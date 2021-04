Cuando las Cifras Hablan: El Miedo Infundido Nubla la Razón

Derecho Ajeno

Hoy en día estamos viviendo una irrealidad de lo que pasa realmente, lo que me gusta de la estadística y los datos en general es que nos dan cifras que nos proporcionan la verdad de una situación determinada. La izquierda, los globalitas y los corruptos medios de comunicación serviles odian estos datos pues solo develan algo que les parece repugnante LA VERDAD.

Hoy después un año de la Pandemia o Plandemia como usted le quiera llamar, podemos darnos cuenta de que las sugerencias globalitas de los nefastos organismos socialistoides internacionales como la ONU, OMS, Banco Mundial acompañados de su contraparte privada WEF (Foro Económico Mundial), No funcionan y la razón es simple no podemos aplicar los mismos protocolos a todos los países del mundo, ya que las diferencias demográficas entre los mismo son demasiado diversas. Por ejemplo, datos interesantes Italia tiene 23 % de personas arriba de 70 años contra Guatemala que tiene 4.5 %, la población en riesgo en ambos países es demasiado diferente. Aunque desde mi punto de vista estas cuarentenas interminables y encierros draconianos en ningún caso son acertados, lo Cual se demuestra en estados como Texas y Países como Suecia que sin cerrar tiene incluso mejores números que sus homólogos europeos.

Solo para que usted puede hacer una comparativa real y no con datos absolutos sino porcentuales que son los realmente objetivos, sabía usted que en el mundo mueren 160,000 personas al día por todas las causas (60 millones al año) y que por todas las enfermedades contagiosas mueren 40,000 personas diarias (14 millones al año) y que realmente el Covid 19 con sus “Supuestas” 2,700,000 muertes equivalen realmente a las muertes del mundo en 17 días (hablo de supuestas pues hay muchas muertes que muchos indicadores dicen que no fueron POR Covid sino CON Covid, esto cambia mucho pues la gran mayoría eran personas con condiciones preexistentes severas). Por lo que concluimos que si todas esas muertes fueran confirmadas de Covid 19 hablaríamos de un aumento de muertes del 4 %. Imagínese que los medios de comunicación se dieran a la tarea de comunicar las 40,000 muertes diarias que se dan por enfermedades contagiosas en el mundo todos los días, el resultado fuera catastrófico, viviéramos aislados de todo por miedo a Morir por una de esas temibles enfermedades.

Las recomendaciones de la corrupta OMS desde un inicio han sido nefastas como cuando recomendaron No utilizar ibuprofeno por ejemplo y los protocolos de entubamiento lo cual quedo en manifiesto luego que se hicieran la autopsias en Italia. ¿Pero quién se responsabiliza al fin de estas malas decisiones de burócratas prepotentes que gozan de inmunidad total ante sus pésimas decisiones que cuestan vidas de personas? Cuando miramos el actuar de estos entes no es difícil entender que los motivos son Políticos y Económicos y no son los de Cuidar y proteger la Vida de las personas. Para estos Globalitas el Fin Justifica los Medios, y presionan a los gobiernos nacionales a cambio de jugosos prestamos multimillonarios ilimitados siempre y cuando sigan la agenda de encierro y de terror para la población. Es de aplaudir a presidentes valientes como el bielorruso que no acepto el soborno de estos organismos para encerrar a su población, algo que la mayoría de corruptos gobernantes a nivel mundial en su mayoría no lo hacen, ya que están con la agenda globalista o están con los jugosos ingresos que pueden dar los jugosos préstamos a cambio de endeudar el futuro de sus países.

Hoy en nuestro país nuevamente se cierne otra gran amenaza y es que los abusivos burócratas actúan con medidas de hechos contra nuestros niños, prohibiendo las clases presenciales porque el supuesto semáforo esta en amarillo. Ahora este en el color que este entremos al riesgo directo sobre nuestros niños y jóvenes, las muertes en el país del segmento de población de 0 a 20 años son 92 personas para una población de 8.9 millones que representa este segmento, hablamos de una mortandad del 0.001012 % para que lo entendamos mejor 10 personas por cada millón han muerto en Guatemala supuestamente por Covid por lo que el riesgo de esta enfermedad es prácticamente nulo en este segmento de la población. ¿Qué medida científica aplican estos burócratas? ninguna definitivamente. Ahora vamos a la estadística general el porcentaje de muerte sobre población total en Guatemala y el mundo es del 0.035667% o 356 personas por cada millón de habitantes, si dividimos la población en menores de 60 años se generan 152 muertes por cada millón y mayores de 60 años de 2,926 por cada millón. Está claro cuál es el segmento de población a cuidar. Tomar las medidas de cierre de colegios y escuelas es una decisión Política abusiva por parte de la ministra, surge la pregunta porque el MINEDUC nunca invirtió en las escuelas para que pudieran cumplir los protocolos que ellos crearon y castigan ahora a los colegios privados que de forma muy profesional implementaron e invirtieron en los protocolos de bio seguridad y que ahora por un capricho de esta burócrata cerraran los centros educativos , será de preguntarse también si es un capricho o lo más probable es que ya le ofrecieron algún puesto de burócrata internacional en donde se inventan premios entre estos burócratas globalistas para el que sea obediente a la agenda . Al tomar una decisión como esta habrá que ver cuál será el grado de afectación a nuestros niños y adolescentes, en retrasos educativos y la salud socio emocional.

