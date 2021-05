Primera Carta abierta al Presidente de la República

Políticamente Incorrecta

Con el respeto que me merece por llevar la investidura de Presidente Constitucional de la República, me dirijo a usted, Dr Alejandro Giammattei, para comunicarle lo que creo que las personas de su entorno no le dicen y que tantos guatemaltecos expresamos a diario. En esta primera carta abordaré el tema de la pandemia. El objetivo primordial de estas líneas es que usted comprenda, que el éxito de un Presidente, sea quien sea, es fundamental para que la nación misma tenga éxito.

Uno de los dirigentes políticos más exitosos de la era moderna fue el Rey Hussein de Jordania, quien supo mantener a su país con prosperidad y en orden, a pesar de las guerras que se peleaban en su entorno. Solía tomar él mismo el pulso de la población vistiéndose de taxista y saliendo en un taxi a recorrer su ciudad. Su propósito era escuchar de primera mano lo que pensaba la gente de él, de su familia, de su mandato, de sus políticas. Tuvo que hacerlo a falta de redes sociales. Seguro usted puede encontrar un momento a solas en el día, para tomar ese pulso desde su teléfono y conocer de primera mano lo que piensa Guatemala.

Pero no la que le disfrazan, nublan y diluyen los medios vendidos, los activistas políticos etc. Lea los comentarios de la gente. Lea lo que comentan, de que se lamentan, lo que piden del Estado. Verá que la gran mayoría pide libertad, trabajo, alimento, seguridad y ahora, una parte le pide vacunas.

El objetivo es que usted abra su mente, analice, piense, comprenda y ejecute acciones claras que lo lleven a una gestión exitosa. Espero comprenda que el fin último del gobierno es mantener el orden constitucional y la intención de estas líneas es manifestar apoyo para que al final de su mandato, deje un país en mejores condiciones de aquellas en que lo recibió. Demuéstrenos que esa fama de autoritario y cerrado a la retroalimentación no es verdad.

Todos sabemos que como tanto mandatario y líder, usted tiene una rosca que lo adula diciéndole lo que creen que usted quiere escuchar. Este mensaje es para pedirle que lea, escuche y se informe para que conozca cual es la realidad que vivimos día a día, para que sus decisiones no sean apegadas a lo que le digan entes interesados. Le sugiero dejar de viajar al exterior y de escuchar a embajadas y entes internacionales con agendas bien definidas, e ir al interior del país. Visite los mercados, hable con la gente. Escuche a la ciudadanía. Recuerde que usted es el primer servidor público de la nación.

Cuando uno analiza y ve que la OMS cambió el concepto de pandemia justo a tiempo para que fuera aplicada al covid, basando la medición en el número de infectados y no de fallecidos, uno se da cuenta de que existe una gran manipulación. Si la propia ciudad de Wuhan funciona con normalidad, ¿porqué continúa usted decretando y manteniendo con restricciones absurdas a los guatemaltecos? La ciencia no las justifica y la matemática menos. Han fallecido muchas más personas de otras causas que de covid.

En serio piensan los promotores del encierro nacionales y extranjeros que no vemos que de pronto, por arte de magia, en el 2020 nadie falleció de neumonía, dengue, malaria, influenza como todos los años. Parecieran olvidar que la información está al alcance de todos. Inclusive se sabe de personas que fallecieron por accidentes fueron incluidas en los listados de fallecidos por el virus. Eso, es falta de ética, manipulación y semejante engaño debiera ser penado por la Ley.

Señor Presidente, la transparencia absoluta es esencial. Sobre usted y varios funcionarios que lo rodean, hay ya una gran nube de acusaciones de corrupción que busca inclusive cortar su tiempo de mandato. Está a tiempo de enmendar cualquier paso en falso que haya dado, rectificar y transparentar sus acciones. Insisto, somos inocentes hasta prueba contraria, pero no alimente esa nube.

Por ejemplo, los rumores sobre la adquisición de mascarillas, sobre las donaciones recibidas a la fecha, y el tema de las vacunas. Pase a la Historia como un Presidente que enfrentó una pandemia con lógica, con la ciencia y la transparencia en mano, y que defendió la libertad individual de los guatemaltecos. Que se vacune el que quiera, nadie puede exigir a un empleado, subordinado o alumno, etc que se vacune. Proteja la sacrosanta libertad individual.

Si quiere acabar con esa nube gris, le sugiero respetuosamente que nos aclare todas las dudas que giran en torno a las vacunas. ¿Es verdad que sólo el Estado las puede comprar porque las farmacéuticas no las venden a empresas o personas? Si es así, ¿porqué el Estado no hace cómo el gobierno de los Estados Unidos, que distribuye las vacunas gratis a los hospitales y centros del país en toda la república, además de usar red de transporte que seguro colaboraría, para distribuir las vacunas en las zonas más remotas? Hasta en Walmart las ponen gratis en los Estados Unidos. Si es posible, usted puede liberar el mercado y que quien pueda pagar compre la vacuna que quiera. Quite de nuestra mente que el tema de la vacuna será otro gran negocio para quienes quieren robarle al pueblo.

Apreciaríamos nos aclare, con total transparencia todas nuestras dudas en torno a la compra de la Sputnik. La transparencia en toda la gestión pública, es esencial y primordial. Usted puede tranquilizar a los guatemaltecos si la aplica al cien por ciento, en todo. El Embajador ruso ya se pronunció pero a muchos ciudadanos nos gustaría escuchar con claridad una explicación del gobierno. Menos mal la Ministra de Salud Pública y Asistencia Social ya dio marcha atrás a la absurda idea de mandar al laboratorio una vacuna que ya adquirieron. La lógica indicaría que ese paso debió hacerse antes de comprarla.

Enderezar completamente un país en 4 años es imposible, pero rescatar el daño producido por esta pandemia sí tiene remedio. Usted sabe que sí puede, si tiene la voluntad y la valentía para hacerlo. Usted dijo que no quería pasar a la Historia como “un HDP más”. Pase a la Historia cómo un Presidente que tomó las decisiones históricas que enderezaron el destino de Guatemala.

Libre expresión de pensamiento.

Lea más de la autora: