La imposición del nuevo orden mundial

Debemos Saber La Verdad

Tenemos que valorarnos los seres humanos por los cambios que estamos viviendo y ya no seguir siendo complacientes con quienes nos pretenden manipular para llevarnos al nuevo orden mundial.

En una ciudad de China hace poco más de un año apareció el (coronavirus) covid-19, pero nunca se ha sabido con exactitud su origen y de inmediato se extendió por todo el mundo y no se ha podido combatir.

En forma paralela inicio la publicidad masiva a través de los medios de comunicación internacionales estuvieron presentando diariamente estadísticas de los contagiados y los muertos por covid-19 en cada país y dando noticias alarmantes sobre el tema, para meter medio a los seres humanos y a los gobiernos.

También a través de estos medios de comunicación internacionales para evitar el contagio del covid-19, empezaron a anunciar restricciones como cuarentenas, aislamientos, que no hubiera reuniones de personas, la utilización de mascarillas todo el tiempo, lavarse las manos contantemente, el uso de alcohol, cerrar negocios pequeños, restaurantes, etc. y con todo lo antes indicado se aisló a las personas y se logró que se provocara una crisis económica mundial.

Hemos tenido noticias en todo el mundo sobre laboratorios mundiales que dicen han estado preparando la vacuna para combatir el covid-19 y últimamente han aparecido vacunas de diferentes laboratorios con posibles curas del covid-19 para que no afecte a los humanos, pero tampoco hay información completa ni una certeza de que lo lograrán.

Con lo anterior se puede ver que por la pandemia del covid-19 se ha creado una crisis mundial económica y de salud, y así los que han estado organizando el nuevo orden mundial ofrecen a los gobernantes muchas cosas haciéndoles creer que será para el bien de la población.

Todo lo anterior no pudo haber sido espontáneo o casual, sino que tuvo que haber sido planificado y financiado, para que se lograra rápido y eficientemente provocar la crisis de salud y económica y para que el nuevo orden mundial, pueda controlar a las poblaciones y obtener más riquezas que se las repartirán principalmente entre quienes están promoviendo y manejando el nuevo orden mundial.

Hay que darse cuenta de que en el mundo son muchas más las personas que mueren por enfermedades comunes, cardíacas, cáncer, desnutrición, por violencia, etc. que las que mueren por el covid-19.

En los últimos tiempos han querido hacernos creer que por cuarentenas y restricciones planteadas se le ganará la guerra al covid-19.

La forma de vencer al covid-19 no es teniendo cuarentenas y restricciones como utilizar vidrios protectores, plásticos, mascarillas, dejando de asistir a lugares públicos, aislándose, lavándose las manos, utilizando alcohol en las manos todo el tiempo, limpiándose los zapatos, etc. todas estas restricciones pueden convertirse en una nueva modalidad que quieren imponernos, para vender más sus productos y vacunas en todo el mundo.

Hemos escuchado que el covid-19 es un nuevo virus, pero la realidad es que el sistema inmunológico del ser humano si puede combatir este y cualquier virus, por eso hemos visto que la gran mayoría de personas que tuvieron covid-19 si se recuperaron y muchos ni siquiera se enteraron de que lo tenían. En este último año lo que ha logrado este triunfo de vencer el covid-19 fue el sistema inmunológico del ser humano.

Sin embargo, hay personas con sistema inmunológico que no pueden hacer bien su trabajo y por eso no pueden combatir bien el covid-19 y se debería lograr ayudar a proteger a esas personas.

Los microbios y virus pueden estar en todas partes, pero la solución del problema no es desde la perspectiva equivocada ni cerrando la economía de los países.

El covid-19 se debe ver solo como un problema de salud, porque no se pueden destruir todos las bacterias y virus que pueden provocar infecciones, es imposible esterilizar a todo el mundo. Se deben fortalecer los sistemas inmunológicos de las personas.

Todos los seres humanos y los gobiernos deberíamos obligarnos a que se mantenga la buena salud que es un trabajo esencial para fortalecer el sistema inmunológico, porque es la única forma en la que vamos a lograr combatir el virus del covid-19 y las bacterias de todo tipo incluyendo la escherichia coli.

Hay que ver cual es la razón de la vida porque no se puede vivir sin libertad. Antes de las crisis de salud y económica a las que nos metieron, no había cuarentenas ni confinamientos, se tenían reuniones de muchas personas juntas, no se utilizaban mascarillas, no se lavaban las manos antes de saludarse, muchas personas trabajaban juntas, se comía con libertad, etc. y aún así el ser humano sigue vivo porque el sistema inmunológico lo ha tenido todo cubierto protegiendo al ser humano.

Para tener el sistema inmunológico fuerte, cada ser humano debe salir todo el tiempo, respirar aire fresco, con el sol obtener vitamina D, caminar, hacer ejercicios, transpirar y tener una dieta saludable consistente en comer muchas verduras, frutas, legumbres, granos integrales, proteínas magras y grasas saludables.

No debemos permitir que a los seres humanos que vivimos en este planeta tan maravilloso, nos sigan manipulando organizaciones mundiales irresponsables que nos quieren meter miedo para imponer sus intereses a través del nuevo orden mundial, para que hagamos lo que plantean como soluciones y así lograr tener ellos poder político y económico, que nos afectará negativamente a todos.

Lo anterior son sugerencias a los seres humanos para que nos valoremos y poder combatir el covid-19 y otras bacterias para vivir mejor. Esto siempre puede ser trabajado para mejorarse día tras día. Además, lograremos tener un sentido de confianza, propósito de vida, paz con uno mismo y para con los demás seres humanos, más allá de lo que nos podamos imaginar.

Libre expresión de pensamiento.

Lea más del autor: