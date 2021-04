La evolución de la tarea ante la educación virtual

Mencionar la palabra tarea para un estudiante constituye un elemento común, sabido y mencionaría que hasta cultural:(Profesor:) “… jóvenes y como tarea de hoy tendremos…”; (estudiantes:) “¿Para la próxima clase, profesor…?”

Reforzado por – al llegar a la casa – (mamá:) “Hijo, ¿Qué te dejaron de tarea?”; el padre más tarde, (padre:) “…hijo, ¿ya hiciste la tarea?”

Vocablo que ha transcurrido con el tiempo, prácticamente inamovible, de generación en generación, acción que facilita acepciones genéricas como: 1. Lo que orienta el profesor al terminar la clase; 2. Lo que los padres exigen al estudiante que realice al llegar de la escuela.

No obstante, analicemos una definición más clara de esta palabra, tarea: 1. Labor o trabajo que realiza alguien (como son las propias del hogar, las cuales debieran ser atendidas por todos los miembros de la familia) y 2. Trabajo que debe hacerse en tiempo limitado.

Sencillamente el profesor dicta o presenta la tarea (diapositiva, escribe en la pizarra o señala páginas del libro y el o los números de los ejercicios a realizar); hasta aquí hecho que se ejecuta o lleva a cabo con la Educación presencial (o convencional) donde se requiere y exige la presencia obligatoria del alumno en el aula, donde el aprendizaje es dirigido mediante un profesor, quien en su función más tradicional es explicar, aclarar y comunicar ideas y experiencias.

Pero ¿y ante la Educación remota o virtual? Al no ser presencial cara a cara, cambian las herramientas en que se apoya el docente, pasando a la modalidad asincrónica, entiéndase comunicación que se establece entre personas de manera diferida en el tiempo, es decir, cuando no existe coincidencia temporal o no hay intervención de las dos partes, en nuestro caso estudiante y profesor, que no están unos frentes a otro como puede ser un aula, laboratorio, sino distantes entre sí: cada cual en su casa en el mejor de los casos.

¿Cómo hacerle llegar la tarea, entonces? En la educación remota o virtual, para lo cual una condición vital es contar con recursos tecnológicos como son la conexión vía internet, computadora de escritorio, laptop u ordenador, así como celular, de modo tal que el estudiante reciba la tarea, a través de: correo electrónico (e-mail), foros (donde se discuten los contenidos de un tema específico), Wiki(s) [1] alude al nombre que recibe una comunidad virtual, cuyas páginas son editadas directamente desde el navegador, donde los mismos usuarios crean, modifican, corrigen o eliminan contenidos que, habitualmente, comparte. Por ejemplo: Wikipedia, un proyecto donde se desarrolla una enciclopedia libre en Internet.

Otras vías resultan los blog (sitio web que recopila cronológicamente textos, artículos[2] cortos con contenido actualizado y novedoso sobre temas específicos o libres, e impresiones de uno o varios usuarios sobre una temática común.)

Indiscutiblemente que para su aplicación de cualquiera de las vías antes mencionadas, tanto el docente como el estudiante deberán poseer conocimientos – competencias digitales – habilidades, necesarias para una adecuada comunicación y cumplimento exitoso de la tarea.

A lo anterior se sumará una correcta planificación, orden y no uso excesivo de una u otra esencialmente por parte del docente. Como hemos mencionado anteriormente y en más de una ocasión, las exigencias para las y los profesores ante la Educación remota o virtual es enorme, de aquí la necesidad que las instituciones capaciten formalmente al profesorado.

