Ya no más abusos

Derecho Ajeno

En las últimas semanas con el pretexto de una segunda Ola de la Plandemia, nuestro flamante presidente vuelve a limitar nuevamente las actividades con la farsa de contener los contagios. Ya está claro que el virus no se controla con encierros y restricciones, se controla con prevención, la cual ha sido nula por parte de este gobierno, vale la pena preguntarse:

¿Dónde están las más de 1000 camas de hospital con ventiladores que se prometieron solo en el parque de la industria?

¿Dónde están los centros de salud preventiva donde se repartirían kits para la población?

¿Dónde está la campaña de Prevención y aunque no soy partidario de ellas; donde están las vacunas que ya se pagaron?

Ahora analicemos, si miramos el comportamiento de muertes la enfermedad en el tablero de Covid que presenta el Ministerio de Salud podemos observar que en los últimos meses (desde septiembre) las muertes han oscilado entre 5 a 28 diarios y ese es el comportamiento que se ha mantenido, si usted hace un análisis con los mismos datos que ellos nos dan, dígame ¿dónde está la crisis y la segunda OLA famosa? sencillo NO ESTA, es otra manipulación y mentira de este desgobierno que vivimos. Otra cortina de humo más que nos lanzan y donde nuevamente afectan a todos los sectores de la economía.

Ahora preguntémonos quienes son los beneficiados de estas medidas autoritarias e ilegales que impusieron, nuevamente los corruptos que hacen su agosto con estas medidas los primeros en la lista que están de fiesta con estas arbitrariedades es la flamante PNC, pudimos ver las imágenes de amedrentamiento usadas en contra de comercios, donde no se limitaban a cerrarlos en innumerables casos hay reportes de propietarios quejándose de extorsión por parte de las autoridades. Lamentablemente estas situaciones son terribles, en carne propia me tocó vivir un intento de extorsión cuando me dirigía de una cena a mi casa con mi esposa en Uber, donde agentes de la PNC no identificados con su nombre trataron de detenerme porque iba con un par de tragos, cuando Yo NO iba manejando el agente incluso me dio un shock eléctrico en la pierna, gracias a Dios logramos hacer un par de llamadas y explicar la situación y nos dejaron ir, pero el punto es que sin violar la ley, me querían detener y extorsionar y también fui agredido. Los casos de abuso policial se dispararon y pareciera ser que esa es la nueva norma de este semi estado totalitario en que vivimos, generar TERROR en la Población. Espero que esta nueva CC tenga realmente los pantalones para hacer prevalecer el Estado de Derecho y ponga alto a los abusos de este desgobierno. Vamos a ver si es un ente independiente o alineado.

Hasta cuándo vamos a permitir estos abusos que no logran el supuesto cometido que es frenar las muertes por Covid 19, entendamos que las muertes se han frenado por que hay un mayor conocimiento de la enfermedad y múltiples tratamientos muy eficaces, si se combate a tiempo con una tasa de sobrevivencia del 99.96%.

La ley seca debe ser eliminada de inmediato, esto es un abuso y no tiene sustento científico.

¿Cuántos bares, restaurantes y hoteles sufren por esta restricción, han destruido el sector turístico y la pregunta es para qué, para frenar el virus?

Por supuesto que NO, es para que la PNC haga su agosto extorsionando a personas individuales y a comercios. Es urgente que nuestros agentes policiacos porten cámaras personales y en las radio patrullas, pues los ciudadanos debemos de estar protegidos de los malos elementos que hacen uso de su autoridad para amedrentar y generar terror en la población, que ya no puede salir a juntarse con amigos porque todo está mal visto, para contener un virus que vivirá con nosotros de por vida.

Si quieren soluciones entrémosles a las soluciones de verdad, ahora donde están las soluciones por ejemplo 30,000 millones de los cuales han ejecutado el 14 % por la inoperancia de los agentes gubernamentales o por ver como hacen sus negocitos, como lo que está pasando con las vacunas. ¿Porqué tiene que pagar el sector privado que ha cumplido en todo, por la ineficiencia estatal? Comercios, Colegios, Restaurantes y la actividad comercial en general se han preparado con todas las medidas de forma profesional, y ¿para que? pregunto. Si cuando don presidente amanezca de malas o alguno de sus flamantes asesores le recomiende generar otra cortina de humo más, nos vuelvan a poner medidas restrictivas. No podemos continuar con esta inestabilidad política y esta falta de certeza jurídica. El capital y los negocios en general se ahuyentan cuando las reglas no son claras y la incertidumbre se vuelve lo “Normal”.

Hoy estados como Florida y Texas en Estados Unidos han abierto y viven de forma normal, niños regresaron a las escuelas y las tasas de mortandad por el tan temido virus no se han disparado, están aprendiendo a Vivir con Él, Guatemala no puede seguir con esta agenda ya sea propia o impuesta debemos abrir todo y volver NO a la “nueva normalidad”, sino que a la única que existe y existirá que es la NORMALIDAD.

Lo que si denunciaremos a toda voz son los abusos de las autoridades, que aprovechándose de una situación sanitaria están saqueando a una población ya lastimada por las medidas arbitrarias de este desgobierno, BASTA YA NO MAS ABUSOS.

Libre expresión de pensamiento.

Lea más del autor: