Entrevista a Vivian Sotolongo

Las Crónicas de Osiris

“Ese pequeño espacio donde aún guardo mis sueños, donde en mis noches se cosecha la esperanza, único mundo pequeño, espacio de silencios en un único y llovido verso”

Vivian Sotolongo

Vivian Sotolongo Rodríguez (nació el 17 de septiembre de 1967, en la habana, Cuba) Actualmente radicada en la habana. Es escritora, poetisa, diseñadora gráfica, guionista, publicista, documentalista y editora de medios audiovisuales en el ICRT Instituto Cubano de Radio y Televisión. Locutora en Radio Arcoíris FM España, presentando el programa “A través del tiempo”, promotora y gestora cultural, Animadora 2D, promotora empresarial de páginas webs, animación diseño y edición…

Queridos lectores, en esta ocasión tengo el placer de charlar con una gran amiga y referente. Su presencia en mi vida fue un pilar fundamental en el inicio y desarrollo de mi carrera artística. Conocí a Vivian mediante mi madre, ambas estudiaron juntas. Recuerdo su presencia a lo largo de mi vida y la profunda admiración que desde muy pequeña le profesaba. La personalidad artística, creativa, literaria, radiofónica, televisiva de Vivian es fascinante, toda ella es un alma que ilumina el camino y da paz al caminante sediento. Es la persona que me guio, apoyó, iluminó, y formó en mis comienzos, cuando apenas tenía dieciocho años y estudiaba arte dramático junto a mi mejor amigo de la infancia Ismael Sotolongo, “Franchesca,” el personaje principal de mi novela “De colores en el arcoíris;” que cuenta con un maravilloso prólogo realizado por nuestro apreciado amigo y gran referente Fernando Alonso Barahona.

Entrevista

¿Como fueron tus comienzos en el (ICAIC), Instituto cubano del Arte e Industria Cinematográfica?

Tuve la oportunidad de entrar a trabajar al ICAIC, comencé en la Cinemateca de dicha Institución, donde se preservaba y estudiaba toda la historia cinematográfica de Cuba, Europa y Latinoamérica. Inmersa en todo ese mundo mágico comenzaron mis estudios en los medios audiovisuales, de ahí la pasión por los documentales a partir de descubrir todo el encanto de la investigación, la fotografía y la filmografía. Oportunamente se presentó la convocatoria para cursos de dibujos animados, en el Instituto Cubano de Radio y Televisión, a personas con actitudes de dibujo y modelado, me presenté y cumplí los requisitos exigidos, aprobando los exámenes de actitud y en ese preciso momento comenzó entonces toda mi trayectoria en los medios y por las diferentes especialidades de las cuales soy profesional y avalada artísticamente como primer nivel.

¿Cuales fueron tus influencias en el mundo del arte?

Realmente desde temprana edad siempre estuve muy vinculada al dibujo por vocación, lo hacía desde muy pequeña, al igual la fotografía me fascinaba, tomar la instantánea y luego ver la imagen planteada en un papel me creo muchas inquietudes. Por lo que comencé a explorar las técnicas. Los dibujos animados siempre me han fascinado, aún es parte de lo que más me gusta ver y disfrutar. Provengo de una familia de artistas, mi madre fue un pilar y apoyo fundamental en mi vida. Al fallecer mi madre sentí que la parte artística de la espiritualidad y la inspiración más joven que florecían como legado y herencia familiar son mi nieta “Helen Pérez Gonzáles”, (estudiante de la escuela nacional de Ballet). Y mi sobrino “Ismael Borges Sotolongo”, (actor, poeta, locutor…) ¡Dos grandes artistas a los cuales admiro y apoyo desde sus comienzos profundamente!

En el reportaje podemos ver la gran amistad que tienes con Jorge Valdés (guionista, publicista y editor de medios audiovisuales…), proveniente de una bella familia de artistas y primo de “Alexis Valdés” (actor, cineasta, guionista, monologuista, productor, poeta, compositor cubano). Pienso que es un orgullo para Cuba los grandes artistas que ha dado nuestra tierra. Y tu entorno de trabajo está impregnado de estos bellos talentos en el ámbito cultural de la habana ¿Cómo describirías la experiencia de trabajar con Jorge? ¿Qué representa Jorge Valdés en tu vida?

