de las personas y eliminando a quien no les interese, al mejor estilo de la URSS, solo que pensando en una economía mixta donde ellos serán los grandes beneficiarios , una clase dominante, sobre una clase oprimida y con una clase media destruida dependiente del estado .

SOLO HAY UN CAMINO, Busquemos La Libertad Real, La Libertad Económica, El Libre Mercado y sobretodo un Estado de Derecho Fuerte con LA UNICA IGUALDAD QUE ES BUENA, LA IGUALDAD ANTE LA LEY. Pero solo sucederá si la mayoría silenciosa despierta antes que sea demasiado tarde.

Libre expresión de pensamiento.