Ahora regresemos a los números en Guatemala han muerto más o menos 6,000 personas en 12 meses de Covid 19 en el País eso nos da más o menos 500 muertes por mes, en Guatemala mueren aproximadamente 7,000 personas al mes (82,000 mueren al año en el país, un número que también hay que revisar pues mueren igual cantidad que en los 80s con la mitad de población), saque usted sus conclusiones. La destrucción económica que se ha generado, cuantas muertes causaran por violencia, pobreza, hambre, desnutrición etc. etc. etc., además de las muertes generadas por depresión, alcoholismo o abuso de substancias debido a estas cuarentenas interminables. Esos números no se cuantifican y serán muchísimo más altos acaso esas muertes por o con Covid. Ya se habla de 70 % de aumento en desnutrición infantil en el país y en el mundo hay informes que hablan de que de seguir la destrucción económica podríamos estar ante la muerte de más de 300,000 personas diarias por hambre o mas de 100 millones de muertes al año, esta si es una verdadera tragedia que suma a los 30 millones de muertes que ya hoy en día se generan de Hambre a nivel mundial.

Analicemos ahora los modelos matemáticos de prestigiosos centros de investigación que hablaban de 20 hasta 35 millones de muertes por covid , en una predicción del Imperial College de Londres que hablaba de una mortandad de 3.6 % a 4 % , según revisiones y estudios actuales se afirma que la mortandad es del 0.26% y para menores de 70 años 0.07% . Por lo que los datos y predicciones de dicho ente fueron totalmente erróneas y ningún medio de comunicación hace ECO de las decisiones erróneas tomadas sobre un modelo que fallo, bajo ese supuesto modelo se hicieron las medidas extremas de confinamiento de casi todos los países y sobre este modelo se centró la presión de los organismos multinacionales para que se aplicaran dichas medidas a cambio de préstamos multimillonarios. ¿Pregunto cuando el resultado total es prácticamente 10 veces menor al esperado, no será hora de revertir estas erradas decisiones? ¿O cuál es la excusa ahora? La respuesta es clara no existe excusa más que una agenda política impulsada por la Onu y el Foro Económico Mundial para lo que ellos llaman el Gran Reseteo, sé que algunos dirán que estas son teorías de conspiración los invito por favor que ingresen a la página del foro económico mundial, donde uno de sus objetivos es acabar con la propiedad privada tal y como la conocemos.

Pero regresando a Guatemala que nuestros gobernantes no son tan sofisticados ni tan maquiavélicos, si no son más ladroncillos de poca monta la pregunta es: ¿Porque el gobierno Central jamás se ha centrado en los kits preventivos y en generar educación en la población de tratarse a tiempo? o porque con un presupuesto de más de Q 30,000 millones solo tenemos 330 camas de hospital de intensivo cuando El Salvador tiene más de 1,000 camas de intensivo, ¿Como es posible esta incapacidad?

Al igual con el tema de la Vacuna la cual en lo personal no recomiendo , pero respeto a la persona que se lo quiera poner , Ahora nuevamente pregunto al gobierno por que no liberar la importación de estas Vacunas en vez de seguir con las políticas centralistas de controlar todo por medio de ellos lo que solo genera escasez del producto, al igual que hicieron con las pruebas y con los tratamientos en un inicio donde tenían a las personas prácticamente presas, lo que costo muchas vidas de personas que no fueron a tratarse por miedo a ser tratados como delincuentes cuando solo estaban enfermos, esa es la incapacidad que se genera cuando el estado es el que quiere resolver y no el mercado libre.

¿También otra pregunta importante, para que usted cuestione y no piense que con la Vacuna todo regresara a la normalidad, es porque en países que ya están vacunando todavía siguen esos encierros infernales? No sé si recuerda que le dijeron cuando este la Vacuna volveremos a la normalidad, Ahora los países que están vacunando resulta ser que muchos están encerrados por que ahora está la segunda Cepa y así los pueden ir manipulando por año y años, entienda que esta elite globalista y los corruptos gobiernos nacionales entendieron que con este pretexto pueden quitarle las libertades individuales a la población, las cuales nunca regresaran si no hacemos un llamado para despertar a la gran Mayoría silenciosa.

Entendamos algo nuestros gobiernos viven de clientelismo y de seguir agendas con las cuales les aprueban jugosos préstamos a través de organismos internacionales lo que genera grandes negocios y ganancias a estos burócratas de turno, entienda de una vez por todas EL ESTADO NO LO CUIDA, Usted se debe de informar y cuidar de usted y los suyos. Aquí hay una agenda muy clara de destrucción económica y los números demuestran que ninguna de las medidas de encierro aplicadas a nivel mundial han sido aprobadas con bases científicas, pero si han sido aplicadas con bases puramente POLITICAS.

Aquí tiene información suficiente para investigar para cuestionar y para ver que lo único importante atrás de lo que sucede es buscar LA VERDAD OBJETIVA PARA ABRIR LOS OJOS Y QUE EL MIEDO NO NUBLE SU RAZON. No me crea a Mi investigue cuestione genere su criterio y no siga como Borrego a los medios de comunicación serviles a esta campaña de Terror. LA VERDAD NOS HARA LIBRES.

Libre expresión de pensamiento.

