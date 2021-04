El Gobierno NO CUMPLIÓ

Derecho Ajeno

Pero usted como ciudadano debe de acatar órdenes Ilegales.

Ante las nuevas medidas impuestas de forma ilegal y abusiva por parte del ejecutivo. Apoyándonos en los artículos 5, 44 y 45 de la CPRG nos debemos oponer sistemáticamente a este nuevo abuso por parte de un Ejecutivo, que no tiene criterios técnicos si no políticos para la justificación de un nuevo estado de prevención. Llamo nuevamente a su criterio y su análisis OBJETIVO sobre lo que pasa realmente. Entendamos algo, este Virus ya es una enfermedad endémica que seguirá con nosotros de por vida, así como existe la tuberculosis así existirá este virus y debemos aprender a convivir con él. A diferencia de las grandes pandemias que ha sufrido la humanidad, donde por ejemplo la fiebre española mato a 27,000 personas por millón de habitantes, con el Covid 19 no llegamos después de 1 año 4 meses a superar la cifra de 362 personas muertas por millón de habitantes a nivel mundial. En Guatemala en un año de gripes fuertes han llegado a morir 12,000 personas (según me comentaba una persona que trabajo en el INE pero que las cifras no se publicaban) y no mira usted que hayamos destruido las formas de ganarse la vida de las personas.

Analicemos Cifras puntuales datos del Ministerio de Salud en relación al Covid 19 al día 16 de abril:

1.16 % de Contagio de la Población (208,694 contagios de 17.9 millones)

0.04 % Mortandad de la Población (7,120 muertes de 17.9 millones)

3.45 % Letalidad Total (7,120 muertes de 208,519 contagiados)

1.61 % Letalidad de Rango de Edad de 0 -59 años (2,955 muertes de 183,424 contagiados)

16.13 % Letalidad de Rango de Edad de 60 -69 años (4,049 muertes de 25,095 contagiados)

Al analizar estas cifras podemos concluir que hay un segmento especifico de la población al que hay que cuidar, pero es importante entender que representan solo el 6.93 % de la población Total. Sobre esta premisa Real, que nos explique este desgobierno porque sigue tomando medidas sin justificación científica donde perjudica al 94 % de la población que depende de su trabajo día a día, Puesto que el porcentaje de letalidad en este segmento poblacional no sobrepasa el 1.61%.

EXIGIENDO CUENTAS: Ahora es el momento que nos Explique el Ejecutivo donde está el dinero enumero algunos puntos:

– Explíquenos por que Guatemala solo tiene 330 camas de intensivo comparado con 1,200 que tiene El Salvador con 2.5 veces menos población que nosotros (7 contra 18 millones). ¿No sé si recuerda cuando entre otra de sus mentiras el señor presidente hablaba que solo el Parque de la Industria tendría 1000 camas de intensivo? Guatemala debería tener mínimo 2,000 camas de intensivo con el dinero dilapidado.

– ¿Los centros de Salud dónde están? ¿y los kits de prevención?, sencillo aparte de algunos esfuerzos municipales su gobierno ha sido nulo en la campaña de prevención y de tratamiento temprano. Entonces No digan que les preocupa la población por que no es cierto y estos centros de salud, kits de prevención y campaña de prevención van a los más necesitados y a ustedes en el gobierno les viene literalmente del norte.

– Su otro grave error es la Centralización de todo, en un principio fue la centralización de hospitalizaciones, luego de las pruebas y por ultimo las vacunas. ¿No sé si se hace o es? Pero no entiende que el gobierno NO es eficiente para cubrir demandas de la población y debe dejar que la iniciativa privada se encargue. Pero de seguro hay grandes negocios haciendo todo esto de forma estatal.

Hace unas semanas iban en contra de los colegios, ahora van a afectar a Bares y restaurantes, un segmento muy golpeado y que tendrá que empezar a generar más despidos y vamos a ver hasta donde aguantan.

¿Respóndanos a los ciudadanos Donde está la parte de ustedes para minimizar la Pandemia, donde está la parte preventiva o querrá que después de 30,000 millones se les autoricen nuevos préstamos para seguir despilfarrando y endeudándonos?

Muchos empresarios y emprendedores han invertido miles en cumplir los protocolos y ustedes a dedo quieren decidir quitarles su futuro, por seguir con la fiesta de millones que corren sin ver los resultados o siguiendo agendas globalitas internacionales que van atrás del quiebre de la clase media.

Además de boquita en su nueva imposición limita reuniones al aire libre y disolver por la fuerza toda reunión, grupo o manifestación. Me gustaría que esto se cumpliera con grupos delincuenciales como CODECA que afectan semanalmente a los buenos chapines, pero a ellos no los toca y esa era una promesa más de su mentirosa campaña política. Pero continuando con la idea, déjeme recordarle que su ley seca y estas medidas donde se deja a discrecionalidad como aplicar la ley a una autoridad y policía corruptas, todo esto solo ha servido para extorsionar a cuídanos decentes en su día a día, ahora dejando una norma tan abierta, cualquiera puede ser objeto de una persecución selectiva de parte de las mal llamadas autoridades. Esto es tiranía para favorecer a autoridades corruptas con el disfraz de ley y para lograr el fin en sí mismo que es generar Miedo y Terror en la población.

Cumplan su deber y monitoreen y supervisen a los establecimientos que no cumplen con las medidas, pero no sigan limitando horarios que solo complican más una economía que ya viene complicada. Además, dejen de manipular las pruebas a su conveniencia si quiero más contagios subo el número de pruebas eso no se vale, los porcentajes y los números son claros en el 94% de la población el Covid les afecta igual o similar porcentualmente que una gripe.

Mire el ejemplo de su vecino El Salvador que ya apertura su economía y quito restricciones con un porcentaje de letalidad muy similar al nuestro, entienda NO somos Estúpidos y NO nos va a volver a dar Atol con el Dedo. Exigimos cumplimiento de las normas sanitarias que ustedes deberían de supervisar y no más limitaciones de horarios, sin sentido que dañan el trabajo y la economía de miles de chapines honrados.

Espero que los diferentes sectores afectados puedan organizarse y actuar atreves de Amparos Legales ante esta ilegalidad que el Ejecutivo sigue cometiendo y que la nueva CC pueda resolver en base a derecho y empezar a retomar el perdido Estado del Derecho que la antigua CC se encargó de destruir.