Bueno Jorge en principio es como un niño grande, llena de alegría cualquier lugar donde se encuentre, además de ser muy estudioso, de ahí sus conocimientos. Es un ser que por regalo del universo posee un gran talento, un talento que fluye muy espontáneo en cualquiera de las categorías artísticas en las que esté inmerso. Es un gran imitador, posee una voz muy radiofónica y que además usa a su gusto tanto como locutor o como cantante. Desde una voz barítono hasta un Heavy metal. Podemos sumarle su capacidad creativa: Es guionista, un excelente editor de audiovisuales, diseñador y animador gráfico audiovisual… Al principio de conocernos, ya sabíamos que no solo profesionalmente seríamos equipo, sino que también seríamos equipo en la vida por su sensibilidad, su humildad, su gran sentido de humanidad y de la amistad. Yo no podría concebir sustituir en mi vida profesional y emocional a Jorgito como suelo llamarle con cariño, él representa con toda amplitud lo que yo muy selectivamente considero un verdadero amigo, ha sido un privilegio conocerlo, ser su amiga. Y si logísticamente hablamos, diría que Jorgito es una de mis almas gemelas y que anteriores tiempos ya nos conocíamos, que en este tiempo caminamos juntos a partir de reencontrarnos, y que en un tiempo futuro también nos volveremos a encontrar y seríamos nuevamente amigos. Aprendemos día a día uno del otro, estamos día a día en desacuerdo, pero mediamos y acordamos con humildad. Un gran amigo, un gran maestro. ¿Decir más? ¡Es decir que lo adoro!

¿Tienes algún proyecto a corto plazo en mente?

Me encantaría realizar la versión cinematográfica de la poética y carnal historia de “Franchesca” ambientada en París, años 20. Un guión cinematográfico producido para cine en su versión audiovisual. Pienso que “De colores en el arcoíris,” es una fascinante novela que viaja entre tiempos. Una loca y erótica novela histórica, de amor, ficción, un relato que apoya además la campaña contra la homofobia, de mucho suspenso que rescata del tiempo mediante el personaje casi igual de protagónico como lo es “Franchesca” en la tercera edición de la obra; la cual como bien lo describe su prologuista: “Fernando Alonso Barahona” es el pórtico a una trilogía con las tres obras inéditas que tienes terminadas: “De colores en el arcoíris de mis deseos”, “La sed insaciable”, “Me sucedió en Cuba” novelas en las que los protagonistas principales son el gran director de cine, productor y guionista británico “Alfred Hitchcock y Franchesca”, una futura trilogía sublime y exquisita en la que Hitchcock tiene la intención de realizar la que sería su obra más real, rescatando a los auténticos personajes. Haciendo mención a algunos de ellos y sin adelantar demasiado: Charles Chaplin, Marilyn Monroe, Colette, Mallarmé, Rimbau, Houdini, Federico García Lorca, Alejandra Pizarnik, Picasso, Dalí, Lope de Vega, Diego Velázquez, Baudelaire, a Goya o Alberto Yarini y Ponce de León, ya adentrándonos en lo legendario en la habana, el cual cobra vida en la novela “Me sucedió en Cuba”. Seguramente los lectores estarán intrigados. Y es esa clave, la que precisamente me tiene fascinada con tus novelas mi querida Osiris, y me impulsa en este deseo de realizar la versión cinematográfica de tu obra: ¡El suspenso, la intriga, el erotismo, el misterio, la magia, la ficción! Y los deseos de Hitchcock para esta gran producción será sin lugar a duda lo que tendrá en vilo al lector, al televidente, al público cinéfilo en las tres obras, además perfectamente adaptables al teatro de principio a fin…

Vivi en cuanto a los Cortos documentales que habéis realizado, algunos de ellos son: “Cantera medicinal”, “Delfines”, “Demolición Varadero”, “Jardín botánico”, “Páginas amarillas” ¿Cual es la complejidad de realización entre los cortos documentales y los largos documentales? ¿Cual es el objetivo y el súper objetivo de hacer un cortometraje y no un largometraje en una obra específica?

