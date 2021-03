Las aventuras de Itaca y la manada

¡¡¡¡¡GRRRR!!!! ¡¡¡¡¡GUAU!!!!

El día domingo 26 de enero de este año que recién inicia, tuve la oportunidad de asistir, junto con Tito Alvarado y su esposa, Helen Toledo, Christy, el poeta Pablo Bejarano y otros poetas que nos acompañaron, además de público en general a la presentación de Itaca y la manada, contado por su autora, la escritora Ana María Valdeavellano.

El ambiente se convirtió en una algarabía, Ana María contó la historia de Itaca, sus aventuras con la manada de perros (y la manada de humanos como dice su autora). Después de la presentación, tuve oportunidad de sentarme con Ana María a conversar un poco a través de esta entrevista. Y esto es lo que ella nos cuenta:

CF.: ¿Quién es Ana María Valdeavellano?

A M V.: Ana María Valdeavellano es una enamorada de las letras, una enamorada de los perros, de la sonrisa, de la alegría, de la naturaleza, sobre todo del mar. – CF Hay que rico – enamorada total y absoluta de la vida y de lo mejor de la vida.

CF.: ¿Qué hace Ana María en su día a día? ¡y valga la rima!

A M V.: ¡Ah muy bien! (risas) pues Ana María tiene la dicha de salir a caminar con Itaca y Troya, sus dos perras y luego regresar a escribir, si no hay algún compromiso de alguna presentación, alguna lectura de poesía, o algún taller. Porque Ana María vive de correcciones, su propia empresa de corrección de textos y de talleres de redacción, ortografía, presentación, informes, creación literaria, lectura, técnicas de estudio, una serie de temas.

C. F.: ¿Por qué las aventuras de Itaca? ¿A qué se debió eso?

A. M. V.: Bueno, ese es el segundo libro Itaca y la manada, ¡¡¡wuf wuf!! Itaca y la manada y el primero ¡guau! (wuf) surgió porque tuve que poner a dormir a mi schnauzer que vivió conmigo 14 años 9 meses, entonces, ¿Por qué si tengo la pluma y el infinito de posibilidades de una pluma, por qué mi perrita tendría que morir? Entonces decidí darle vida en ese libro, pero también he tenido más perros y también tuve un gato, entonces el primer libro es la historia de 8 de mis perros y un gato, y luego todos ¿Cuándo viene el dos? Mira si has sido un éxito ¿Cuándo vas a escribir el dos? Entonces escribí la de Itaca y la manada, la manada de familiares como la manada de humanos, y los perros de esos humanos, somos amigos vecinos con una estrecha amistad, una confianza total y absoluta hasta que se anime pasa algo te vas a hacer cargo de mis perros y yo me voy a hacer cargo de los tuyos. Si nos vamos de viaje recibimos fotos diarias de nuestros perros y enviamos foto diaria de sus perros, nos llamamos tíitos, – C. F. ¡Que divino! Acá somos los tiitos, esa es la razón, y ahora tengo otra bendición, yo no creía lo que decían de la ferocidad y traicioneros del Pitbull, por razones de la vida, Troya vivió un mes en mi casa, en apoyo a mi sobrino y después de un mes no la pude devolver, ya la amábamos Itaca y yo, ya era parte de la manada, y parte del libro de Troya está enfocado a demostrar la nobleza y lo cariñoso que es un Pitbul porque es la más cariñosa de la manada.

C. F.: que divina, sí, es que hay un mito de los pitbul de que son agresivos

A. M. V.: Lo que debería de haber es un mito de los malos papás de perros, de los malos entrenadores, de los que utilizan perros y los ponen a pelear, de los que convierten un ángel en un monstruo, porque Troyita es un ángel.

C. F.: A ver, cuéntame un poco la historia ¿Por qué les pusiste Itaca y Troya? Porque me suenan a las ciudades griegas. Te gusta lo clásico.

A. M. V.: Uno de los cursos que más he gozado en impartir es la literatura clásica, entonces, contagié a mi sobrino y él tiene a Esparta.

C. F.: JAJAJAJA Poco falta que tenga a Leónidas, al gato Leónidas.

A. M. V.: El día que yo decidí adoptar a Itaca, pensé en llamarla Atena pero, soy una enamorada de la Odisea, Itaca es el lugar, la pronunciación exacta es Taca, pero suena más duro, es la isla donde salió a Odiseo, CF Ulises, AMV, sí, Ulises u Odiseo, significa el sueño alcanzado CF: ¡Ay, qué lindo! Hay un poeta que se llama Itaca también y es una bella isla que merecía ser honrada. (Se acerca Itaca a mi) como sabe que estás hablando de ella se te acercó, entonces por eso, y el nombre de Troya lo eligió mi sobrino el papá de Esparta, yo la hubiera llamado Ilyon, porque es exactamente lo mismo, Troya era de dos hermanos, Tro e Ilo, Troya e Iliom, yo hubiera elegido Iliom pero como no era mía en ese tiempo, un mes después no quise cambiarle el nombre, como es tan amorosa no le decimos Troya solo Troyita.

