Ya se dieron cuenta que…

La Corte de Constitucionalidad fue creada para salvaguardar el más estricto respeto a la Constitución con el fin de preservar el orden constitucional en el país (artículo 268 de la Constitución Política de la República de Guatemala). O sea que no fue creada para ser usada como juez y parte en nada, para auto proclamarse dioses del Olimpo, para usurpar las funciones de los 3 (tres) Organismos del Estado y pretender ella gobernar Guatemala.

No fue tampoco creada para servir como instrumento de propagación ideológica alguna, de venganza política en esta supuesta era de posguerra, ni para servir a un sector del país (guerrilla o militares, empresarios o campesinos, burócratas o sector productivo).

Fue creada para servir a TODOS los guatemaltecos por igual, ya que el orden constitucional es del país en general, no es cuestión de un sector.

En la última decada, la CC se comportó como instrumento ideológico y al hacerlo, violó la Constitución que debía proteger.

Atropelló el derecho al trabajo al propiciar el cierre injustificado de empresas nacionales y extranjeras. Obligó a Guatemala a enfrentar arbitrajes internacionales que no sólo nos cuestan mucho dinero, sino que además nos hacen quedar como un país en el que la inversión privada no se respeta. Esto, a pesar de que eran inversiones legales y de que la Constitución protege la propiedad privada, que es un derecho humano. Sólo en el caso de la Mina San Rafael fueron 80 mil familias (saque usted la cuenta) las afectadas.

La CC protegió invasores de tierra que además protegen al narcotrafico al destruir plantaciones para que sean pistas de aterrizaje clandestinas para mover la droga. No dejan entrar al Ejercito ni a la policía porque además el remedo de PDH, ese insulto que se llama jordán rodas andrade (pariente de guerrilleros asesinos) peotege a los invasores.

La CC llegó al colmo de auto-ampararse bajo la criminal Gloria Porras de creerse omnipotente y que están por encima de la ley. Se le olvidó a ella y sus secuaces que nadie está por encima de la Ley, que no es dueña del cargo, que no encarna una deidad, que la CC no es suya, que su sueldo sale de los impuestos de los que pagamos impuestos y que por consiguiente, auto ampararse es una aberración jurídica.

La mafia que se tiene la Mack y Gutierrez es tan poderosa que reclutaron periódicos y medios, periodistas y hasta juristas que en algún momento fueron voces respetables. Es increíble ver como esos personajes protegen y defienden lo indefendible, a pesar de que las leyes son claras.

Gracias a la CC Guatemala viola su propia Constitución pagando resarcimiento que esa claramente estipula son ilegales.

Y por último, las embajadas de Estados Unidos y el denominado G13 que a veces es G8 o el numerito que les convenga, entrometido violando la Convención de Viena, se atreven a presionar abiertamente unos solapan a otros, para proteger a estos corruptos. Nos queda claro a los ciudadanos que para esos gobiernos la corrupción anti socialismo globalista es pecado, mientras que la corrupción socialista es aplaudida e incentivada. Ellos pretenden, como lo hicieron con su amada cicig, atacar corrupción con corrupción.

La CC permitió Oderbrecht, un caso en el que Guatemala perdió no 80 mil Quetzales, o 10 mil dólares, cortesía de Sandoval, el fiscal corrupto de la Feci.

Oderbrecht se trata de la obra de ampliación a cuatro carriles de la ruta CA 2 Occidente, o sea el tramo Cocales a Tecún Umán durante el gobierno del PP. No se trabajó y Guatemala quedamos pagando un préstamo de US$254.3 millones (más o menos Q2 mil millones).

Fue el gobierno de Jimmy Morales cuando el ex Ministro Aldo Garcia destapó y denunció esta estafa al país. Guatemala exigió a la empresa brasileña la indemnización al país de US$76 millones. Cuando diversos medios pidieron información el MP bajo candado de Erika Aifán, les negaron el acceso.

Claro, como son Sandoval y Aifán la embajada de Estados Unidos los protege, aplaude y premia.

Es así que los Magistrados Porras, De Mata Vela y el finado Mejía de la CC saliente tienen una larga lista de violaciones al debido proceso, a diversas leyes ordinarias y sobre todo, a la Constitución que juraron proteger.

Lo que algunos no parecen querer entender (porque es obvio no le conviene a su agenda), es que si la CC funciona correctamente, tendríamos certeza jurídica. Con eso, se atrae inversión y se genera empleo. Si hay empleo, hay prosperidad. Si hay dinero circulando surgen los emprendimientos de todo tamaño que generan más prosperidad. Pero no se quieren dar cuenta.

Por suerte somos más los chapines que esperamos esta CC cumpla su mandato, proteja la Constitución y despolitice la administración de justicia. Que el que la haga la pague sea empresario o campesino, burócrata, militar o guerrillero. Punto.

La ironía es que todos los que alegan de la nueva CC primero huirían a USA que a Venezuela o Cuba, pero aquí luchan por imponer un sistema tipo Venezuela o Cuba…