La complejidad de un Documental está más dada al contenido y a lo que se quiere narrar, que al tiempo en pantalla, o sea es tan o más complejo hacer un corto documental donde se debe narrar una historia y dejar bien planteado el objetivo, y que al igual se cumpla el súper objetivo, que la realización de un Largo Documental donde la mayor implicación está en la búsqueda de información exhaustiva y el tiempo de realización, donde paralelamente se puede contar todo lo acontecido en la búsqueda del objetivo, hasta llegar al final a un súper objetivo. Por ejemplo el año pasado estuvimos casi a tiempo completo documentando la creación de la vacuna contra la COVID y toda la campaña educativa de prevención contra el contagio, de todo este trabajo de seguimiento que ha representado casi un año entero en el proceso de producción se ha logrado dar información casi inmediata de todo lo que acontece en los centros científicos y en el cuidado ciudadano, a través de cortos documentales donde el objetivo ha sido mostrar las distintas fases de la creación de la vacuna, los esfuerzos a nivel de profesionales y al igual en todos se cumple el súper objetivo que es la erradicación de la transmisión del virus. Ahora haremos el largometraje documental de todo lo acontecido desde el inicio de la COVID, y de ahí entonces ya se explica la complejidad del largometraje que está dada en la mayor recopilación y estudio del tema a tratar, explicándolo de mejor manera sería un tiempo de realización más largo para cumplir con el objetivo de exponer todas las fases, procesos y estudios por los que se ha transitado para llegar al súper objetivo de país libre de Virus.

La influencia de los contenidos televisivos en los niños es fundamental para su desarrollo cultural, has creado y coordinado una infinidad de proyectos infantiles animados en el ICRT ¿Cómo describirías la experiencia? ¿Podrías mencionar algunos?

Los dibujos animados y proyectos infantiles representan otra alternativa de enseñanza y aprendizaje en la que los niños pueden aprender conceptos, actitudes y normas a través de sus personajes favoritos, por tanto, también requiere de investigación, estudio y asesoramiento especializado desde el apoyo de personal capacitado como psicólogos y maestros. Es impresionante y a la vez enriquecedor ser parte de la creación de un personaje lleno de valores y no de antivalores, algo que en el mundo real con personas es casi imposible, y que en su discurso enseñe y eduque es como ser parte de la creación de un mundo mejor para todos. Esto sin duda también es un gran aprendizaje para el creador. Es una experiencia mágica y única que siempre será parte de mi vida y base fundamental de haber logrado entonces una total satisfacción por la obra realizada. Algunos de los proyectos infantiles animados creados y coordinados por mí en los años (2008, 2009) son: “La Sombrilla Amarilla”, “Sopa de Palabras”, “Claro Clarita”, “Chuncha”, “Reducto”, “Sirenita Oriel”, “Waso y Carburo”, “Yanela y Oriel”, “La Calabacita”, “El Circo” etc.

En los años (2008, 2009, 2010) dirigiste y creaste diversas campañas publicitarias animadas algunas son: “Campaña Anti alcoholismo”, “Campaña de Educación Formal”, “Campaña de bien público”, “El directorcito”, “Campaña animada Leyendo aprendo a crecer”, “Campañas publicitarias” modalidad vídeo spot 30 seg, “Campaña Ahorro de Electricidad”, Campaña ¿Como Quedo Yo?, “Campaña Anti tabaquismo y anti alcoholismo”, “Promoción del verano”, “Campaña Publicitaria Oficina Leo Brower”, Animaciones, diseño y montaje para el programa infantil “Mundo Mágico” entre muchas más ¿De qué manera y alcance dichas campañas publicitarias han fomentado y mejorado la cultura cubana?

De esto pudiera decirte que fomentan, educan, informan, de manera muy inmediata, no solo acerca de la cultura si no también generando valores cívicos y sensibilizando nuestro papel como habitantes de un único hogar: “La Tierra” desde la publicidad se puede promover, pero también se puede rescatar la historia, la identidad, la ventaja de que en un corto plazo de tiempo se genere un concepto, se recuerde un hecho, se promueva un evento o a un artista, tiene una repercusión casi inmediata en cualquier esfera de la sociedad. Y la cultura en Cuba específicamente tiene un gran apoyo de los medios en este sentido.

Eres una artista bien prolífica ¿En un día normal qué sueles hacer?

Mis días suelen ser atípicos totalmente… Puedo pasar toda una madrugada trabajando, descansar un poco, incorporarme a las tareas hogareñas y luego seguir trabajando o buscando información… Leyendo, estudiando, coordinando por teléfono. Un total de gestiones y trabajos. O sea, es atípico y a tiempo completo en varias cosas a la vez.

