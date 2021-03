Mujer para siempre tu… Para siempre yo

Desde mi punto de vista, de todos los amores, el primero que hay que experimentar y vivir, es el propio.

Por alguna extraña razón el recién pasado 8 de marzo, ante el bombardeo de mensajes, memes, comentarios en redes, prensa, noticias, puntos de vista, saludos, fotos de incidentes en el centro de la ciudad, yo únicamente podía escuchar algunas estrofas de una de las canciones más bellas y románticas escritas que para mí, existen.

Pasé tarareándola todo el bendito día… solo que esta vez, por primera vez, la escuché distinto, y en esta trama era yo quien me la cantaba a mi misma, quizás queriendo encontrar una postura auténtica, no sé si moderna, intelectual, congruente o popular, pero encontrar mi postura ante el día de la mujer, que no tiene que ser el 8 pero que si debe der un día o todos como leía; en serio que ante tanta opinión lo que necesitaba era entenderme a mí, conocerme a mí, saludarme a mi … encontrar mi postura ante el CONTROVERSIAL día, que por si fuera poco, para muchos pareciera la oportunidad perfecta para vender ideales… irreales… en todos los ámbitos

Desde mi punto de vista, de todos los amores, el primero que hay que experimentar y vivir, es el propio; no tengo la menor duda que no hay ser humano que pueda amar realmente sin amarse antes a sí mismo. Amarse de verdad, reconociéndose única e irrepetible, amarse en serio suficiente para no conformarse con ser lo que la sociedad quiere sino quien su espíritu necesita. Respetando sobre todo las razones de otras mujeres que se pronuncian y tienen radicales posturas políticas, religiosas y sociales.

No quise dejar de saludarme y saludarlas, y en mi caso lo que quiero es pedirles que nos amemos, que antes de cualquier acto, decisión, reconexión nos queramos y aprendamos a amarnos primero para poder después amar a algo o alguien, creo que de empezar por allí podremos hacer la diferencia en este mundo, en el lugar en donde nos ha tocado estar y ser. Las letras no son mías, honro a Alux Nahual, creo que es hermoso pensar que en su momento nos las cantaron y que hoy; nos las cantamos a nosotras mismas; sobre todo si la escuchamos desde el lado de mí, que para ser plena debe amarse…

Feliz día de la mujer para ti y para mí con las letras que un hombre guatemalteco un día al enamorarse escribió… que así nos amemos primero a nosotras, porque sabemos lo que queremos y quizás nos cuesta decirlo, pero estamos decididas a hacer lo que sea necesario para contar con nosotras mismas siempre.

Sabes perfectamente bien

Lo que quiero de ti

Y me miras y sonríes inocente

Y no sabes que decir

Uhhh…

… MUJER PARA SIEMPRE TU, PARA SIEMPRE YO

