La vida, estudios y muerte

Petardo

El crecimiento, es el crecimiento del humano es la teoría de un seguimiento de acuerdo con nuestros estándares de salud y bienestar en el ser humano, es el proceso biológico por el cual un niño aumenta de masa y tamaño a la vez que experimenta una serie de cambios morfológicos y funcionales que afecta a todo el organismo hasta adquirir el mayor crecimiento en el cuerpo humano.

Este aumento comienza por las propias células, pasando por tejidos, hasta llegar a los órganos y sistemas. Estas estructuras, más desarrolladas, se hacen cargo de realizar el trabajo biológico más importante. Los órganos terminan de madurar a los 13 a esta edad para los varones y a los 14 para las mujeres. El crecimiento también se define como el aumento en el número de células de un organismo, lo que conlleva el aumento de tamaño. Es medible y cuantificable. El crecimiento se consigue por una doble acción: un aumento en el tamaño de las células del cuerpo, y un aumento en su número real. Los estudiosos de la vida humana establecen siete etapas o períodos de la vida del ser humano, ordenadas de la siguiente manera: Etapa prenatal, Etapa de la Infancia, Etapa de la Niñez, Etapa de la Adolescencia, Etapa de la Juventud, Etapa de la Adultez y Etapa de la Ancianidad. Para el psiquismo, normalmente, cuando está sana, la psiquis dota de más oportunidades de adaptación al medio ambiente. Esta adaptación es el proceso por el cual un organismo activamente, se adecúa al ambiente y a los cambios que operan en él, aunque sean perjudiciales y supongan una atrofia de importantes facultades para el organismo. Todos los elementos jóvenes de todas las especies, incluida la nuestra, comienzan la vida con un armamento que es necesario para que la adaptación se realice y pueda continuar. Ya que este programa, con el que nacemos, desarrolla un juego con el mundo exterior. El aprendizaje juega un rol importante en esta adaptación, más importante en la medida de lo complejo que el organismo sea. En los humanos, el aprendizaje del individuo, generalmente, está mediatizado por la educación imbuida.

Una aproximación en la comprensión del psiquismo lo considera como un sistema de estructuras y procesos de naturaleza material construido sobre la base del funcionamiento de las estructuras biológicas preexistentes, lo que implica que no se puede localizar como una estructura anatómica, sino que su existencia es funcional. Hasta no hace muchos años, se pensaba que el cerebro tenía zonas exclusivas de funcionamiento hasta que por medio de imagenología se pudo determinar que cuando se realiza una función, el cerebro actúa de manera semejante a una orquesta sinfónica interactuando varias áreas entre sí. Además, se pudo establecer que cuando un área cerebral no especializada, es dañada, otra área puede realizar un reemplazo parcial de sus funciones. Todo esto lo aprendimos con mi compañero como base al cuerpo sin vida que me proporcionó mi cadáver. Cuando estudiamos medicina tenía mi cadáver cerca de mi amigo y compañero Luis Alberto Destarac Sáenz quien tenía también un cadáver para trabajar y estudiar anatómicamente al ser humano. Con mi compañero después de hacer la disección nos quitábamos los guantes y guardábamos cada uno en el locker que se nos asignaba. Con este compañero nos poníamos a platicar y siempre nos preguntamos ¨quién será el dueño del cuerpo que diseccionábamos y que sería de El”- Teníamos el sentimiento de la persona humana que nos prestaba el cuerpo para estudiar. Pasaron los años y mi compañero se especializo de Oftalmólogo y yo de cirujano. Esta semana mi compañero falleció y tendrá ante mi persona la respuesta de la muerte después de la vida.