C. F.: ¿Cuál es el público al que te enfocas? ¿Qué público te enfocas tú?

A. M. V.: Bueno, depende, cuando voy como poeta, secundaria, bachillerato, universidades, amantes de la poesía, público en general, para eventos, festivales, por ejemplo el festival de Antigua, el festival de Xela, que te digo me honra que me invitaran, y de público de mis libros de perritos ya estuvimos en FILGUA ya hemos estado dos veces, en la feria del parque central, hemos estado en muchísimos colegios, hemos tenido tres lecturas en un solo día aprovechando la feria del libro, los chicos disfrutan mucho de la lectura y poderse tomar fotos con Itaca, acariciarla, ella es feliz con eso, es más en la lectura de la feria del libro ella decidió irse a sentar entre el público.

C. F.: ¡Qué divina! Como Itaca es quien presenta las historias

A. M. V.: El libro está contado por ella, y desde ella y su mentalidad.

C. F.: Y tú como su intérprete, digamos.

A. M. V.: No, no, yo sólo lo leo, es más, en el libro de Troya ya dice que su mamá va a leer los libros, que dice que son de ella, pero ella no es perrito, los libros son de perritos. (se voltea a las perritas) ¿verdad que si, mi amor?

C. F.: ¿Verdad que sí, preciosa, verdad que sí, Itaca? (hacia Ana María) ¿Cuál sería tu consejo para los chicos tanto amantes de los perritos como los que quieran estar escribiendo tanto poesía como otra rama de la literatura?

A. M. V.: En primer lugar, que hay que leer, porque la lectura es el camino a la escritura, y leer es deslizar la vista por los diversos senderos del placer, pero escribir es darle tu voz a la vida, entonces los libros de ellas, llevan partes para que los chicos escriban, para que los chicos jueguen, para que disfruten de esa lectura pero también que sean creadores, entonces, eso crear, amar a los perros, pensar que no son un juguete, son seres vivos que merecen respeto, que tienen gustos, que beba cuenta las cosas más horribles que le hizo su mamá fue meterla a una piscina y es cierto, el schnauzer no es un perro de agua, yo feliz me la llevé al puerto y la metí a la piscina, y la perrita se aterró, entonces, saber lo que le gusta y que no le gusta, a Itaca le gustan las olas, Troya ya nadó por primera vez en una lagunita, y no se asustó ni nada, salió muy bien, fue la última en entrar a nadar porque era la única que era su primera vez que nadaba, hay que saber que les gusta a los perros.

C. F.: Voy un poco en desorden en las preguntas pero ¿Qué te inspira a escribir poesía?

A. M. V.: Todo, todo, todo, creo que todo tiene una relación pero especialmente el mar, tuve un poema que empieza en el mar y todo me pone una pluma en la mano, adoro el mar, que en voces tengo en mi último libro en voces de mar y mujer, es imposible pero igual, acabo de escribir acerca de los siete colores del arcoíris pero enfocado hacia el amor, he estado con el siete en mis tres últimos libros, las siete redenciones capitales, yo no creo en el pecado, y creo que el amor redime, y limpia tu corazón entonces, convertí en redenciones los pecados capitales, tengo otro, los siete velos, que es todo el acto de amor pero igual tengo parte por ejemplo de voces ancestrales hablando por ejemplo: del cerro de oro, los volcanes, de todo esto que nos rodea, de lo nuestro.

C. F.: O sea, las lecciones lean, escriban y escriban, denle voz a su…

A. M. V.: Sean creativos, no tienen que… esto no es específico en la literatura, allí está la música, allí está en todo, el arte, no te guíes por lo que hacen los demás, haz lo que tú quieras hacer, haz lo tuyo, eso es lo principal, ser feliz y enfocarse a lo que uno quiere, a parte, el dedicarte al arte de las posibilidades de conocer personas fabulosas, de tener oportunidades, tú eres un ejemplo de ello, conocernos en un encuentro de poetas fue riquísimo.

C. F.: FUE LINDO, tú tienes mi libro, yo tengo el tuyo que se los leo a mis sobrinos que les encanta.

A. M. V.: El último desafortunadamente ya no tengo de los anteriores, que yo publico 500 libros al año, y luego me voy al nuevo, y cada diez, una antología, este año llego a 18 libros y el otro año publico la antología.

Luego de nuestra plática que fue deliciosa, hizo una siguiente presentación de Itaca y la manada, al final, los poetas presentes leímos algo de nuestras creaciones para darle un poco más de nosotros.

En la siguiente entrega conoceremos un poco al poeta Pablo Bejarano, a quien tuve el honor de entrevistar luego de la presentación.

