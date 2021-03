Por las redes se aprende

Petardo

Es interesante que algunos guatemaltecos con buen nivel de preparación toquen el tema de La Biblia y, el riesgo que ante feligreses envíen un mal mensaje de algunos pasajes de esta por su mala interpretación. Uno de los libros que me regalo mi padre para un mi cumpleaños fue un resumen de la Biblia y me hizo ver que la leyera poco a poco y tratara de meditar, interpretar y razonar lo leído y que le fuera platicando a mi padre sobre dicho libro y mi entendimiento de lo leído. Aprendí que Hermenéutica bíblica es la ciencia de la interpretación aplicada a los libros y epístolas de la Biblia, es decir, la interpretación de los documentos o exégesis bíblicos.

Además de los términos “exégeta” y “hermeneuta”, también se utiliza el término biblista para denominar al experto en las Sagradas Escrituras. El proceso de interpretación de los textos bíblicos debe ser de índole científico crítico, no un ejercicio de justificación del criterio teológico propio, por lo que la hermenéutica bíblica no debe ser una excusa, sino una sincera búsqueda racional del sentido y alcance de los textos en cuestión. Para este fin, se aplica especialmente el método gramático-histórico, que tiene en cuenta tanto la crítica filológica como el impacto del contexto sobre el texto y la crítica histórica de los hechos relatados. Hermenéutica es el conocimiento y arte de la interpretación de los textos para determinar el significado exacto de las palabras mediante las cuales se ha expresado un pensamiento. Exégesis implica la interpretación crítica y completa de un texto. La distinción entre exégesis y hermenéutica es muy sutil, pues no son términos que tengan necesariamente un significado idéntico, aunque se utilizan de forma intercambiable en la mayor parte de los casos. Según la intención del que use dichos términos se puede dar a “hermenéutica” el rasgo de búsqueda de significados espirituales, y a “exégesis” el de una interpretación bíblica centrada en la literalidad del texto y en la reconstrucción de su significado original en el momento de su redacción; pero también puede darse a entender que “exégesis” sea la explicación de la Biblia y “hermenéutica” el conjunto de reglas que se siguen para llegar a tal explicación. Debido a lo antes explicado debemos darnos cuenta de la razón de la formación de diferentes grupos religiosos que por esa razón no trabajan unidos para llegar a lo más alto que es Dios. Por lectura o medios audiovisuales me agrada escuchar de diferentes religiosos, lo que aún no he comprendido.

Algunos me confunden más, otros parecieran que me están amenazando, algunos reganando y otros pidiéndome el diezmo. Cosa interesante que estando en un hospital como Jefe de Residentes de Cirugía, llego a platicarme el Jefe de Residentes de Pediatría a despedirse y por nuestra amistad verdadera me conto que se retiraba porque lo iban a mandar a otro país, una secta evangélica a prepararse para entregarle un centro religioso cristiano. Con mucha confianza me conto que el centro religioso era comprado con determinado número de feligreses. Paso el tiempo y él era Pastor y yo continúe con mi carrera de médico y cirujano, pero aun leo analizo y razono la Biblia y cada día me confundo más. En cada Semana Santa lloro al ver la representación del hombre que en la cruz murió por mi mal proceder, para ser perdonado.

Libre expresión de pensamiento.

Lea más del autor: