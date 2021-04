No “ayude” Presidente

Políticamente Incorrecta

Creo que todos entendemos lo que significa “no ayudes compadre”. Somos muchos los que no queremos un rompimiento al orden constitucional. Primero, porque lo ideal es mantener la democracia y salvar la legalidad. Segundo, porque todos los defensores de la libertad luchamos porque a Guatemala no entre el socialismo, en cualquiera de sus versiones. Y esto incluye evitar que suba un Vice que ha dado muestras claras de ser un oportunista de izquierda.

Pero el Presidente, al igual que la Fiscal General y el Congreso, nos dan una de cal y una de arena haciendo difícil apoyarlos. Empiezo por el último.

El Congreso recientemente ha dado muestras de entender la amenaza socialista globalista y ha defendido el orden constitucional. La sola elección de la Magistrada Dina Ochoa es suficiente para ver esto. Una juez intachable, sin esqueletos en el armario, defensora de la Constitución, respetuosa del debido proceso y de la igualdad ante la Ley. Pero, el año pasado aprobaron un endeudamiento grosero del país que será pagado hasta por sus tataranietos.

La Fiscal General recientemente tuvo el acierto de retirar de sus cargos a un grupo de fiscales serviles de la ilegalidad que promueve gente como Sandoval. Sin embargo, le ha faltado remover a algunos de los fiscales más corruptos de la historia del Ministerio Público y proceder contra las ratas culpables de Oderbrecht, caso Transurbano, el edificio de la construcción y de abuso de poder en otros casos de absoluto contenido político.

Y finalmente llegamos al Presidente. Defiende la soberanía, a ratos. Habla de atracción de inversión pero no acaba con la tramitologia burrocrática (la rr es intencional), causa principal de corrupción y toma medidas que coartan la economía.

Cierra el país cuando vemos que en un país de 17 millones no llegamos ni al 0.1% de fallecidos. Sigue la retórica de la corrupta OMS. Y la ciudadanía vemos como todo es para enriquecerse a punta de desinformación.

Esta visto que el miedo es la herramienta más fuerte de control.

Creo firmemente que cada quien debiera ser responsable de su salud. Cuando voy al interior del país encuentro con frecuencia que nuestra gente más humilde y pobre se ha curado del virus y fortalecido su salud a punta de cosas naturales. Parecemos olvidar que las medicinas tienen un fundamento natural.

Parece que no les importa la cantidad de gente que muere de hambre y no por falta de disponibilidad de alimentos. Sería más lógico diseminar campañas de educación para fortalecer el sistema inmunológico que tratarnos como borregos.

Es verdad que hay más de 7 mil guatemaltecos que murieron a causa de la neumonia y otros achaques derivados del covid. Pero me pregunto si no les hubiera pasado lo mismo por una neumonia adquirida por cualquier otro de los virus que repercuten en el aparato respiratorio. Y ¿cuántos han fallecido por otros males?

Según el Worldometer que mide estadísticas a nivel mundial, en Guatemala van más de 200 mil infectados de los cuales han fallecido poco más de 7 mil 300 personas. Y repito, somos aproximadamente 18,180,000 MILLONES.

Viendo los números, no se necesita ser químico nuclear para entender que son muchas otras las causas de fallecimientos en el país. Y por márgenes inmensos de diferencia con el virus.

El virus no sale sólo de noche ni va solo a fiestas, bares y restaurantes.

Si usaran la logica, se darían cuenta que en el mundo pensante ya están abriendo. Europa en general dejó de ser pensante hace mucho tiempo. Esta en evidente decadencia y terminará por explotar. Y se lo tendrá bien merecido.

Vean Texas, Florida, y otros destinos. No se les está muriendo la gente por ese virus en cantidades alarmantes. Es una gran manipulación.

Luego de las manifestaciones apoteosicas del 2020 en Europa, Asia y USA debieron de tener millones de fallecidos. ¿Los tuvieron? NO.

Pregunto entonces al Señor Alejandro Giammattei ¿porqué restringe nuestra economía con medidas de demostrada obsolescencia? Miedo a ser llamado irresponsable por los medios vendidos a una izquierda que se lo quiere bajar. Como bien dijo Bolsonaro, para ganarle al virus hay que comprar a los medios.

Así que me uno a las gremiales, trabajadores, y demás ciudadanos que le exigimos, como primer servidor público de la nación que es, que acabe con los cierres absurdos e inicie una campaña de información para que los guatemaltecos fortalezcan su sistema inmunológico. Este virus no será la última plandemia, vienen más, y no nos podrá encerrar o coartar nuestra libertad a eterno.

Sea valiente, no populista. Diga NO a la injerencia extranjera de todo tipo, empezando por el fallido G13 ahora G6, y no acate instrucciones de embajadas violadoras de la Convención de Viena.

O pasa a la historia como un Presidente que tuvo la valentía de tomar las decisiones incómodas por el bien general del país, o como otro HDP más (sus palabras) que se enriqueció a punta de mascarillas (lo de doble es por la sobreproduccion de mascarillas) y ahora con las vacunas. La industria de la salud está en su apogeo.

Libre expresión de pensamiento.