¿Podrías mencionar algunas de las canciones gráficas que has realizado en televisión?

Algunas de las canciones gráficas que realicé fue en los años (2010-2011) son: “El Haragán”, “Una historia contada por pinceles” (artista comunitario Salvador), “Solo el Amor” (artista García Peña)

Has dirigido y realizado diversos documentales educativos sobre el arte del transformismo, sobre homofobia, transfobia, determinantes sociales de salud y prevención de las ITS algunos de ellos son: “Reinas de la Noche”, “IV Formación de promotoras de salud sexual y derecho sexual”, “Romper el Silencio”, “Se Hace Camino al Andar”, También vídeo Clip a los artistas participantes en los espectáculos contra la homofobia (2010-2011-2012-2013) Resumen de trabajo de talleres, encuentros y todas la actividades en apoyo a la campaña de sensibilización, incluyendo las “Galas contra la Homofobia” y “Galas por la Vida” (2010-2019), documental “Almazul” (2019) ¿De qué manera sensibilizan al televidente y a la población cubana tus documentales educativos dirigidos a este tema en concreto?

Pienso que en primer lugar tener la posibilidad de que las personas desde su propia experiencia de vida, sometidos o afectados con esta problemática nos cuenten sus historias, acompañados en esta labor de especialistas, médicos, psicólogos, activistas. Ese simple hecho genera la credibilidad, la necesidad, el acompañamiento, y la sensibilidad necesaria para que llegue a todos los entes de la sociedad la necesidad de un cambio de percepción, de un estudio y preparación, y de que además genera las herramientas necesarias para la comprensión de las diversas individualidades; fortalece y educa en cuanto a la prevención de las distintas enfermedades de transmisión sexual. De toda mi Obra y aporte, creo que estas temáticas han marcado en mi un gran compromiso no solo con la estética y belleza, sino también un compromiso con la verdad y un compromiso con un mundo mejor, donde el valor de la vida y su calidad sea lo que prevalezca.

¿De qué temas medioambientales tratan los spots televisivos que realizaste en el año 2018?

Bases ambientalistas para la alimentación por una agricultura sostenible, asentamientos costeros, su vulnerabilidad e impacto en el medio ambiente. “Páginas amarillas”, (diseño de guía de ETECSA la empresa de telecomunicaciones de Cuba con fotografías de naturaleza y fondos marinos protegidos promoviendo el cuidado de estos y su belleza natural y ecosistema) “Mar Cuba,” (proyecto del análisis de las artes de pesca agresiva al fondo marino y la pesca indiscriminada que afecta a las diferentes especies marinas). “Montañas” (proyecto comunitario de ayuda y capacitación en temas medio ambientales a las personas que viven y son partes de estos ecosistemas naturales para la armonía entre hombre y naturaleza). Actualmente somos un grupo de creación independiente y colaboramos con la TV Cubana y proyectos ambientales y patrimoniales. Con objeto totalmente artístico, nuestro grupo se llama “GEMA”: Grupo Experimental de Medios Audiovisuales, cuyo proyecto líder es “Naturaleza secreta de Cuba”.

¿Cual es el objetivo de trabajo del proyecto Audiovisual Naturaleza Secreta? ¿Podrías comentarnos algunos de los audiovisuales que has realizado?

