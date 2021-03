Receta para un desmadre

Políticamente Incorrecta

Los delegados de USA a Guatemala se quedaron sin venir y los corruptos vividores de la izquierda cual novia plantada en el altar. Dicen que van a venir en otro momento. Su objetivo es instaurar la fuerza de tarea que supuestamente controlará el combate a la corrupción y el crimen organizado en el Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador), como se los anuncié en un vídeo de fecha 2 de febrero del año en curso.

Juan González, nació en Cartagena-Colombia. Migraron a los Estados Unidos a pesar de que su padre estaba haciendo carrera con un excelente empleo en la empresa Ecopetrol. O sea, no emigraron a USA por necesidad. Vino a Guatemala por primera vez siendo un joven voluntario con los Cuerpos de Paz. Trabajó junto a Tom Shannon, otro diplomático de carrera con definidas tendencias globalistas. Según dicen en Washington, lo considera su mentor.

Lo más interesante, o aterrador, es que fue asesor del entonces Vicepresidente Biden durante la Administración Obama-Biden en el Consejo de Seguridad para América Latina de la Casa Blanca. O sea, debe saber de Baxter, de los yacimientos de uranio, de la conexión Rusia-Ucrania en la exportación de níquel.

Durante la Administración Trump trabajó con Bernie Sanders y Chuck Shummer, o sea que se subraya su tendencia socialista y globalista. En esas manos está la política exterior hacia Guatemala de la Administración del Presidente Joe Biden. No es sorpresa que premien guerrilleros, y se declare gran admirador de Helen Mack. Seguro saldrán en fotos retratados todos los zurdos con él cuando venga.

Es así que no debemos sorprendernos que nos vengan a imponer, y aceptemos como borregos, un nuevo ente externo, netamente Demócrata, que quiera estar nuevamente por encima de la Constitución. Estos gringos, si se los permitimos, van a hacer de nuestras leyes carta higiénica, igual que Velasquez. No en balde han dicho que vienen a “llenar el vacío” que dejaron la nefasta cicig en Guatemala y Maccih en Honduras.

Suena muy lindo que hable de proteger la dignidad humana, como meta ulterior. Sin embargo, uno se pregunta cómo pretenden hacerlo cuando se alían a la suciedad civil, a los jueces y activistas violadores de las mismas dignidades que estos gringos dicen que quieren proteger. O sea, el tema será “a según” como cicig. Si son sus amigos, afines a ellos, serán inmaculados. Si son sus opositores o rivales, serán encarcelados.

Amenazan con retirar visas, congelar cuentas bancarias que sus objetivos tengan en USA, y de ser posible, aplicarles la Ley Magnitsky.

Si bien quisiera darles el beneficio de la duda y pensar que sus metas son legítimas, que serán imparciales y objetivos, pienso que esta comisión va ha tratar de imponerse sobre los 3 organismos del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y de dominar a la CC que siguen tratando de cooptar. Van a llegar hasta donde las autoridades en Guatemala y la ciudadanía se los permita. Harán de nuestra patria un trapeador, cómo lo hizo Velasquez, o al menos lo intentarán.

A través de la Embajada también están presionando para que no se permita a la nueva CC ser juramentada el 14 de abril, porque no conviene a sus intereses. No nos sorprendamos de que les levanten falsos a los 4 Magistrados elegidos que no son afines a la mafia Mack.

Vemos cómo la Administración Biden está tratando de quitar a todos los jueces nombrados por la Administración Trump. Están obligando a 56 jueces conservadores a presentar sus renuncias. Ya pararon la investigación de Hunter Biden en los meses previos a la elección de noviembre 2020. Las autoridades están investigando movimientos financieros extraños de Hunter Biden y posibles violaciones que incluyen en materia impositiva y de lavado de dinero. Biden dice que las historias sobre su hijo son “cuentos rusos”.

Con toda la podredumbre del pantano de Washington-DC que ya conocemos, ¿con qué autoridad moral vienen los gringos a imponernos algo? Y, ¿seremos tan zoquetes que nos vamos a tragar semejante píldora, otra vez?

A menos que, pase algo dramático, como que arresten a Sandoval, a Aifán, a Aldana, a Barrios, a Xetumul, a Pascual, a las Mack, Gutiérrez, Blanco, Vargas, Hernández, Gloria Porras o algo así, somos muchos (muchos) los que no les creemos su “buena fe” y honorables intenciones.

Libre expresión de pensamiento.