Naturaleza Secreta comenzó como un proyecto dirigido a visualizar las riquezas naturales, los esfuerzos de conservación en todo lo que incluye la naturaleza y el medio ambiente. En la actualidad el objeto de trabajo abarca mucho más y recorre caminos como la cultura, la ciencia, la restauración, y la agricultura como modalidad en armonía con el entorno natural. Destacando algunos de los audiovisuales que he realizado, por ejemplo: “Lienzo Sumergido” cap. 1 y 2, “Pintor subacuático” una obra pintada bajo el mar, que devela con gran belleza todo el encanto y colores del mundo submarino. También “Basal” este es un proyecto dirigido fundamentalmente a la protección de las bases alimenticia haciendo una agricultura sostenible y en armonía con el medio ambiente. “Hombres de Proa” un proyecto que basa su contenido en la protección de las especies marinas que sirven de alimento, tratando de eliminar la pesca indiscriminada, las técnicas de pesca que perjudican el arrecife y los pastos marinos, enfocándose en la protección de este medio natural y no perjudicando sus procesos naturales. “Playa Florida”, que trata del tema de los asentamientos humanos muy cerca de las costas, y el resultado es que han perjudicado los manglares por ende se pierde toda la funcionalidad del ecosistema que vive y se reproduce en ellos, que son una barrera de protección para la entrada del mar a tierra, por lo que el agua se saliniza, las tierras se vuelven áridas, son asentamientos vulnerables a los eventos meteorológicos, creando desastres y afectaciones desde humanas hasta económicas. “En el umbral del misterio”, “Reserva Natural Ciénaga de Zapata”, especies animales, aves, riqueza forestal. Y haciendo una síntesis, un resumen de mi trabajo audiovisual realizado, pues algunos de ellos son: “Conservando la vida”, “El desierto”, “El Neem y la Jatropha”, “Tras los caminos del agua”, “Un Paraíso Real”, “4 Remate Elite”, “Terremotos” cap. 1, 2,3, y 4, “El mejor encuadre”, “Montaje de vídeos y espectáculo”, “Gala Verde”, “Promocionales CUBANACAN”, “Promocionales ECOTUR”, “Guanahacabibes”. “Jardines de seducción”, “Esto es una maravilla”, “Arboles en la ciudad”, “Contra Viento y Marea”, “Turismo y Naturaleza”, “El misterio del bosque perdido”, “La buena fama”, “Las venas abiertas”, Tráiler de la serie “Las venas abiertas de la Amazonía”, “Conectando vidas”, “HABANA 500”, “Indio Hatuey spot”, “Conectando Paisajes”, “Cambio climático”, “Recursos hídricos” 5 min, “Asentamientos humanos” 15 min, “Macro cambio climático” 5 min, “Turismo y Zona Costera” 15 min, “Agua” 5 min, “La conquista del Suelo” 5 min, “Pintor Subacuático” 52 min, “Agricultura y cambio climático” 15 min, “Percepción pública” 15 min, “Spot Día Mundial del Medio Ambiente”, “Spot Montañas”, “Manejo sostenible de tierras”… Entre muchos más que se han convertido en parte fundamental de mi carrera y obra artística.

¿Por qué algunos de los audiovisuales realizados por el proyecto Naturaleza Secreta son subtitulados a diferentes idiomas?

Tenemos una proyección a nivel internacional en eventos, convenciones, talleres de capacitación y de proyectos internacionales que nos apoyan en nuestra tarea y los cuales también tienen interés de presentar sus trabajos en sus respectivos países de tal manera que la comunicación de los temas es más efectiva. Nuestros temas son de interés internacional. El medio ambiente y las bases sostenibles de convivencia con la naturaleza y sus recursos es de interés global. Subtitulados a diferentes idiomas: “50 Años Sembrando Vida”, “Jardín Botánico Nacional” son proyectos de rescate de un espacio natural donde convergen los espacios naturales con el visitante.“Laboratorios del conocimiento” trata de la conservación de los archivos históricos, acompañados de la ciencia y de los especialistas que lo atesoran. “Madre naturaleza” que representa una muestra de valores naturales y áreas protegidas en Cuba, una invitación a convivir en armonía con nuestras riquezas naturales y al igual a cuidarlas y protegerlas. También tenemos un fuerte lazo con la historia y la cultura del país “Leal y Espléndido” un documental dedicado al historiador de la Habana, desde el afecto y elogio a su meritoria labor del rescate patrimonial, no solo de la habana, si no al igual de otras ciudades y patrimonios de Cuba. Al observarse en conjunto su obra, puede también entenderse la amplitud de su visión.

¿Cuál sería un adelanto de tu próxima producción?

De momento realizaré y documentaré la jornada contra la homofobia. En paralelo trabajamos en conjunto al centro histórico de la Habana, documentando a través de la historia todos los proyectos de restauración material y monumental dentro del espacio patrimonial… Así como los valores inmateriales que también son patrimonio donde el ser humano es protagónico.

De esta manera mis apreciados lectores hemos llegado al final de esta entrevista. Agradezco a Vivian Sotolongo, una gran amiga y referente, por la amena charla y por su presencia en mi vida.

Os invito a ver a continuación el siguiente reportaje realizado en Cuba, con la maravillosa participación de Ismael Sotolongo y Jorge Valdés en honor a la brillante y prolífica trayectoria artística de Vivian Sotolongo Rodríguez. ¡No os lo perdáis!

